Museo Milavida esittelee miesten muotia vuonna 2026

Trésor-matto esillä Milavidassa 12.11.–4.12.2025

Alkuun uutinen tämän vuoden puolelta: Tänä syksynä Museo Milavidalla on kunnia esitellä maailmanluokan suunnittelu- ja käsityöosaamista, kun esille saadaan Mobilier Nationalin eli Ranskan valtion arvokalustekokoelmaan kuuluva Trésor-matto. Sen on suunnitellut tamperelaislähtöinen tekstiilitaiteilija Jaana Reinikainen. Trésor eli ”Aarre” valmistui vuonna 2021 ja se on ollut käytössä mm. Élysée-palatsissa, Ranskan presidentin työhuoneessa. Tekstiilitaiteilija Jaana Reinikainen on median tavattavissa Milavidassa 12.11. ja 14.11. Mattoon ja sen tekemiseen pääsee tutustumaan Reinikaisen yleisöluennolla Milavidassa torstaina 14.11. klo 17. Trésor-maton näkee maksutta, ja myös luennolle on vapaa pääsy.

Mies – jätkä, keikari, herrasmies 27.2.2026–21.3.2027

Näyttely esittelee nykymiehen rakennuspalikat, ne elementit, joilla miehisyys on aikojen saatossa rakentunut ja rakennettu. Milavidassa mies kurotaan asemansa mukaiseen univormuun, kulmaraudoilla korjattuihin bootseihin, liikkumisen vapautta korostaviin verkkareihin, sekä nykymiehen vaatekaapista jo kadonneisiin bonjouriin ja lounaspukuun.

Mies esitellään näyttelyssä miesten muodin ja pukeutumisen kautta. Mitä ja miksi miehet ovat pukeneet päälleen historiassa ja kuinka se heijastelee nykyhetkeen. Ajallisesti esillä olevat vaatteet ulottuvat aateliston 1750-luvun muodista tämän päivän minimalistiseen ja kokeellisempaan tyyliin.

Oma kokonaisuutensa näyttelyssä on vaatturintyö ja sen historia. Vaatturintyöllä on miesten muodin kehittymisessä merkittävä rooli ja se kytkeytyy vahvasti myös esimerkiksi univormujen historiaan. Klassinen herrainpukeutuminen sellaisenaan on katukuvassa harvinaista, mutta siitä juontavia elementtejä näkyy paljonkin. Puku miehen tekee ja jätkästäkin saa oikealla asulla herrasmiehen. Ja pienellä lisähuomiolla voi herrasmies muuttua keikariksi eli dandyksi.

Näyttelyn esineistö kattaa liki 300 vuotta miesten pukeutumista. Pääosin Tampereen historiallisen museon omista kokoelmista koottua näyttelyä täydentävät esinelainat mm. Nordiska Museetista, Tukholmasta ja ajankohtaisilta suomalaisilta suunnittelijoilta. Nykysuunnittelijoista ääneen ja catwalkille pääsevät lahjakkaat ja kansainvälisesti tunnustetut ja tunnetut suunnittelijat Lauri Järvinen, Ervin Latimer, Teemu Muurimäki ja Arttu Åfeldt.