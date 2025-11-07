Vuoden opetusapteekkina palkittiin tamperelainen Ensimmäinen apteekki

Tampereella sijaitseva Ensimmäinen apteekki on palkittu tänään (7.11.) Vuoden opetusapteekkina Helsingissä alkaneilla Farmasian Päivillä. Voittaja valittiin opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella.

– Opiskelijat kuvasivat harjoittelujaksojaan erittäin onnistuneiksi. He kokivat, että heidän osaamistaan arvostettiin ja heidän työpanokseensa luotettiin, kertoo yliopistonlehtori Piia Siitonen Itä-Suomen yliopistosta.

Palautteessa korostui se, miten koko työyhteisö osallistui aktiivisesti opetustyöhön. Opiskelijoihin suhtauduttiin lämpimästi ja kannustavasti. Tämä loi turvallisen ja motivoivan oppimisympäristön, joka vahvisti opiskelijoiden itsenäisyyttä ja ammatillista kasvua.



Kaikki eivät mahdu harjoittelijoiksi

Tunnustuspalkinto otettiin apteekissa vastaan nöyrän kiitollisina.

– Olemme otettuja ja kiitollisia tästä huomionosoituksesta. Tässä näkyy se pitkäjänteinen työ, jota olemme tehneet toiminnan kehittämiseksi, kertoo apteekkari Kari Jäsberg.

Tampereen ydinkeskustassa, tavaratalo Sokoksen katutasossa, sijaitseva apteekki kouluttaa vuosittain 1-2 farmasian opiskelijaa. Tulijoita olisi sekä Helsingin että Itä-Suomen yliopistoista joka vuosi paljon enemmän kuin apteekki pystyy ottamaan vastaan.

Apteekkari Jäsberg kehuu, että opiskelijat ovat reippaita, aktiivisia ja oma-aloitteisia.

– Heillä on tietopuolella hyvät valmiudet, mutta asiakaspalvelua kannattaisi harjoitella yliopistossa enemmän. ”Onko tämä tuttu lääke” ei helpota lääkeneuvonnan aloittamista, vaan avoimet kysymykset toimivat paremmin, hän sanoo.



Hyvä työilmapiiri houkuttelee harjoitteluun

Apteekkari Jäsberg uskoo apteekin olevan suosittu harjoittelupaikka siksi, että työilmapiiri on niin hyvä.

– Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu paljon. Meillä on tapana antaa valtaa ja vastuuta, mutta itsenäistä työskentelyä myös tuetaan, hän sanoo.

Päävastuu farmasian opiskelijoista on proviisori Juuli Kujansivulla, vaikka koko 20-henkinen työyhteisö osallistuu opettamiseen yliopiston tekemän opetussuunnitelman pohjalta. Opiskelijat saavat harjoitella työskentelyä erityisesti apteekin palveluvalinnassa, jossa suurin osa asiakkaista käy.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on toiminut niin hyvin, että koronavuosien jälkeen apteekki on palkannut kolme entistä opiskelijaa vakituiseen työhön.

Harjoittelu kuuluu farmasian opintoihin

Apteekkiharjoittelu on olennainen osa farmasian opintoja. Yliopisto opettaa teorian, mutta harjoittelujaksot apteekissa varmistavat, että opiskelija hallitsee myös käytännöt työt, kuten apteekin rutiinit ja tuotevalikoiman.

Farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluvan palkallisen harjoittelun suorittaa apteekeissa vuosittain noin 600 farmasian opiskelijaa. Opintoihin kuuluu palkallista apteekkiharjoittelua yhteensä puoli vuotta.

Vuodesta 1992 lähtien jaettu Vuoden opetusapteekki -palkinto myönnetään vuosittain apteekille, jossa farmasian opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla.

