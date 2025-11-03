Digiklinikka sulkeutuu torstaina 6.11.2025 jo kello 16
Huoltokatkon vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen digiklinikka sulkeutuu torstaina 6.11.2025 poikkeuksellisesti jo kello 16. Digiklinikkaa ei voi käyttää ollenkaan torstai-iltana.
Jos keskustelu jää kesken huoltokatkon alkaessa, siihen voidaan vastata vasta perjantaiaamuna.
Kiireellisissä asioissa ole yhteydessä puhelimitse Päivystysapuun 116117 tai lähimmälle avoinna olevalle sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotolle. Kiirevastaanottojen puhelinnumerot löydät verkkosivuiltamme: pirha.fi/kiireellinenhoito.
Digiklinikka on normaalisti toiminnassa taas perjantaiaamuna 7.11.2025 kello 8.
Yhteyshenkilöt
Pasi Paananen
ICT-palveluvastaava
pasi.paananen@pirha.fi
040 680 5609
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
