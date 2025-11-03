Vihreiden Tiina Elo: Hallituksen laadittava kansallinen luonnonvarasopimus rajoittamaan luonnonvarojen ylikulutusta

Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.



Kansanedustaja Tiina Elo vaati Vihreiden ryhmäpuheessa Agenda 2030-selonteosta hallitusta laatimaan kansallisen luonnonvarasopimuksen, jolla asetettaisiin selkeät rajat luonnonvarojen käytölle ja luotaisiin ennustettavuutta elinkeinoelämän toimintaympäristöön.

– On käynyt selväksi, että vapaaehtoiset toimet eivät riitä sen valtavan kestävyysmurroksen läpiviemiseen, jonka välttämättä tarvitsemme, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Siksi tarvitsemme voimakkaampaa ohjausta ja sääntelyä ilmastokriisin ja luontokadon juurisyynä olevan luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiseksi, Elo vaatii.

Elon mukaan tehokkain tapa ohjata luonnonvarojen käyttöä kestävälle tasolle on asettaa luontoa kuormittavalle toiminnalle selkeät rajat ja riittävä hinta. Alun perin WWF:n esittämän luonnonvarasopimuksen tavoitteena olisi sitouttaa sekä valtio että elinkeinoelämä luonnonvarojen kulutuksen systemaattiseen vähentämiseen.

– Ei riitä, että hallitus esittelee selonteossa edellisten hallitusten onnistumisia ja omia lupauksiaan, kun sen omat politiikkatoimet jäävät täysin riittämättömiksi – ja vievät monessa kohtaa väärään suuntaan, Elo sanoo.

Elo muistuttaa, että Suomen hyvinvointi on rakennettu kasvattamalla massiivista ekologista velkaa ja että suomalaisten ylikulutuksen hintaa maksetaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.

– On hallitukselta epäonnistuminen, että se ei kykene esittämään riittäviä konkreettisia toimia, joilla Suomi puuttuu oman toimintansa negatiivisiin vaikutuksiin rajojensa ulkopuolella, Elo muistuttaa.



– Emme voi sulkea silmiämme siltä, että ylikulutuksemme rujot jäljet näkyvät esimerkiksi Keniaan rahdattavina jätetekstiiliröykkiöinä, lapsi- ja pakkotyövoiman käyttönä kiinalaisissa krääsätehtaissa tai kiihtyvänä metsäkatona, kun Amazonin sademetsiä raivataan laitumien ja soijapeltojen tieltä.