FA listaa Suomen 25 suurinta yhteisöveron maksajaa ja laskee finanssialan verotiedot keskiviikkoaamuna 12.11.
- Finanssiala ry (FA) kertoo keskiviikkoaamuna 12.11.2025 heti tuoreeltaan finanssialan verotiedot vuodelta 2024.
- Listaamme myös konserneittain Suomen suurimmat yhteisöveron maksajat kaikilta toimialoilta, ei vain finanssitoimialalta.
- Laskemme yhteistyössä Deloitten kanssa, paljonko finanssikonsernit tytäryhtiöineen ovat maksaneet veroja ja listaamme alan suurimmat yhteisöveronmaksajat.
Verohallinto julkistaa vuoden 2024 verotiedot keskiviikkona 12.11. Tiedot ovat yhtiökohtaisia, eikä niistä käy selville koko konsernin tai yhtiöryhmän maksamia veroja. Yhdistämme veropäivänä finanssialan yhtiöryhmien tiedot verohallinnon julkisten tietojen perusteella.
Listaamme myös Suomen 25 suurinta yhteisöveron maksajaa. Laskemme yhteistyössä Deloitten kanssa muidenkin kuin finanssialan yhtiöiden luvut konsernitasolla, jotta luvut ovat vertailtavissa.
Vuonna 2023 yhteisöverotilaston 20 kärjessä oli seitsemän finanssialan yhtiötä. Suomen suurin yhteisöveronmaksaja oli OP Ryhmä ja toiseksi suurin Nordea. Finanssitoimialan seuraavaksi suurimmat yhteisöveron maksajat olivat LähiTapiola-ryhmä sijalla 14, Sampo-konserni sijalla 17, Danske Bank sijalla 18, Mandatum-konserni sijalla 19 ja sijalla 20 Handelsbanken-konserni.
Finanssitoimialan koko yhteisöveropotti vuonna 2023 oli 1,3 miljardia euroa.
FA laskee vuosittain myös finanssialan verokädenjäljen. Se muodostuu, kun lasketaan yhteen yhteisöveron ja vakuutusmaksuveron lisäksi työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset, henkilöstön sivukulut, finanssialaa rasittava piilevä arvonlisävero sekä osingoista tehdyt ennakonpidätykset ja lähdeverot. Vuonna 2023 finanssialan verokädenjälki oli 5,6 miljardia euroa.
