Oulu mukana Condé Nast Travelerin parhaiden matkakohteiden listalla

4.11.2025 14:57:47 EET | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

Arvostettu matkailumedia Condé Nast Traveler on valinnut Oulun yhdeksi vuoden 2026 parhaista matkakohteista. Valinta vahvistaa Oulun asemaa yhtenä Euroopan kiinnostavimmista matkailukaupungeista juuri ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alkua. 

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Vuoden aikana on tapahtumia ja koettavaa jokaisena päivänä. Kuva Nallikarista, Frozen People -tapahtumasta.
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Vuoden aikana on tapahtumia ja koettavaa jokaisena päivänä. Kuva Nallikarista, Frozen People -tapahtumasta. Kuvaaja Harri Tarvainen.

Condé Nast Travelerin toimitukset eri puolilla maailmaa kokosivat yhdessä listan vuoden 2026 inspiroivimmista kohteista.

– Olen todella iloinen siitä, että Oulu saa ansaitsemaansa huomiota ensi vuodelle ja odotamme innolla vieraita kauniiseen kaupunkiimme. Oulu2026-kulttuuriohjelma on todella monipuolinen. Ohjelmassa on sisältöä suurista urbaaneista tapahtumista rauhallisiin kohtaamisiin luonnossa, mikä osoittaa alueemme ainutlaatuisen hengen. Ensi vuosi on ehdottomasti aika suunnata Ouluun sekä Oulu2026-alueelle ja kokea pohjoisen kulttuurin rikkaus, sanoo Samu Forsblom, Oulu2026-ohjelmajohtaja.

Oulu kansainvälisessä valokeilassa

Valinta osuu merkittävään hetkeen: vuonna 2026 Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. Oulu2026-ohjelmaan kuuluu esittäviä taiteita, festivaaleja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa, yhteisöprojekteja sekä pysyviä taideteoksia ja -reittejä. Ohjelmaa on ympäri Oulu2026-aluetta, ja suuri osa siitä on pääsymaksutonta.

Condé Nast Travelerin tunnustus seuraa kansainvälisten suositusten sarjaa – viime kuukausina Oulu on nimetty myös National Geographicin ja Frommer’s -matkailumedian parhaiden matkakohteiden listalle 2026 sekä Intrepid Travelin nousevien matkakohteiden Not Hot -listalle. 

The Best Places to Go in 2026 | Condé Nast Traveler

Best of the World 2026 | National Geographic 

Frommers | Frommer's Best Places to Go in 2026 

Intrepid releases 2026 Not Hot List | Intrepid Travel EU 

oulueuroopan kulttuuripääkaupunkioulu2026kulttuurimatkailu

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos.  Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

