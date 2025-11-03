Messusäätiö lahjoittaa tapahtumateollisuuden professuurin Aalto-yliopistolle
Suomen Messusäätiö lahjoittaa 3,1 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle tapahtumateollisuuden professuurin perustamiseksi. Professuuri on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja sen tavoitteena on vahvistaa tapahtumateollisuuden akateemista tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kiihdyttää alan kasvua.
Aalto-yliopistoon perustetaan elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professuuri ensimmäisenä Suomessa. Lahjoitusvaroin perustettava kokoaikainen professuuri sijoittuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun markkinoinnin laitokselle.
Suomen Messusäätiön lahjoituksen pyrkimyksenä on kehittää tapahtuma-alaa, sen tutkimusta ja koulutusta sekä siten kiihdyttää tapahtuma-alan kasvua Suomessa. Alan tulo- ja työllisyysvaikutukset ympäristölleen ovat huomattavat, ja siksi eri maat ja kaupungit kilpailevat tapahtumista ja kongresseista.
”Tapahtumateollisuus on globaalisti kasvava ala, jolla on merkittävä rooli suomalaisessa elinkeinoelämässä. Tapahtumat toimivat parhaimmillaan kasvualustoina innovaatioille ja investoinneille, jotka luovat talouskasvua pitkälle tulevaisuuteen. Suomen Messusäätiön tehtävänä on edistää suomalaista elinkeinoelämää ja tehdä tunnetuksi suomalaista osaamista. Lahjoitusprofessuuri on luonteva jatkumo pitkäaikaiselle työllemme tapahtuma-alan kehittämiseksi”, Messusäätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen sanoo.
Tapahtumateollisuuden arvo on noin 2,4 miljardia euroa. Se on samaa kokoluokkaa kuin esimerkiksi lääkkeiden ja lääkeaineiden tuotanto tai kaivostoiminta sekä suurempi kuin tekstiiliteollisuus. Alalla työskentelee vakituisesti noin 20 000 henkilöä ja tilapäisesti 120–175 000 henkilöä. Tapahtumateollisuuden odotetaan kasvavan globaalisti vuosittain 6–13 prosenttia.
Elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professuuri vahvistaa Aalto-yliopiston roolia elinkeinoelämän kehittäjänä
Lahjoitusvaroin perustettavan professuurin avulla mahdollistetaan tapahtuma-alan korkeimman tason akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen perustaminen Suomeen vähintään 20 vuodeksi. Professuuri mahdollistaa myös tohtoriopinnot ja gradutyöt, minkä myötä ala saa korkeakoulutettua työvoimaa.
”Olemme iloisia ja kiitollisia Messusäätiön merkittävästä panoksesta. Professuuri tuo tapahtuma-alan osaksi akateemista tutkimusta ja koulutusta, ja vahvistaa Aalto-yliopiston roolia elinkeinoelämän kehittäjänä”, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki toteaa.
Professuurin virallinen nimike on elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professori (Professor of Experience and Event Business). Tehtävään haetaan kansainvälisesti ansioitunutta tutkijaa, joka tuo alalle uutta osaamista ja toimii tiedon tuottajana sekä verkottuneena tiedon jakajana niin toimialan, viranomaisten, päätöksentekijöiden kuin medioidenkin suuntaan. Hakuprosessi käynnistyy heti.
Aalto-yliopiston kampus eri tieteenaloineen tarjoaa erinomaiset puitteet myös yhteistyölle esimerkiksi teollisen muotoilun ja teknologisten innovaatioiden kanssa. Tästä innoittavana mallina toimii taannoin perustettu omistajuuden professuuri.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paul Taimitarha, asiamies, Suomen Messusäätiö, p. +358 40 650 1791, paul.taimitarha@messusaatio.fi
Timo Korkeamäki, dekaani, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, p. +358 40 483 4060, timo.korkeamaki@aalto.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuonna 2025 noin 600 000 euron ja vuonna 2026 noin 1 miljoonan euron arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla. Messusäätiö on myös Suomen Messut Oyj:n suurin omistaja noin 90 prosentin omistusosuudella. I Messusäätiö.fi
