Mia Jussinniemen kirjoittama Ella Tobin – Amfetamiinikauppias on tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 2025

Johnny Knigan kevään 2024 kirjat on julkistettu 14.11.2023 14:00:00 EET | Tiedote

Johnny Knigan ensi kevään kirjoissa vuorottelevat elämän suuret kysymykset ja teemat, kuten sota ja rauha, pelko ja rakkaus sekä syrjäytyminen ja hyvinvointi. Tietokirjallisuus Putinin maailmansota – Venäjän salaiset operaatiot Lännen tuhoamiseksi on palkitun, Venäjän informaatiovaikuttamiseen erikoistuneen toimittajan, Jessikka Aron, uusi tietokirja. Teos käsittelee Kremlin länsimaita vastaan käymää systemaattista hybridisotaa aseinaan mm. peiteoperaatiot, kaaosagentit ja vihapuhetta levittävät valepapit. Aron edellinen teos, Putinin trollit (2019) on käännetty jo 15 kielelle. Täysin auki on Tehyn puheenjohtajan, entisen kätilön Millariikka Rytkösen kirja, jossa hän kertoo asioista ja ajatuksista, jotka ovat jääneet hänen julkisen imagonsa taakse. Rytkönen lupaa kipua, iloa, naurua, näkökulmia ja historiaa. Hanna Pakarisen ja Anu Räsäsen Elämä naurattaa kertoo koko kansan tietoisuuteen 20 vuotta sitten nousseen, Suomen ensimmäisen Idols-voittajan elämästä ja urasta. Pakarinen avaa reh