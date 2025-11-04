Presidentti Stubb vierailulle Pohjois-Savoon
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 75/2025
4.11.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Pohjois-Savossa 11.-12. marraskuuta 2025.
Vierailu käynnistyy tiistaina Iisalmesta, jossa ohjelma alkaa vierailulla Juhani Ahon yläkoululla. Presidentti seuraa oppilaiden esityksiä ja vastaa oppilaiden esittämiin kysymyksiin.
Kouluvierailun jälkeen presidentti tapaa paikallisia asukkaita avoimessa yleisötilaisuudessa Iisalmen liikuntahallilla klo 14.15.
Päivä jatkuu yritysvierailuilla Olvilla sekä Ponssella. Olvi on iisalmelainen panimoyhtiö, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1878. Ponssen kehittämät puunkorjuuratkaisut ovat käytössä eri puolilla maailmaa. Metsäkoneita valmistavan Ponssen tehdas sijaitsee Iisalmen lähistöllä Vieremällä. Vierailujen aikana presidentti tapaa yritysten henkilöstöä sekä tutustuu tuotantotiloihin.
Keskiviikkona presidentti Stubb vierailee Kuopiossa. Päivä käynnistyy Pelastusopistolta, jossa ohjelmassa on muun muassa tapaaminen opiskelijoiden kanssa sekä pelastajaopiskelijoiden harjoituksen seuraamista. Pelastusopisto on valtakunnallinen oppilaitos ja valtion virasto, joka järjestää pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista koulutusta.
Pelastusopistolta presidentti siirtyy yritysvierailulle FinVectorille. Vierailun aikana presidentti tutustuu yrityksen tuotantoon ja tapaa vierailun päätteeksi henkilöstöä. FinVector on biolääkealan yritys, joka valmistaa viruspohjaisia geeniterapialääkkeitä.
Iltapäivällä presidentti Stubb pitää avoimen yleisöluennon sekä tapaa kuopiolaisia Itä-Suomen yliopiston Snellmania-rakennuksen juhlasalissa klo 12.45.
Vierailun päätteeksi presidentti tekee tarkastuskäynnin Rissalassa sijaitsevaan Karjalan lennostoon, jossa presidentti tutustuu muun muassa lennoston varusmieskoulutukseen, lentokaluston huoltoon ja kunnossapitoon sekä johtokeskustoimintaan.
