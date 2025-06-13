Mia Jussinniemen kirjoittama Ella Tobin – Amfetamiinikauppias on tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 2025
Ella Tobin - Amfetamiinikauppias on poikkeuksellinen elämäntarina Suomen huumepiirien hierarkian huipulle nousseesta naisesta, joka onnistui katkaisemaan päihde-, rikos- ja vankilakierteen.
Väkivaltainen lapsuus kasvattaa Ellasta aikuisen, joka ei pelkää mitään – paitsi huumeiden loppumista. Kun oma elämä on kiinni amfetamiinin riittävyydestä, ihminen voi päätyä hankkimaan sitä enemmän kuin omiin tarpeisiinsa. Tie vie Ellan syvälle rikollisuuteen ja nostaa hänet yhdeksi harvoista naisista suomalaisen huumekaupan hierarkian huipulla. Kirjassa Ella Tobin kertoo elämästään miesten maailmassa: selviytymisestä ja peloista mutta myös voimasta ja valinnoista, jotka lopulta muuttivat kaiken.
Finlandia-lautakunta perustelee teoksen palkintoehdokkuutta näin:
”Järisyttävä elämäntarina, jollaista tuskin on aikaisemmin Suomessa kerrottu. Saa ymmärtämään, kuinka kaoottista ja toisteista yhtä aikaa on rikollinen elämä. Tuo näkyviksi olosuhteet, joiden takia huumeidenkäytöstä tulee ihmiselle luonnollinen valinta. Tarinassa on huumoria ja lämpöä. Se rikkoo mielikuvaa paatuneesta huumekauppiaasta.”
Mia Jussinniemi on rikostoimittaja ja tietokirjailija, joka on toimittanut myös tv-dokumentteja. Hän on kirjoittanut aiemmin mm. äänikirjasarjan Kasvoton kohtaaminen. Jussinniemi on taitava tarinankertoja, jonka tyyli tuo lukijan ainutlaatuisen lähelle tapahtumia.
Finlandia-voittajat ja lukijoiden suosikit julkistetaan torstaina 27.11.2025 Ylen suorassa lähetyksessä klo 19:30 alkaen. Lukijoiden suosikki -äänestys on käynnissä 23.11. asti Kirjasäätiön sivuilla.
