Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan - Liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina

METKA-hankkeen käsittely on edennyt päätöksenteossa. Helsingin ja Espoon kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet METKA:n hankesuunnitelman korotuksen. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi korotuksen 27.10. kokouksessaan ja Helsingin kaupunginhallitus taas 3.11. M400-metrojunien hankesuunnitelma jäi vielä odottamaan kaupunginhallituksen käsittelyä. Päätökset etenevät kaupunginhallitusten käsittelyiden myötä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustojen käsittelyyn.

METKA-hanke mahdollistaa kapasiteetin kasvun



Tavoitteena on, että vanhoja järjestelmiä uusimalla varmistetaan metron luotettavuus ja turvallisuus sekä myös mahdollistetaan kapasiteetin kasvu tulevaisuudessa kasvavan matkustajamäärän myötä. Uusitut järjestelmät mahdollistavat metron vuorovälin tihentämisen 120 sekuntiin tulevaisuudessa.

”Nyt esitetty 25 % kapasiteettilisäys vastaa samaa kuin kolme uutta pikaraitiotietä, kymmenen bussilinjaa tiekapasiteettitarpeineen tai uusi moottoritiekaista, mutta on kustannuksiltaan näitä paljon edullisempi. Lisäys saadaan aikaan kokonaan ilman uuden infrastruktuurin rakentamista, mikä tekee hankkeen hiilijalanjäljestä paljon pienemmän.” kertoo hankejohtaja Heikki Viika.

METKA-hanke, eli Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen, on Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin yhteistyönä perustama hanke.

Yli 40 vuotta vanhat järjestelmät tulee uusia



Metrossa on käytössä monia alkuperäisiä eli yli 40 vuotta vanhoja järjestelmiä, joiden elinkaari on päättymässä. Nyt uusittavat junankulunvalvontajärjestelmä sekä radioverkko varmistavat metron luotettavan ja turvallisen liikennöinnin myös tulevaisuudessa. Liikenteenohjausjärjestelmän on tarkoitus valmistua 2030-luvun alussa.

Junankulunvalvontajärjestelmä on metroliikenteen ohjauksen kokonaisjärjestelmä, johon sisältyy liikenteenohjauskeskus, asetinlaite, tiedonsiirtojärjestelmä ja useita radanvarren ohjattavia tai valvottavia laitteita, esimerkiksi vaihteet.

Uusi junankulunvalvontajärjestelmä tarvitsee tiedon siirtämistä varten radioverkon. Uusi radioverkko toteutetaan mobiiliverkkoteknologialla. Junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen nykyisestä pakkopysäytysjärjestelmästä puoliautomaattiseen junakulunvalvontaan mahdollistaa metron matkustajamäärän kasvun sekä parantaa metrojärjestelmän luotettavuutta ja liikenneturvallisuutta.

Uudet M400-sarjan metrojunat tulevat korvaamaan vanhimmat metrossa käytössä olevat M100- ja M200-sarjan junat. Uusien junien hankintaprosessi voidaan käynnistää sen jälkeen, kun Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt M400-metrojunien hankesuunnitelman ja junakulunvalvontajärjestelmän hankintapäätös on lainvoimainen ja toteutus käynnistyy. Matkustajaliikenne uusilla junilla arvioidaan alkavan 2030-luvun alussa.