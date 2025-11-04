Presidentti Stubb vierailulle Pohjois-Savoon

Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien valmistelu on käynnissä 4.11.2025 09:00:23 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 74/2025 4.11.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb juhlistavat itsenäisyyspäivää perinteisin menoin. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat tiistaina 2. joulukuuta 2025. Presidenttipari on kutsunut juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan Suomen itsenäisyyden kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia sekä muita sotasukupolvien edustajia. Veteraanien, heidän omaistensa sekä veteraaneja edustavien tahojen esittämien toiveiden mukaisesti järjestettävä päivävastaanotto mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen ja kiireettömän keskustelun vieraiden korkea ikä ja terveydentila huomioiden. Juhlaan osallistuu myös muuta valtiojohtoa. Tilaisuudessa esiintyvät Kaartin soittokunnan lisäksi Kansallisoopperan oopperalaulajat sekä 15-vuotias Matteus Pentti pianisti Ilona Vähäsöyringin säestämänä. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa vietetään lauantaina 6. joulukuuta 2025 Presidentinlinnassa. Vastaanotoll