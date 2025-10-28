Famifarm Oy vuoden kansainvälinen työnantaja
Famifarm Oy on palkittu 29.10.2025 Suomen kansainvälisimpänä työnantajana PK-yritysten sarjassa International Employer of the Year 2025 -kilpailussa, jossa nostetaan esiin kansainväliseen rekrytointiin ja monimuotoisuuden edistämiseen panostaneita suomalaisia työnantajia. Kilpailun järjestää Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Business Finlandin Work in Finland -yksikön ja Business Helsingin kanssa.
Famifarm Oy voitti pienten ja keskisuurten yritysten sarjan kilpailussa, jossa nostetaan esille kansainväliseen rekrytointiin ja monimuotoisuuden edistämiseen panostaneita suomalaisia työnantajia. Yrityksen saama tunnustus on seurausta yrityksen pitkäjänteisestä, arvopohjaisesta ja inhimillisestä kehittämistyöstä.
”Tämä upea voitto tarkoittaa, että meidät on tunnustettu poikkeuksellisen hyväksi työnantajaksi kansainvälisessä vertailussa. Kyse ei ole meille vain palkinnosta, vaan vahvasta viestistä: kun ihmiset voivat hyvin, myös yritys menestyy. Tämä tunnustus vahvistaa sen, että olemme Famifarmilla tehneet monia oikeita ja kauaskantoisia strategisia päätöksiä.”, kommentoi Pia Honkanen, Famifarm Oy:n henkilöstöpäällikkö.
Famifarm on määrätietoisesti rakentanut työyhteisöä, jossa yhdistyvät yrityksen tarpeet ja ihmisten aito osallisuus. Monikulttuurisuus ei ole erillinen kehittämiskohde, vaan olennainen osa arkea. Tiivis yhteistyö Joroisten ja Varkauden kuntien sekä muiden alueen toimijoiden kanssa on auttanut kehittämään alueen vetovoimaisuutta. Tämä näkyy osaajien kiinnostuksena yritystä kohtaan.
Perheyritys Famifarm on alueellisen yhteistyön tukemana onnistuneet rakentamaan ympäristön, johon ihmiset haluavat jäädä rakentamaan elämää: kehittyä, ei pelkästään työskennellä. Yksi merkittävimmistä onnistumisista tässä työssä on ollut päätös palkata yksittäisiä perheenjäseniä, kuten aviopuoliso, lapsi tai vanhempi, sitouttavaksi voimaksi. Se vahvistaa muun muassa työyhteisön luottamusta ja jatkuvuuden tunnetta. Lisäksi Famifarm tukee työntekijöidensä kielen ja kulttuurin opiskelua, mikä on ratkaisevaa yhteisöllisyyden rakentamisessa ja tukemisessa.
”Myös esihenkilötyön kehittäminen on ollut olennainen osa matkaamme – johtaminen on meillä aidosti ihmislähtöistä. Lisäksi työelämän joustot ja arjen realismi, esimerkiksi työvuorosuunnittelu ja elämäntilanteiden huomiointi, ovat nousseet esiin myös kansainvälisissä vertailuissa vahvuuksinamme. Seuraamme säännöllisesti työtyytyväisyyttä, joka on hyvällä tasolla* ja kehittyy jatkuvasti”, kertoo Honkanen.
Kilpailun tuomaristo arvosti yrityksen kansainvälistä rekrytointia, sillä yli 70 % uusista työntekijöistä tulee Suomen ulkopuolelta. Yritys kehittää jatkuvasti käytäntöjä, jotka toimivat monikulttuurisessa ympäristössä. Palkitsemisperusteluissa mainittiin myös muun muassa kielikoulutus, ja se, että Famifarm investoi jatkuvasti selkeisiin, monikielisiin perehdytysmateriaaleihin, tulkkauspalveluihin ja valmennuksiin varmistaen, että monimuotoiset tiimit voivat menestyä työssään.
Famifarmissa työskentelee tällä hetkellä ihmisiä 14 eri kansallisuudesta, joista suurimmat ryhmät ovat srilankalaiset, thaimaalaiset, venäläiset ja ukrainalaiset. Yritykselle monimuotoisuus on aidosti voimavara, joka näkyy arjen yhteistyössä, kulttuurien rikkaudessa ja yhteisöllisyydessä.
*2025 eNPS 28
Yhteyshenkilöt
Jussi LoimusaloToimitusjohtajaFamifarm OyPuh:050 366 4485jussi.loimusalo@famifarm.fi
Pia HonkanenHenkilöstöpäällikköFamifarm OyPuh:010 524 266pia.honkanen@famifarm.fi
Kuvat
Famifarm Oy perustettiin vuonna 1987, jolloin vuodesta 1674 samalle suvulle kuuluneen kartanon navetan vintille rakennettiin ensimmäinen kasvihuone. Tänä päivänä Järvikylä-tuotteiden parissa työskentelee kokoaikaisesti n. 150 henkilöä kasvihuoneilla Järvikylän kartanon mailla Joroisissa sekä vuonna 2023 perustetulla kerrosviljelylaitoksella Juvalla. Järvikylän perustajan Karl Grotenfeltin lapset Albert ja Caroline jatkavat aktiivisesti perheyrityksen toimintaa. Järvikylä tuottaa suomalaisia, vastuullisia, puhtaita ja tuoreita salaatteja, yrttejä ja salaattisekoituksia ympäri vuoden. Missionamme on tehdä herkullisen ja terveellisen ruoan syömisestä helppoa: vihreys parantaa jokaista ateriaa.
