Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan - Liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina

4.11.2025 09:00:00 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Jaa

Pääkaupunkiseudun metron vanhoja järjestelmiä uusitaan vaiheittain tulevien vuosien aikana. Muutokset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA), jonka tavoitteena on parantaa metron turvallisuutta ja luotettavuutta. METKA-hankkeen käsittely päätöksenteossa etenee ja ehdolliset hankintapäätöksetdesta junankulunvalvontajärjestelmästä sekä radioverkosta on tehty.

Kuva: Aarni Salomaa
Kuva: Aarni Salomaa

METKA-hankkeen käsittely on edennyt päätöksenteossa. Helsingin ja Espoon kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet METKA:n hankesuunnitelman korotuksen. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi korotuksen 27.10. kokouksessaan ja Helsingin kaupunginhallitus taas 3.11. M400-metrojunien hankesuunnitelma jäi vielä odottamaan kaupunginhallituksen käsittelyä. Päätökset etenevät kaupunginhallitusten käsittelyiden myötä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustojen käsittelyyn.

METKA-hanke mahdollistaa kapasiteetin kasvun


Tavoitteena on, että vanhoja järjestelmiä uusimalla varmistetaan metron luotettavuus ja turvallisuus sekä myös mahdollistetaan kapasiteetin kasvu tulevaisuudessa kasvavan matkustajamäärän myötä. Uusitut järjestelmät mahdollistavat metron vuorovälin tihentämisen 120 sekuntiin tulevaisuudessa.

”Nyt esitetty 25 % kapasiteettilisäys vastaa samaa kuin kolme uutta pikaraitiotietä, kymmenen bussilinjaa tiekapasiteettitarpeineen tai uusi moottoritiekaista, mutta on kustannuksiltaan näitä paljon edullisempi. Lisäys saadaan aikaan kokonaan ilman uuden infrastruktuurin rakentamista, mikä tekee hankkeen hiilijalanjäljestä paljon pienemmän.” kertoo hankejohtaja Heikki Viika.

METKA-hanke, eli Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen, on Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin yhteistyönä perustama hanke. 

Yli 40 vuotta vanhat järjestelmät tulee uusia


Metrossa on käytössä monia alkuperäisiä eli yli 40 vuotta vanhoja järjestelmiä, joiden elinkaari on päättymässä. Nyt uusittavat junankulunvalvontajärjestelmä sekä radioverkko varmistavat metron luotettavan ja turvallisen liikennöinnin myös tulevaisuudessa. Liikenteenohjausjärjestelmän on tarkoitus valmistua 2030-luvun alussa.

Junankulunvalvontajärjestelmä on metroliikenteen ohjauksen kokonaisjärjestelmä, johon sisältyy liikenteenohjauskeskus, asetinlaite, tiedonsiirtojärjestelmä ja useita radanvarren ohjattavia tai valvottavia laitteita, esimerkiksi vaihteet.

Uusi junankulunvalvontajärjestelmä tarvitsee tiedon siirtämistä varten radioverkon. Uusi radioverkko toteutetaan mobiiliverkkoteknologialla. Junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen nykyisestä pakkopysäytysjärjestelmästä puoliautomaattiseen junakulunvalvontaan mahdollistaa metron matkustajamäärän kasvun sekä parantaa metrojärjestelmän luotettavuutta ja liikenneturvallisuutta.

Uudet M400-sarjan metrojunat tulevat korvaamaan vanhimmat metrossa käytössä olevat M100- ja M200-sarjan junat. Uusien junien hankintaprosessi voidaan käynnistää sen jälkeen, kun Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt M400-metrojunien hankesuunnitelman ja junakulunvalvontajärjestelmän hankintapäätös on lainvoimainen ja toteutus käynnistyy. Matkustajaliikenne uusilla junilla arvioidaan alkavan 2030-luvun alussa.

Avainsanat

metroliikennemetrometron tulevaisuusmetka

Yhteyshenkilöt

Linkit

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Raitiovaunujen hankintapäätös etenee markkinaoikeuteen – hylkäämisen perusteina kymmenen pakollista vaatimusta20.10.2025 17:00:05 EEST | Tiedote

Markkinaoikeudelta 20.10. saadun tiedon mukaan pääkaupunkiseudun uusia raitiovaunuja koskevasta hankintapäätöksestä on valitettu. Hankintapäätöksen mukaisesti Skoda Transtechin tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön pakollisista vaatimuksista kymmentä, vaunujen tekniseen ominaisuuteen liittyvää vaatimusta. Valituksi tullut Stadlerin tarjous oli siis kahdesta saadusta tarjouksesta ainoa, joka täytti kaikki tarjouspyynnön vaatimukset.

Tutut kaupunkipyörät jatkavat Helsingissä ja Espoossa vielä seuraavalla kaudella3.10.2025 09:18:51 EEST | Tiedote

Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto siirtyy, ja nykyistä kaupunkipyöräpalvelua jatketaan Helsingissä ja Espoossa. Samat kaupunkipyörät ovat siis asiakkaiden käytettävissä myös keväällä 2026 alkavalla pyöräilykaudella, mikä takaa sujuvan kokemuksen asiakkaille ilman katkoksia. Kaupunkipyöräpalvelu on tärkeä osa Helsingin ja Espoon joukkoliikennettä. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyörillä tehdään vuosittain yhteensä yli 2,5 miljoonaa matkaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye