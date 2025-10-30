Mehiläisen naisten terveyden palvelut laajenevat – Femeda liittyy osaksi Mehiläistä
Gynekologinen erikoislääkäriasema Femeda on liittynyt osaksi Mehiläistä 1.11.2025 allekirjoitetulla osakekaupalla. Femedan noin 40 asiantuntijaa jatkaa työskentelyä osana Mehiläinen-konsernia. Toiminta jatkuu entisellään Kalevankadulla Helsingissä.
Femeda on vuonna 1992 perustettu suomalaisomisteinen lääkäriasema, jonka erikoisosaamista on naisen kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi. Yritys tarjoaa gynekologipalveluiden lisäksi tutkimuksia, neuvontaa ja asiantuntemusta odottajalle, sekä mammografia- ja ultraäänitutkimuksia, luuntiheysmittauksia ja kohdunsuun tähystyksiä.
– Femeda on vahva paikallinen toimija, joka on tunnettu korkeatasoisesta ja laajasta gynekologian alan asiantuntijuudestaan. On hienoa saada Femedan ammattilaiset osaksi Mehiläisen tiimiä. Yhdessä voimme tarjota ja kehittää naisten terveyden palveluita entistä laajemmin ja monipuolisemmin, iloitsee Mehiläisen aluejohtaja Kristiina Ylinen.
– Femeda on tarjonnut yli 30 vuoden ajan naisten terveyspalveluita. Potilastyytyväisyys ja hoitosuhteen laatu on ollut meille aina ensisijaisen tärkeää. Yhdistyessämme Mehiläiseen näemme tärkeänä sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamisen myös tulevaisuudessa että palveluiden edelleen kehittämisen tutussa osoitteessa, toteaa Femedan toimitusjohtaja Jari Sjöberg.
Mehiläinen tarjoaa naisten terveyteen kattavasti palveluita ja eri alojen asiantuntijoita. Yrityskaupan myötä Femedan asiakkaat saavat käyttöönsä Mehiläisen laajan valtakunnallisen palveluverkoston, sekä kevään aikana lisäksi sujuvat digitaaliset palvelut. OmaMehiläisen Digiklinikka palvelee asiakkaita vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.
Femeda sijaitsee osoitteessa Kalevankatu 9 A, 00100 Helsinki.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, aluejohtaja Kristiina Ylinen
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Liettuassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.
