Heidi Nummen Petovala-romaani on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 2025

WSOY ja Sanoma Pro yhteistyöhön lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi 17.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

WSOY ja Sanoma Pro ovat aloittaneet kolmivuotisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten lukutaitoa kouluissa. Yleisen kirjallisuuden kustantamo WSOY ja oppimateriaaleja kustantava Sanoma Pro haluavat tuoda kirjat ja kirjallisuuden osaksi lasten ja nuorten arkea ja innostaa ja motivoida heitä lukemiseen monin eri keinoin.