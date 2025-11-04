Vastuu Group ostaa Data Farm Oy:n tavoitteenaan luoda markkinoiden johtava kestävyysraportointipalvelu

Vastuu Group on ostanut enemmistön Data Farm Oy:stä, joka tarjoaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) raportointiratkaisuja. Data Farmin kestävyysraportointiratkaisu integroidaan osaksi Vastuu Groupin palvelutarjoamaa, ja yrityskauppa vahvistaa Vastuu Groupin asemaa johtavana vastuullisuusratkaisujen tarjoajana Suomessa.

"Olemme ylpeitä saadessamme Data Farmin osaamisen ja palvelut osaksi Vastuu Groupia. Rakennamme Suomen johtavan ja laajimmin käytössä olevan kestävyysraportointiratkaisun, joka palvelee sekä pk-yritysten raportointitarpeita että suuryhtiöiden datankeruuta. Kehitämme palvelukokonaisuuttamme, jonka avulla asiakkaamme hallitsevat ja osoittavat omaa ja toimitusketjunsa vastuullisuutta yhä laajemmin ja tehokkaammin." sanoo Vastuu Groupin toimitusjohtaja Pekka Vanne.

Data Farm on suomalainen data- ja vastuullisuusratkaisuihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa pk-yrityksille helppokäyttöisiä työkaluja vastuullisuustyöhön kuten ESG-seurantaan ja hiilijalanjäljen arviointiin. Palvelut täydentävät Vastuu Groupin palvelukokonaisuutta tuomalla yrityksille uusia mahdollisuuksia seurata ja kehittää vastuullisuuttaan osana arjen liiketoimintaa.

"Yrityskauppa tarjoaa Data Farmin asiakkaille ja kumppaneille entistä vahvemman alustan vastuullisuuden hallintaan. Olemme iloisia siitä, että kehittämämme ratkaisut pääsevät nyt osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta ja yhä suuremman asiakaskunnan käyttöön," kertoo Data Farmin toimitusjohtaja Mika Jokiranta.

Data Farm Oy jatkaa toimintaansa Vastuu Groupin tytäryhtiönä.

Lue lisää kotisivuiltamme: https://www.vastuugroup.fi/asiakastiedotteet/vastuu-group-ostaa-data-farm-oyn-tavoitteenaan-luoda-markkinoiden-johtava-kest%C3%A4vyysraportointipalvelu