Pirkanmaan hyvinvointialue

Digiklinikka sulkeutuu torstaina 6.11.2025 jo kello 16

3.11.2025 15:57:15 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Huoltokatkon vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen digiklinikka sulkeutuu torstaina 6.11.2025 poikkeuksellisesti jo kello 16. Digiklinikkaa ei voi käyttää ollenkaan torstai-iltana.

Jos keskustelu jää kesken huoltokatkon alkaessa, siihen voidaan vastata vasta perjantaiaamuna.

Kiireellisissä asioissa ole yhteydessä puhelimitse Päivystysapuun 116117 tai lähimmälle avoinna olevalle sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotolle. Kiirevastaanottojen puhelinnumerot löydät verkkosivuiltamme: pirha.fi/kiireellinenhoito.

Digiklinikka on normaalisti toiminnassa taas perjantaiaamuna 7.11.2025 kello 8. 

Yhteyshenkilöt

Pasi Paananen
ICT-palveluvastaava
pasi.paananen@pirha.fi
040 680 5609

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye