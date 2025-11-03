Sofia Virta: Hallitus leikkaa lapsuudesta – tämä on aikamme häpeä

– Lapsuus ei saa olla selviytymistaistelu. Hallitus tekee historiallisen huonoa köyhyyspolitiikkaa – se tekee lapsiperheistä leikkauskohteita. Tämä on aikamme häpeä, jonka jälkiä paikataan vielä pitkään. Hallitus säästää tänään lasten kustannuksella, mutta lähettää laskun tulevaisuuteen. Hallitus, joka väittää pienentävänsä Suomen velkataakkaa, kasvattaa siis paitsi tulevaisuuden euromääräistä velkaa myös hyvinvointivelkaa, Virta ennustaa.

Virran mukaan hallitus tekee tietoisia päätöksiä lisätä lapsiperheköyhyyttä.

– Lapsiperheköyhyys ei ole sivuvaikutus, se on tämän politiikan suora seuraus. Pääministeri Orpo on itse todennut, ettei tällä hallituksella ole mitään muuta tavoitetta kuin saada Suomen talous kestävälle tasolle. Ja sen kyllä huomaa, sillä tavoite ei esimerkiksi ole varmistaa, että tässä maassa lapsilla ja nuorilla olisi hyvä kasvaa. Hallitukselta olisi viisautta myöntää, että tehty politiikka ei nyt tuota tulosta. Ei ole myöhäistä kääntää kurssia, Virta esittää.

Hallituksen sosiaaliturvaleikkausten sekä vielä tulossa olevien leikkausten yhteisvaikutuksesta jopa 31 000 uutta lasta putoaa köyhyysrajan alapuolelle.

– Me tiedämme, että tällä hetkellä ei ole työtä tarjolla. Hallituksen työn linja ei tunnu toimivan: Suomi kellottaa ennätyskorkeita työttömyyslukuja. Se on aito murhe ja huoli monessa perheessä. Monessa perheessä tilanne on myös se, että palkkatulot eivät yksinkertaisesti riitä elämiseen, Virta sanoo ja viittaa Lapsen ääni -tutkimuksen sitaatteihin.

– Ilmeisesti on helppoa leikata vähävaraisilta lapsiperheiltä, jos ei tiedä, millaista on joutua miettimään, riittävätkö rahat ruokaan. Vähintä, mitä pääministeri voisi tehdä, on mennä tapaamaan tällaisia perheitä – minä voin kyllä järjestää tällaisen vierailun. Tämä ei ole enää suomalainen hyvinvointivaltio, jos perheillä ei ole varaa ostaa vaippoja ja ruokaa lapsilleen, Virta päättää.