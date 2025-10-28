Okmetic turvaa tuotantoprosessinsa toimivuuden Schneider Electricin UPS-laitteilla
- Okmetic Oy:n Vantaan tuotantoyksikköön valittiin Schneider Electricin Galaxy VL -sarjan UPS-laitteet.
- UPS-laitteilla voidaan varmistaa keskeytymätön virransyöttö tuotantoprosessin kriittisiin kohtiin.
Okmetic Oy on puolijohdeteollisuudelle piikiekkoja Vantaan Koivuhaassa valmistava yhtiö. Sen uusi tehdaslaajennus Koivuhaassa optimoi tuotantoaan hyödyntämällä huippuluokan rakennusautomaatiojärjestelmää (Building Management System).
Okmetic Oy on tällä hetkellä maailman seitsemänneksi suurin piikiekkojen valmistaja. Puolijohdekomponentteja käytetään miltei kaikessa elektroniikassa – mobiililaitteissa, autoissa, ilmailu- ja puolustusteknologiassa ja yhä enemmän myös tekoälyssä. Ne luovat pohjaa koko digitaaliselle infrastruktuurille.
Keskeytymätön virransyöttö kaikissa olosuhteissa
– Tuotantoprosessin sujuvuus haluttiin varmistaa katkeamattomalla sähkönsyötöllä, joten prosessin kriittiset kohdat varmistettiin isoilla, 400 kilowatin kolmivaiheisilla UPS-laitteilla. Niihin liitettiin tunnetun akkuvalmistajan toimivaksi todettu akkuratkaisu, jotta tuotanto ei missään olosuhteissa katkea, kertoo Okmetic Oy:n tehdaspalveluinsinööri Harri Immonen.
Schneider Electricin Galaxy VL -sarjan UPS-laitteet on tarkoitettu turvaamaan keskeytymätöntä virransyöttöä keskisuurille ja suurille teollisuuslaitoksille, kaupallisille yksiköille ja datakeskuksille. Modulaarinen järjestelmä on helposti skaalattavissa toiminnan kasvaessa.
– Yhteensopivuus kiinteistöhallinnan alustaan helpotti päätöksentekoa. Sen tekninen laatu ja toimivuus on osoittanut meille jo luotettavuutensa. Lisäksi tässä kohteessa myös toimitusajalla oli iso merkitys. Toimintamme keskeytymättömyyden turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää, summaa Immonen.
UPS-laitteiden kysyntä on kasvussa
Sähkönsyötön katkeamattomuus on yhä useammalla toimialalla kriittistä. Keskeytymätön toiminta pitää tuotannon tehokkaana.
– Tehokkuus ja kustannustehokkuus lyövät UPS-järjestelmien kohdalla kättä. Tuotannon keskeytyminen ja uudelleenkäynnistys syö resursseja, on riskialtista ja kallista. Meillä on globaalina toimijana ollut jo pitkään mahdollisuus toimittaa monenlaisissa olosuhteissa käytännön tasolla moneen kertaan testatut laitteistot myös Suomessa, kertoo Schneider Electricin myyntipäällikkö Anssi Litmanen.
Lisätietoja:
Anssi Litmanen, Solutions Sales Manager, Schneider Electric
anssi.litmanen@se.com, +358 44 374 3410
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Mediakutsu: Schneider Electricin avoimen ohjelmistokeskeisen automaation ja robotiikan uutuudet esillä Teknologia 25 -messuilla28.10.2025 08:11:00 EET | Kutsu
Pohjoismaiden johtava teknologia- ja teollisuustapahtuma Teknologia 25 esittelee uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon sekä sähkönjakelun ratkaisuihin. Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.11.2025.
Schneider Electricin toimitusjohtaja Olivier Blum visioi tulevaa: ”Sähköistetty, automatisoitu ja älykäs maailma”24.10.2025 10:46:45 EEST | Tiedote
Olivier Blum jakoi ajatuksiaan Schneider Electricin tulevaisuudesta Innovation Summit Copenhagen -tapahtumassa 22. lokakuuta 2025. Blum kutsuu eri alojen johtajat liittymään yhtiön kumppaneiksi energiateknologian kehittämisessä.
Ensiesittelyssä: Schneider Electricin ja Motivairin datakeskusten nestejäähdytyksen kokonaisvalikoima – ratkaisuja suurteho- ja tekoälylaskentaan21.10.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Schneider Electric hankki enemmistöosuuden Motivairista vuoden 2025 alussa ja esittelee nyt ensimmäistä kertaa nestejäähdytysteknologian kokonaisvalikoimansa. Schneider Electricillä on maailmanlaajuinen toimitusketju ja asiantuntemusta datakeskusten infrastruktuurista, ohjelmistoista ja palveluista. Nyt Schneiderin asiantuntemus yhdistyy Motivairin yli 15 vuoden kokemukseen eksa-luokan laskentatehoista ja kiihdytetystä laskennasta. Lopputuloksena on kattava valikoima uuden sukupolven jäähdytysratkaisuja. Valikoima sisältää jäähdytysnesteen jakeluyksiköt (CDU), ChilledDoor®- takapaneelin lämmönvaihtimet (RDHx), Liquid-to-Air-lauhdutusyksiköt (HDU™), serverin jäähdytyselementit, vedenjäähdytyskoneet ja tekniset jäähdytyspiirit; osana Schneider Electricin tekoälyvalmiita infrastruktuuriratkaisuja. Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on julkaissut maailman kattavimman valikoiman kokonaisvaltaisia nestejäähdytysratkaisuja hyperscale-, colocation- ja
Schneider Electricin ja NVIDIA:n innovaatiot tukevat siirtymistä 800 VDC -virtajärjestelmään16.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Schneider Electric vahvistaa tukeaan 800 VDC -infrastruktuurille uuden sukupolven tiheissä räkkiarkkitehtuureissa. Innovaatiot jännitemuunnoksessa, suojauksessa ja mittaroinnissa perustuvat kokonaisvaltaiseen järjestelmäajatteluun, joka optimoi suorituskyvyn ja skaalautuvuuden. Turvallisuuden, simuloinnin ja testauksen asiantuntemus varmistaa luotettavat, käyttövalmiit ratkaisut, kuten Live Swap -ominaisuudet tehomuunnoshyllyille. Espoo 13.10.2025 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric vahvisti tänään sitoutumisensa tukea alan siirtymistä 800 VDC:n virransyöttöarkkitehtuuriin. Arkkitehtuuri on kriittinen vaatimus uusille tiheille räkkijärjestelmille, joita otetaan käyttöön seuraavan sukupolven datakeskuksissa. Kun teollisuus siirtyy yhä suurempiin tehotiheyksiin ja tehokkuuteen, Schneider Electric kehittää aktiivisesti innovaatioita tarpeiden täyttämiseksi kattavan, järjestelmätason lähestymistavan avulla, joka integroi tehonmuunnoksen, suojaukse
Schneider Electricin turvallisuusteknologian uutuustuotteet esillä FinnSec-tapahtumassa6.10.2025 08:11:00 EEST | Tiedote
FinnSec on turvallisuuden hallinnan johtava ammattitapahtuma, joka kutsuu turvallisuusteknologian ja -palveluiden ammattilaiset sekä yritysjohdon tutustumaan alan uusiin trendeihin ja ratkaisuihin. Tapahtuma järjestetään jo 15. kerran Helsingin Messukeskuksessa 8.–9. lokakuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme