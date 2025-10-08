Gofore ja Huld alkavat suunnitella liiketoimintojen yhdistämistä ja hallinnon päällekkäisyyksien karsimista
Gofore ja Huld alkavat suunnitella alkusyksystä ostetun Huldin liiketoimintojen yhdistämistä Goforen organisaatioon. Yhdistämisellä ei haeta liiketoimintaorganisaatioissa henkilöstövähennyksiä, eikä suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä rakenteellisia muutoksia tammikuussa 2025 voimaan tulleeseen liiketoiminnalliseen organisoitumiseen. Yhdistämisen mahdollistamiseksi käydään lain edellyttämät muutosneuvottelut.
Osana muutosneuvotteluita Gofore ja Huld suunnittelevat myös karsivansa päällekkäisiä tukitoimintoja emoyhtiö Gofore Oyj:n ja Huld Oy:n hallinnosta. Päällekkäisten tukitoimintojen suunniteltu karsiminen on osa integraatio-ohjelmaa, jossa yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja hakea kustannussynergioita sekä tehostaa tukitoimintoja. Tässä yhteydessä selvitetään myös mahdollisuutta henkilöstövähennyksiin molempien yhtiöiden hallinnossa. Muutosneuvottelut, jotka liittyvät päällekkäisten tukitoimintojen suunniteltuun karsimiseen, koskevat hallinnon työntekijöitä Suomessa Gofore Oyj:ssä ja Huld Oy:ssä.
Alustavan arvion mukaan hallintoa koskevat muutosneuvottelut voivat johtaa noin 17 henkilön työsuhteen päättymiseen. Gofore arvioi, että suunniteltu muutos toisi vuositasolla noin 1,4 miljoonan euron säästöt. Muutosneuvottelut alkavat 10.11.2025, ja niiden arvioidaan päättyvän joulukuun alkupuolella.
”Sekä asiakkaat että henkilöstö ovat ottaneet Huldin yhdistymisen osaksi Goforea innostuneesti vastaan. Yhteinen myynti ja yhteisten palveluiden toimitus ovat jo hyvässä vauhdissa. Nyt alamme suunnitella liiketoimintaorganisaatioidemme yhdistämistä, jotta samojen asiakkuuksien ja projektien parissa työskentelevät ihmiset ovat jatkossa samassa osassa organisaatiotamme”, Gofore Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Nylund sanoo.
”Huld-yritysosto on historiamme suurin. Osana sen integraatio-ohjelmaa olemme tunnistaneet vain hallinnossa päällekkäisyyksiä, joiden karsimista nyt tavoittelemme. Suunnitelmamme on yhdistää organisaatiot toiminnallisesti alkuvuonna 2026, jolloin myös ensimmäisten kustannussynergioiden kaavaillaan toteutuvan”, Nylund sanoo.
”Kävimme keväällä 2025 muutosneuvottelut saadaksemme osaamisen vastaamaan asiakaskysyntää, ja olemme keskittyneet varmistamaan, että sopeutustoimenpiteet tuottavat tavoiteltua tulosta. Tuoreessa osavuosikatsauksessamme kerrotun mukaisesti suunta laskutusasteen selkeän parantumisen muodossa on ollut oikea, vaikka parannettavaa edelleen on”, Nylund toteaa.
