Messusäätiö lahjoittaa tapahtumateollisuuden professuurin Aalto-yliopistolle

Aalto-yliopistoon perustetaan elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professuuri ensimmäisenä Suomessa. Lahjoitusvaroin perustettava kokoaikainen professuuri sijoittuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun markkinoinnin laitokselle.

Suomen Messusäätiön lahjoituksen pyrkimyksenä on kehittää tapahtuma-alaa, sen tutkimusta ja koulutusta sekä siten kiihdyttää tapahtuma-alan kasvua Suomessa. Alan tulo- ja työllisyysvaikutukset ympäristölleen ovat huomattavat, ja siksi eri maat ja kaupungit kilpailevat tapahtumista ja kongresseista.

”Tapahtumateollisuus on globaalisti kasvava ala, jolla on merkittävä rooli suomalaisessa elinkeinoelämässä. Tapahtumat toimivat parhaimmillaan kasvualustoina innovaatioille ja investoinneille, jotka luovat talouskasvua pitkälle tulevaisuuteen. Suomen Messusäätiön tehtävänä on edistää suomalaista elinkeinoelämää ja tehdä tunnetuksi suomalaista osaamista. Lahjoitusprofessuuri on luonteva jatkumo pitkäaikaiselle työllemme tapahtuma-alan kehittämiseksi”, Messusäätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen sanoo.

Tapahtumateollisuuden arvo on noin 2,4 miljardia euroa. Se on samaa kokoluokkaa kuin esimerkiksi lääkkeiden ja lääkeaineiden tuotanto tai kaivostoiminta sekä suurempi kuin tekstiiliteollisuus. Alalla työskentelee vakituisesti noin 20 000 henkilöä ja tilapäisesti 120–175 000 henkilöä. Tapahtumateollisuuden odotetaan kasvavan globaalisti vuosittain 6–13 prosenttia.

Elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professuuri vahvistaa Aalto-yliopiston roolia elinkeinoelämän kehittäjänä

Lahjoitusvaroin perustettavan professuurin avulla mahdollistetaan tapahtuma-alan korkeimman tason akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen perustaminen Suomeen vähintään 20 vuodeksi. Professuuri mahdollistaa myös tohtoriopinnot ja gradutyöt, minkä myötä ala saa korkeakoulutettua työvoimaa.

”Olemme iloisia ja kiitollisia Messusäätiön merkittävästä panoksesta. Professuuri tuo tapahtuma-alan osaksi akateemista tutkimusta ja koulutusta, ja vahvistaa Aalto-yliopiston roolia elinkeinoelämän kehittäjänä”, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki toteaa.

Professuurin virallinen nimike on elämys- ja tapahtumaliiketoiminnan professori (Professor of Experience and Event Business). Tehtävään haetaan kansainvälisesti ansioitunutta tutkijaa, joka tuo alalle uutta osaamista ja toimii tiedon tuottajana sekä verkottuneena tiedon jakajana niin toimialan, viranomaisten, päätöksentekijöiden kuin medioidenkin suuntaan. Hakuprosessi käynnistyy heti.

Aalto-yliopiston kampus eri tieteenaloineen tarjoaa erinomaiset puitteet myös yhteistyölle esimerkiksi teollisen muotoilun ja teknologisten innovaatioiden kanssa. Tästä innoittavana mallina toimii taannoin perustettu omistajuuden professuuri.