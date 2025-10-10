Puutteelliset osoitemerkinnät voivat hätätilanteessa tuhlata tärkeitä minuutteja
Vuoden pimeimpään aikaan pelastuslaitos ja ensihoitopalvelut haluavat muistuttaa kotien ja mökkien osoitemerkintöjen tärkeydestä. Näkyvä ja riittävän suuri osoitemerkintä mahdollistaa avun nopean saapumisen hätätilanteessa.
Piiloon jäänyt tienviitta, puuttuva talon numerointi tai huonosti valaistu rappumerkintä voivat vaikeuttaa avun perille pääsemistä ja pahimmillaan viivästyttää esimerkiksi hätätilapotilaan hoidon aloittamista. Jotta ambulanssi tai paloauto löytäisi paikalle mahdollisimman nopeasti, on osoitemerkintöjen oltava selvästi näkyvissä.
Kerrostaloissa täytyy talon numeron lisäksi huomioida rappujen merkinnät. Riittävä ja oikein kohdistettu valaistus varmistaa, että jokainen rappu on helposti havaittavissa rakennukselle saavuttaessa.
Osoitemerkintöjen tärkeys korostuu syrjäseutujen mökkiteillä, joissa kulku on hidasta ja rakennukset usein pitkien pihateiden päissä.
Numeroinnin riittävästä näkyvyydestä vastaa rakennuksen omistaja. Numeroinnin tulee näkyä kaikkina vuodenaikoina ja myös pimeällä.
Tarkista kodin tai mökin osoitemerkinnöistä
- Ovatko numerot riittävän suuria eli vähintään 10-15 cm korkeita?
- Näkyykö numerointi kadulle tai muulle liikenneväylälle asti?
- Onko numerointi valaistu ja/tai heijastavaa materiaalia, jotta se näkyy pimeässä?
- Jääkö numerointi jostain suunnasta saavuttaessa puiden, rakennusten tai muiden esteiden taakse?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko JääskeläinenJohtava palotarkastajaOnnettomuuksien ennaltaehkäisy ja valvontatehtävätPuh:0405682445jarkko.jaaskelainen@pelastustoimi.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan pelastuslaitos
Nekalan pelastus- ja ensihoitoaseman rakentaminen käynnistyi10.10.2025 12:57:27 EEST | Tiedote
Uusi pelastus- ja ensihoitoasema turvaa palvelujen saatavuutta entisestään tiivistyvällä ja nopeasti kasvavalla kaupunkialueella. Rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa ja suunniteltu käyttöönotto on vuonna 2027.
Ilotulitteiden käyttö venetsialaisten aikaan Pirkanmaalla26.8.2025 10:39:37 EEST | Tiedote
Veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhlaa eli venetsialaisia vietetään elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ilotulitteet ja ulkotulet ovat perinteisesti kuuluneet venetsialaisten juhlintaan.
Pelastusviranomainen muistuttaa tulentekoilmoituksesta27.6.2025 13:50:59 EEST | Tiedote
Pirkanmaan pelastuslaitos pyytää asukkaita huomioimaan puutarhajätteen polttoon liittyvät turvallisuusasiat. Pelastuslaitokselle tulee paljon yhteydenottoja asiasta ja ilmoituksia tehdään myös taajama-alueilta, joissa puutarhajätettä ei edes saa polttaa.
Turvallisesti juhannuksen viettoon18.6.2025 13:03:02 EEST | Tiedote
Tänä vuonna sääennuste lupailee ainakin osaksi juhannusta sateista säätä, mutta tulen kanssa on silti syytä olla varovainen, jos juhannuskokon aikoo polttaa. Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalvelut muistuttaa turvallisuusasioiden huomioinnista mökeillä ja vesistöjen äärellä.
Pirkanmaalla sopimuspalokunnat ovat merkittävä osa turvallisuutta28.5.2025 16:26:36 EEST | Tiedote
Julkisuudessa on käyty keskustelua sopimuspalokuntien roolista osana pelastustoimintaa. Pirkanmaan hyvinvointialueella sopimuspalokuntatoimintaa kehitetään edelleen, ja sopimuspalokunnat ovat merkittävä tekijä osana maakunnan turvallisuuden ylläpitämistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme