Puutteelliset osoitemerkinnät voivat hätätilanteessa tuhlata tärkeitä minuutteja

Piiloon jäänyt tienviitta, puuttuva talon numerointi tai huonosti valaistu rappumerkintä voivat vaikeuttaa avun perille pääsemistä ja pahimmillaan viivästyttää esimerkiksi hätätilapotilaan hoidon aloittamista. Jotta ambulanssi tai paloauto löytäisi paikalle mahdollisimman nopeasti, on osoitemerkintöjen oltava selvästi näkyvissä.



Kerrostaloissa täytyy talon numeron lisäksi huomioida rappujen merkinnät. Riittävä ja oikein kohdistettu valaistus varmistaa, että jokainen rappu on helposti havaittavissa rakennukselle saavuttaessa.



Osoitemerkintöjen tärkeys korostuu syrjäseutujen mökkiteillä, joissa kulku on hidasta ja rakennukset usein pitkien pihateiden päissä.



Numeroinnin riittävästä näkyvyydestä vastaa rakennuksen omistaja. Numeroinnin tulee näkyä kaikkina vuodenaikoina ja myös pimeällä.

Tarkista kodin tai mökin osoitemerkinnöistä

