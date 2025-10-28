Okmetic turvaa tuotantoprosessinsa toimivuuden Schneider Electricin UPS-laitteilla

Ensiesittelyssä: Schneider Electricin ja Motivairin datakeskusten nestejäähdytyksen kokonaisvalikoima – ratkaisuja suurteho- ja tekoälylaskentaan 21.10.2025 08:13:00 EEST | Tiedote

Schneider Electric hankki enemmistöosuuden Motivairista vuoden 2025 alussa ja esittelee nyt ensimmäistä kertaa nestejäähdytysteknologian kokonaisvalikoimansa. Schneider Electricillä on maailmanlaajuinen toimitusketju ja asiantuntemusta datakeskusten infrastruktuurista, ohjelmistoista ja palveluista. Nyt Schneiderin asiantuntemus yhdistyy Motivairin yli 15 vuoden kokemukseen eksa-luokan laskentatehoista ja kiihdytetystä laskennasta. Lopputuloksena on kattava valikoima uuden sukupolven jäähdytysratkaisuja. Valikoima sisältää jäähdytysnesteen jakeluyksiköt (CDU), ChilledDoor®- takapaneelin lämmönvaihtimet (RDHx), Liquid-to-Air-lauhdutusyksiköt (HDU™), serverin jäähdytyselementit, vedenjäähdytyskoneet ja tekniset jäähdytyspiirit; osana Schneider Electricin tekoälyvalmiita infrastruktuuriratkaisuja. Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on julkaissut maailman kattavimman valikoiman kokonaisvaltaisia nestejäähdytysratkaisuja hyperscale-, colocation- ja