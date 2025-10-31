Vihreiden Tynkkynen: Suomen varauduttava paremmin ilmaston kuumenemisen keikahduspisteisiin

Vihreiden Ohisalo ja Elo vaativat kaivospolitiikkaan korjausliikettä: Kaivosjätteitä on verotettava ja Viiankiaapa jätettävä rauhaan 31.10.2025 13:19:28 EET | Tiedote

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo ja kansanedustaja Tiina Elo vaativat tänään kaivospolitiikkaa käsittelevässä tilaisuudessaan nykyisen kaivosveron lisäksi myös kaivosjätteiden verottamista. Se ohjaisi kaivostoimintaa vähentämään jätettä ja lisäämään kiertotaloutta. Lisäksi Ohisalo ja Elo vaativat kaivostoiminnan ehdotonta kieltämistä luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ei tule myöntää poikkeuslupaa tuplasti suojellulle Viiankiaavalle suunnitellulle Sakatin kaivokselle.