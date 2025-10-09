Ville Rajakallio johtamaan A-Insinöörien hankekehitysyksikköä

Diplomi-insinööri Ville Rajakallio on nimitetty A-Insinöörien hanke- ja kaupunkikehityspalveluista vastaavaksi yksikönjohtajaksi 3.11.2025 alkaen. Rajakallio siirtyy yksikön johtoon A-Insinöörien hankekehitysjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2020.

Rajakalliolla on vankka kokemus Tampereen ja Pirkanmaan alueen asunto- ja kiinteistökehityshankkeista kiinteistönomistajien sekä kaupunkien kumppanina. Hänet tunnetaan myös TOAS Hippos -allianssihankkeen aiempana projektijohtajana.

Ennen A-Insinöörejä Rajakallio toimi Hartelassa hankekehitysjohtajana ja sitä ennen Satossa asuntorakennuttamisen projektipäällikkönä.

– Saamme Villestä luotetun esihenkilön kokeneille hanke- ja kaupunkikehittäjillemme. Villellä on työuraa tilaajan, toteuttajan ja kehittäjän kengissä ja kokemusta isoista asemakaava- ja talonrakennushankkeista. Kollegat, asiakkaat ja verkostot arvostavat hänen laaja-alaista osaamistaan ja rehtiä, yhteistyöhön nojaavaa otettaan, A-Insinöörien kaupallinen johtaja Antti Tuomela kiittää.

Rajakallio raportoi konsernin kaupallisista toiminnoista vastaavalle Tuomelalla, jonka tehtäviin kuuluu merkittävien kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden pohjustaminen.

”Hankekehittämisessä pitää tähdätä kaikkien hyötyyn, ei osaoptimointiin”

A-Insinöörien hankekehitysyksikkö on monipuolinen kiinteistöliiketoiminnan ja hankekehittämisen kumppani kiinteistön- ja maanomistajille sekä investointihakuisille yrityksille. Kymmenen hengen asiantuntijatiimiä työllistävät parhaillaan kehitteillä olevien kiinteistö- ja asemakaavahankkeiden lisäksi mm. matkailukohteiden kehittäminen, täydennysrakentamiseen liittyvät selvitykset ja sijaintihakupalvelut.

– Ketteryytemme ja riippumattomuutemme mahdollistaa yhteistyön kaikkien kiinteistömarkkinoilla toimivien tahojen kanssa. Jotta onnistutaan, täytyy hankkeesta olla hyötyä kaikille osapuolille. On kunnia päästä luotsaamaa kokenutta hankekehittäjien tiimiä, jossa tätä ajatusta toteutetaan, Ville Rajakallio sanoo.

– Perinteisen konsultoinnin rinnalla voimme tulla jakamaan vastuuta hankkeen onnistumisesta myös kantamalla alkuvaiheen riskiä. Konsultoimme kehityshankkeita myös onnistumispalkkiopohjaisesti.

Onnistuneen kaupunki- ja kiinteistökehittämiseen eväät – ketterä päätöksenteko, yhteistyö ja ennakkoluulottomuus – ovat tulleet 20 vuoden aikana Rajakalliolle tutuksi.

– Esimerkiksi Tampere on kehittynyt dynaamisesti ympäristössä, jossa uskotaan siihen, että investoinnit tuottavat kasvua ja lisäävät investointeja. Rantatunneli, ratikka ja areena ovat seurausta rohkeista päätöksistä sekä yksityisten ja julkisten tahojen yhteistyöstä. Onnistumisen eväät ovat samat myös pienemmissä hankkeissa, esimerkiksi täydennysrakentamisessa. Tarvitaan halua tehdä yhteistyötä ja halua tähdätä osaoptimoinnin sijasta kaikkien hyötyyn, Rajakallio toteaa.