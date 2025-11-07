Vaasan kaupunki - Vasa stad

Musiikista ammatti – Feasta-tapahtuma tuo musapaneelin Vaasan pääkirjastoon

7.11.2025 12:25:07 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Miten harrastuksesta kasvaa ammatti? Siitä keskustellaan keskiviikkona 26.11.2025 klo 18 alkaen Feasta-tapahtuman musapaneelissa Vaasan pääkirjaston Draama-salissa.

Mukana keskustelemassa ovat Klamydia-yhtyeen kitaristi ja pitkän linjan opettaja Sami ”Silttu” Sillanpää, Vaasa palaa -yhtyeen laulaja-lauluntekijä Joni Salomaa, valo- ja äänitekniikan ammattilainen Janne Kaikkonen sekä Ylen ääniteknikko, äänittäjä ja miksaaja Pasi Keho-Valkama.

Keskustelua vetää muusikkona ja Volumen perustajajäsenenä tunnetuksi tullut Marko Perälä, joka työskentelee tapahtumatuotannon sekä stagemanageroinnin parissa.

Paneelissa kuullaan tarinoita paikallisilta tekijöiltä siitä, miten musiikkiharrastus kasvoi uraksi ja millaista arki musiikkialalla on. Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia ja yleisö voi osallistua keskusteluun esittämällä kysymyksiä.

Hankkeella vahvistetaan musiikkialan osaamista

Lopuksi esitellään Rytmi-instituutin  Resonanssi-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa musiikkialan osaamista ja työllisyyttä Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa on mukana myös Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut.

Resonanssi-hankkeen esittelijöinä ovat Rytmi-instituutin toiminnanjohtaja Satu-Maarit Veikkola, Resonanssi-hankkeen projektipäällikkö Osku Ketola ja päävalmentaja Ilkka Kivimäki.

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ja Volume ry.

Yhteyshenkilöt

Max Bäckman. Tapahtumakoordinaattori. +358401831956. max.backman@vaasa.fi.

Sami ”Silttu” Sillanpää
Sami ”Silttu” Sillanpää
Joni Salomaa. Kuva: Sami Pulkkinen
Joni Salomaa. Kuva: Sami Pulkkinen
