Vihreiden Tynkkynen: Suomen varauduttava paremmin ilmaston kuumenemisen keikahduspisteisiin
Tutkijat ovat viime aikoina varoittaneet Atlantin merivirtojen mahdollisesta romahduksesta. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen vaatii hallitukselta parempaa varautumista ilmaston kuumenemisen keikahduspisteisiin – ja täyskäännöstä ilmastopolitiikkaan.
Keikahduspisteillä tarkoitetaan ilmastojärjestelmään sisältyviä kynnyksiä, joiden ylittämisen vaikutukset voivat olla valtavia, äkillisiä ja peruuttamattomia. Suomen kannalta erityisen huolestuttava keikahduspiste olisi Atlantin meren virtausjärjestelmän (Atlantic meridional overturning circulation, AMOC) romahdus.
Suomessa hiljattain vieraillut alan johtava tutkija Stefan Rahmstorf varoittaa, että arviot AMOCin romahduksen todennäköisyydestä ovat muuttuneet synkemmiksi. Uusien tietojen mukaan romahduksen todennäköisyys tällä vuosisadalla voi nousta keskisuurten päästöjen polulla 40 prosenttiin – ja suurten päästöjen polulla jopa 70 prosenttiin.
”Kukaan meistä ei astuisi lentokoneeseen, jonka todennäköisyys pudota taivaalta olisi 70 tai edes 40 prosenttia. Silti olemme yhteiskuntina täysin varautumattomia siihen, että meitä Suomessakin lämmittävät Atlantin merivirrat voivat romahtaa ilmaston kuumenemisen takia”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen huomauttaa.
Tuoreen tutkimuksen mukaan AMOCin romahduksen vaikutukset voisivat olla katastrofaalisia. Monissa Euroopan kaupungeissa lämpötila voisi laskea 5°–15°C – joissakin osissa Eurooppaa talvella jopa 30°C.
”Tutkijat ovat soittaneet hälytyskelloja Atlantin merivirtojen mahdollisesta romahduksesta ja muista keikahduspisteistä jo pitkään. Silti esimerkiksi Suomen kansallisessa ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmassa uhkaa ei mainita sanallakaan”, Tynkkynen hämmästelee.
Keikahduspisteiden ylittämistä ei Suomi yksin voi estää. Suomella voi silti olla kokoaan suurempi rooli EU:n ja kansainvälisen yhteisön herättelemisessä toimintaan.
”Jokainen asteen murto-osa kuumenemista lisää merivirtojen romahduksen ja muiden keikahduspisteiden ylittämisen todennäköisyyttä. Vastaavasti jokainen asteen murto-osa kuumenemista, joka saadaan estettyä, pienentää riskiä. Tarvitsemme siis suurempia päästövähennyksiä nopeammin kaikkialla – ja heti”, Tynkkynen kiteyttää.
Orpon hallituksen ilmastopolitiikkaan tarvitaan täyskäännös. Päästöjä aktiivisesti kasvattavan politiikan tilalle tarvitaan ilmastokriisin vakavuuden edellyttämiä toimia päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi.
”Meillä on laajalti hyväksytty, että sotilaalliseen varautumiseen kannattaa käyttää viisi prosenttia BKT:stä. Silti edes prosentin käyttäminen ilmastokriisin torjuntaan jakaa yhä politiikassa rajusti mielipiteitä. Suomen on havahduttava ilmaston kuumenemisen muodostamaan eksistentiaaliseen uhkaan – ja toimittava sen mukaisesti, Tynkkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hopsu varoittaa: Hallitus politisoi ministeriöiden viestintää – viestinnän keskittäminen on vakava takapakki demokratialle31.10.2025 15:14:45 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu varoittaa hallituksen suunnitelmasta keskittää kaikkien ministeriöiden viestintä Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Hänen mukaansa uudistus uhkaa virkamiestyön riippumattomuutta, heikentää hallinnon avoimuutta ja kaventaa kansalaisten tiedonsaantioikeuksia.
Vihreiden Ohisalo ja Elo vaativat kaivospolitiikkaan korjausliikettä: Kaivosjätteitä on verotettava ja Viiankiaapa jätettävä rauhaan31.10.2025 13:19:28 EET | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo ja kansanedustaja Tiina Elo vaativat tänään kaivospolitiikkaa käsittelevässä tilaisuudessaan nykyisen kaivosveron lisäksi myös kaivosjätteiden verottamista. Se ohjaisi kaivostoimintaa vähentämään jätettä ja lisäämään kiertotaloutta. Lisäksi Ohisalo ja Elo vaativat kaivostoiminnan ehdotonta kieltämistä luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ei tule myöntää poikkeuslupaa tuplasti suojellulle Viiankiaavalle suunnitellulle Sakatin kaivokselle.
Vihreiden Hyrkkö kehuu kokoomusministereitä: ”Suojelemalla luontoa suojelemme itseämme”30.10.2025 17:43:25 EET | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö kiittää ympäristöministeri Sari Multalaa ja puolustusministeri Antti Häkkästä tarttumisesta ehdotukseen luonnon hyödyntämisestä maanpuolustuksen tukena.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen valittu Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtajaksi – Pohjoismaiden päättäjien tulee ottaa ilmastokriisi vakavasti30.10.2025 15:50:05 EET | Tiedote
Tutkijoiden mukaan riski, että Pohjois-Atlantin merivirran kiertoliike pysähtyy, ja että Pohjoismaat kylmenevät katastrofaalisesti, on tullut askeleen lähemmäksi. Mikkosen mukaan tämän pitäisi soittaa herätyskelloja kaikissa pohjolan päättäjissä.
Vihreiden Tynkkynen: luovan työn tekijöiden oikeudet tekoälykaudella on turvattava30.10.2025 13:00:03 EET | Tiedote
Kulttuuri- ja luovan alan työntekijät ovat olleet viime vuosina puristuksessa monelta suunnalta. Yhtenä ratkaisuna Vihreät esittävät selkeitä pelisääntöjä tekoälyalustoille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme