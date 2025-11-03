Entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen: Hallituksen lahja 30-vuotiaalle Suomen ympäristökeskukselle on massiiviset yt-neuvottelut
Suomen ympäristökeskus Syke täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Orpon hallituksen lahja sille on miljoonaleikkaus, joka pakottaa henkilöstön vähentämiseen. Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkosen mukaan päätös on käsittämätön ajassa, jossa luontokato ja ilmastokriisi etenevät vauhdilla.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen paheksuu Orpon hallituksen tekemiä massiivisia leikkauksia ympäristötiedon tuottamiseen. Syken 30-vuotisjuhlaseminaari järjestetään kuluvalla viikolla, ja samalla viikolla Syke kertoo aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut.
“Hallinto ei ole harmaita virastotaloja, vaan ihmisten työpaikkoja ja tärkeän tiedon tuottamista päätöksenteon tueksi. Orpon hallitus leikkaa ympäristöhallinnosta ja -tutkimuksesta useita miljoonia euroja pelkästään ensi vuonna. Tämä heikentää suoraan ympäristöön liittyvän päätöksenteon tietopohjaa sekä päätösten toimeenpanoa,” sanoo Mikkonen.
Mikkosen mielestä ajoitus ympäristöalan leikkauksille on käsittämätön.
“Planetaarinen kolmoiskrisi, eli ilmastokriisi, luontokato ja saastuminen, etenee vauhdilla. Planetaariset rajat rikkoutuvat yksi kerrallaan. Monen luonnonjärjestelmät uhkaavat saavuttaa keikahduspisteensä. Esimerkiksi viime aikoina tutkijat ovat varoittaneet, että riski Pohjois-Atlantin merivirran kiertoliikkeen pysähtymisestä on tullut lähemmäksi. Tämä kaikki vaatii enemmän, ei vähemmän tietoa, jotta voimme torjua kriisejä sekä varautua ja sopeutua niiden vaikutuksiin,” päättää Mikkonen.
Suomen ympäristökeskus kertoi tänään aloittavansa yt-neuvottelut, jotka kohdentuvat koko henkilöstöön. Henkilöstön määrää vähennetään noin 15 prosentilla. Syynä on hallituksen tekemät rahoitusleikkaukset Syken toimintaan. Syken kokonaisrahoitus on vähenemässä vuoteen 2028 mennessä arviolta noin 17 prosenttia kuluvan vuoden rahoituksesta.
Lisätietoa: Keväällä 2025 linjattujen toimintamenosäästöjen kohdentuminen vuoden 2026 talousarvioesityksessä.
