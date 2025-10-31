Tero Lahti Gigantin operatiiviseksi johtajaksi – ”Parhaat tulokset tulevat selkeistä tavoitteista, reilusta johtamisesta ja hyvästä yhteistyöstä”

Gigantin johtoryhmä vahvistuu 5.1.2026 kaupan ja asiakaskokemuksen ammattilaisella, jonka ura on kulkenut määrätietoisesti myynnistä strategiseen johtamiseen. Uudella operatiivisella johtajalla, Tero Lahdella, on vankka kokemus myynnin ja myymälätyön johtamisesta, sekä käytännön työn kehittämisestä eri vähittäiskaupan toimialoilla, mikä tuo tehtävään laaja-alaisen näkemyksen ja käytännönläheisen otteen.

”Gigantti on ollut minulle tuttu ja kiehtova yritys jo siitä asti, kun se saapui Suomeen. Se on kasvanut vuosien aikana Suomen ykköseksi toimialallaan, ja on myös paikka, jonka itse valitsisin ostospaikakseni. On inspiroivaa päästä kehittämään Gigantin toimintaa yhdessä alan ammattilaisten kanssa ja rakentamaan asiakaskokemusta, jolla päästään ylittämään odotukset, kerta toisensa jälkeen,” Tero Lahti kertoo.

Tavaratalo- ja ketjukaupoista, rauta- ja kodintarvikekaupasta sekä optisesta vähittäiskaupasta kokemusta kerryttänyt Lahti korostaa työssään arjen ymmärrystä, kuuntelemista ja ihmislähtöisyyttä.

”Olen aina joko tehnyt kauppaa tai vaikuttanut kaupan tekemiseen myyntitiimejä johtamalla. Ihmiset tekevät tuloksen, ja parhaat tulokset syntyvät selkeistä tavoitteista, reilusta johtamisesta ja hyvästä yhteistyöstä. Kun ymmärtää, mitä asiakasrajapinnassa tapahtuu, osaa tehdä parempia päätöksiä - mikä näkyy sekä tyytyväisinä asiakkaina että hyvinvoivana tiiminä.”

Lahden johtamisfilosofia pohjaa valmentavaan ja osallistavaan otteeseen, jossa korostuvat avoimuus, luottamus ja rohkeus kokeilla.

”Ideoista ja ajatuksista keskustelemalla syntyy parasta yhdessä. Hyvät sparrauskeskustelut ja yhdessä oivaltaminen ovat työn suola. Haluan, että ihmiset uskaltavat kokeilla uutta, iloita onnistumisista ja oppia virheistä. Kun töitä tehdään hyvällä fiiliksellä ja asenteella, tuloksia tulee varmasti.”

Lahden mukaan ensimmäiset kuukaudet operatiivisen johtajan tehtävässä kuluvat kuuntelemalla ja vahvistamalla yhteistä suuntaa. Hän odottaa syventymistä niin Gigantti Oy:n kuin franchise-myymälöidenkin arkeen. Yhteensä Gigantilla on tällä hetkellä 37 myymälää ympäri Suomea.

"Haluan tutustua ihmisiin ja toimintatapaan huolellisesti. Avoimen keskustelun ohella rakentava yhteistyö on avain onnistumisille - niiden varaan haluan rakentaa Gigantin tulevaa kasvua.”