Verge Motorcyclesin uudistettu Verge TS Pro on vahvan muotoilu- ja insinööriosaamisen taidonnäyte
Uusi Verge TS Pro sisältää lukuisia päivityksiä, jotka vievät moottoripyörän tekniset ominaisuudet ja käyttökokemuksen täysin uudelle tasolle. Verge Motorcyclesin päivitetyn suosikkimallin kruununjalokivi on uuden sukupolven donitsimoottori, joka mahdollistaa ennennäkemättömän suorituskyvyn ja on jopa 50 % edeltäjäänsä kevyempi.
Teknologiayhtiö ja sähkömoottoripyöräilyn pioneeri Verge Motorcycles esitteli tänään Milanon kansainvälisillä EICMA-moottoripyörämessuilla päivitetyn version Verge TS Pro -mallista. Kyseessä on vuonna 2023 sarjatuotantonsa aloittaneen sähkömoottoripyörävalmistajan suosituin malli.
Uudistettu Verge TS Pro on osoitus yhtiön vahvasta insinööriosaamisesta ja omistautumisesta jatkuvaan tuotekehitykseen. Uusi versio tarjoaa entistä paremman ajomukavuuden ja kokonaisvaltaisesti paremman suorituskyvyn.
“Kun julkistimme Verge TS Pro:n syksyllä 2022, se oli markkinoiden edistyksellisin sähkömoottoripyörä. Viime vuosina tiimimme on tehnyt pitkäjänteistä työtä tehdäkseen siitä vieläkin paremman. Tämä kevyemmällä donitsimoottorilla, uudella akulla ja paremmalla käyttökokemuksella varustettu prätkä tarjoaa nautinnollisen ajokokemuksen ja edustaa visiotamme sähköajon tulevaisuudesta”, kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.
Uusi Verge TS Pro on tilattavissa nyt Vergen verkkosivuilta tai showroom-myymälöistä Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Myös Yhdysvalloissa uutuusmallista on mahdollisuus tehdä varaus tästä päivästä alkaen. Moottoripyörä tulee koeajettavaksi Euroopan ja Yhdysvaltojen myymälöihin vuoden 2026 alkupuolella.
Päivitetty laitteisto mahdollistaa poikkeuksellisen suorituskyvyn
Uudistetun Verge TS Pro:n ydin on katseet kääntävä, patentoitu donitsimoottori 2.0, joka on myös kulkenut kokonaisvaltaisen päivitysprosessin läpi. Toisen sukupolven donitsimoottori tarjoaa saman tehon ja vääntömomentin kuin edeltäjänsä (1,000 Nm), mutta se on 50 % aikaisempaa kevyempi. Tämä tekee koko moottoripyörästä kevyemmän (kokonaispaino 230 kg) ja mahdollistaa merkittävästi paremman tehokkuuden, vakauden ja hallittavuuden. Pyörä kiihtyy 0–100 km/h vain 3,5 sekunnissa.
Verge TS Pro asettaa sähkömoottoripyörille uuden standardin sen päivitetyn ja tehokkaan 20,2 kWh akun ansiosta, joka tarjoaa jopa 350 kilometrin kantaman ja 35 minuutin pikalatauksen. Käytännössä nopea 15 minuutin kahvitauko lisää noin 100 kilometriä ajomatkaa. Parannettu ohjausteknologia ei ainoastaan takaa tehokkaampaa latausta, vaan myös parantaa lämpö- ja energianhallintaa. Moottoripyörä tukee CCS-latausta Euroopassa ja NACS-latausta Yhdysvalloissa.
Verge TS Pro -mallissa on nyt myös suuremmat ja selkeämmät näytöt, jotka auttavat kuljettajaa pysymään ajan tasalla moottoripyörän tilasta, ympäristöstä ja hälytyksistä. Käyttöliittymä on entistä intuitiivisempi ja tarjoaa laajemman valikoiman ajodataa. Parannettu yhdistettävyys ja sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia kuuluvat myös uuden Verge TS Pro -mallin HMI-järjestelmän ominaisuuksiin.
“Olen ylpeä tiimimme työpanoksesta uudistetun Verge TS Pro -mallin kehitystyössä. Tiimimme osaaminen ja omistautuminen näkyvät muun muassa donitsimoottorin alkuperäisen koon haastamisessa, akun suorituskyvyn parannuksissa sekä uusien näyttöratkaisujen mahdollistamassa entistä paremmassa käyttökokemuksessa. Nämä parannukset vahvistavat Vergen asemaa oman alansa innovatiivisena pioneerina ja tarjoavat entistä parempia kokemuksia Verge-käyttäjille”, kertoo Krishna Kiran Mistry, Verge Motorcyclesin VP of Engineering.
Starmatter-alusta moottoripyörän digitaalisena ekosysteeminä
Marraskuussa 2023 lanseerattu, Vergen kehittämä Starmatter-alusta yhdistää ohjelmistopäivitykset, sensoriteknologian, tekoälyn ja edistyksellisen käyttöliittymän. Se mahdollistaa muun muassa automaattiset over-the-air-päivitykset (OTA), joiden kautta Vergen käyttäjät saavat moottoripyöräänsä uusia toimintoja ja parannuksia.
Edistyksellinen Starmatter on myös uudistetun Verge TS Pro -mallin kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka personoi ajokokemuksen jokaiselle käyttäjälle yksilöllisesti. Moottoripyörän päivitetty sisäinen laitteisto mahdollistaa uusien ominaisuuksien käyttöönoton ilman fyysisiä päivityksiä, mikä varmistaa, että pyörä on pitkäikäinen ja aina ajan tasalla. Starmatter-alusta on ohjelmoitu mobiili- ja työpöytäkäyttöön.
Päivitetty muotoilu tekee ajokokemuksesta nautinnollisen
Verge on kerännyt kuluneiden vuosien aikana palautetta ja kokemuksia koeajojen aikana. Näiden palautteiden pohjalta Verge on päivittänyt pyörän jousituksen ja vaimennuksen asetuksia. Ajotuntumaa ja käsiteltävyyttä on paranneltu ja pyörän ajoasennon kaltevuus on muutettu 25 asteeseen, mikä mahdollistaa mukavamman ajoasennon.
Verge Motorcycles kehittää ja valmistaa maailman edistyksellisintä sähköistä moottoripyörää. Vergen tavoitteena on luoda maailman paras sähkömoottoripyörä ja haastaa perinteiset ajattelutavat patentoidulla moottoriteknologiallaan ja innovatiivisella suunnittelullaan.
