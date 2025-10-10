Pirkanmaan pelastuslaitos

Puutteelliset osoitemerkinnät voivat hätätilanteessa tuhlata tärkeitä minuutteja

4.11.2025 13:48:56 EET | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote

Jaa

Vuoden pimeimpään aikaan pelastuslaitos ja ensihoitopalvelut haluavat muistuttaa kotien ja mökkien osoitemerkintöjen tärkeydestä. Näkyvä ja riittävän suuri osoitemerkintä mahdollistaa avun nopean saapumisen hätätilanteessa.

Johtava palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen osoittaa talon seinässä olevaa numerointia.
Johtava palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen muistuttaa, että osoitemerkintöjen pitää näkyä myös pimeällä. Pirkanmaan pelastuslaitos

Piiloon jäänyt tienviitta, puuttuva talon numerointi tai huonosti valaistu rappumerkintä voivat vaikeuttaa avun perille pääsemistä ja pahimmillaan viivästyttää esimerkiksi hätätilapotilaan hoidon aloittamista. Jotta ambulanssi tai paloauto löytäisi paikalle mahdollisimman nopeasti, on osoitemerkintöjen oltava selvästi näkyvissä.

Kerrostaloissa täytyy talon numeron lisäksi huomioida rappujen merkinnät. Riittävä ja oikein kohdistettu valaistus varmistaa, että jokainen rappu on helposti havaittavissa rakennukselle saavuttaessa.

Osoitemerkintöjen tärkeys korostuu syrjäseutujen mökkiteillä, joissa kulku on hidasta ja rakennukset usein pitkien pihateiden päissä.

Numeroinnin riittävästä näkyvyydestä vastaa rakennuksen omistaja. Numeroinnin tulee näkyä kaikkina vuodenaikoina ja myös pimeällä.

Tarkista kodin tai mökin osoitemerkinnöistä

  • Ovatko numerot riittävän suuria eli vähintään 10-15 cm korkeita?
  • Näkyykö numerointi kadulle tai muulle liikenneväylälle asti?
  • Onko numerointi valaistu ja/tai heijastavaa materiaalia, jotta se näkyy pimeässä?
  • Jääkö numerointi jostain suunnasta saavuttaessa puiden, rakennusten tai muiden esteiden taakse?

Avainsanat

pelastuslaitospirkanmaan pelastuslaitosensihoitopalveluambulanssipaloautoosoitemerkinnät

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Johtava palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen osoittaa talon seinässä olevaa numerointia.
Johtava palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen muistuttaa, että osoitemerkintöjen pitää näkyä myös pimeällä.
Pirkanmaan pelastuslaitos
Lataa

Tietoa julkaisijasta

Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan pelastuslaitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye