Heidi Nummen Petovala-romaani on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 2025

5.11.2025 11:35:00 EET | WSOY | Tiedote

Heidi Nummen esikoisromaani on ajankohtainen ja mukaansatempaava romaani tytöstä ja ilveksestä sekä luonnonsuojelijoiden kohtaamasta vastustuksesta.

Kannen suunnittelija: Riikka Turkulainen

Petovalassa ekokriisin jälkeisen jälleenrakennuksen myötä yhteiskunta on vehreä mutta jakautunut. Suojelijoiden yhteisö joutuu seuraamaan sivusta, kun ihmisten ylivertaisia oikeuksia edistävä puolue nousee valtaan ja väkivaltainen ääriliikehdintä yleistyy. Laika, ilveksen suojelija, tuntee epäonnistuneensa tehtävässään. Samalla kun ilves horjuu sukupuuton partaalla, joku tuntuu tahallaan tekevän vahinkoa Laikan varjelemille viimeisille yksilöille.

Finlandia-lautakunta kuvailee teosta näin:

"Taidokkaasti eri näkökulmista rakentuva tarina ei arkaile nostaa esiin useita ajankohtaisia ja hankaliakin yhteiskunnallisia teemoja, kuten lajikatoa ja populistisia ääriliikkeitä. Käsittelytapa on yhtä aikaa sekä armottoman realistinen että utopistisen toiveikas. Teoksen maailman kuvaus on mukaansatempaava, mutta samalla se myös ravistelee lukijaansa tarkastelemaan omaa luontosuhdettaan kriittisesti."

Kuvaaja: Veikko Somerpuro

Heidi Nummi on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja, joka on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan maailmanpolitiikka. Hän harrastaa kestävää matkailua. Petovala on Nummen esikoisromaani.

Finlandia-voittajat ja lukijoiden suosikit julkistetaan torstaina 27.11.2025 Ylen suorassa lähetyksessä klo 19:30 alkaen. Lukijoiden suosikki -äänestys on käynnissä 23.11. asti Kirjasäätiön sivuilla.

