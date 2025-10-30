Oulu mukana Condé Nast Travelerin parhaiden matkakohteiden listalla

Condé Nast Travelerin toimitukset eri puolilla maailmaa kokosivat yhdessä listan vuoden 2026 inspiroivimmista kohteista.

– Olen todella iloinen siitä, että Oulu saa ansaitsemaansa huomiota ensi vuodelle ja odotamme innolla vieraita kauniiseen kaupunkiimme. Oulu2026-kulttuuriohjelma on todella monipuolinen. Ohjelmassa on sisältöä suurista urbaaneista tapahtumista rauhallisiin kohtaamisiin luonnossa, mikä osoittaa alueemme ainutlaatuisen hengen. Ensi vuosi on ehdottomasti aika suunnata Ouluun sekä Oulu2026-alueelle ja kokea pohjoisen kulttuurin rikkaus, sanoo Samu Forsblom, Oulu2026-ohjelmajohtaja.

Oulu kansainvälisessä valokeilassa

Valinta osuu merkittävään hetkeen: vuonna 2026 Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. Oulu2026-ohjelmaan kuuluu esittäviä taiteita, festivaaleja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa, yhteisöprojekteja sekä pysyviä taideteoksia ja -reittejä. Ohjelmaa on ympäri Oulu2026-aluetta, ja suuri osa siitä on pääsymaksutonta.

Condé Nast Travelerin tunnustus seuraa kansainvälisten suositusten sarjaa – viime kuukausina Oulu on nimetty myös National Geographicin ja Frommer’s -matkailumedian parhaiden matkakohteiden listalle 2026 sekä Intrepid Travelin nousevien matkakohteiden Not Hot -listalle.

