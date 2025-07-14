Destia avaa infra-alan asiantuntijapalveluiden verkkokaupan
Destia on avannut asiantuntijapalveluita tarjoavan Destia Insight -verkkokaupan, joka kokoaa yhteen erilaisia infra-alan asiantuntijapalveluita, raportteja sekä selvityksiä esimerkiksi kaupunkien ja yritysten tarpeisiin.
”Teitä, kiinteistöjä tai piha-alueita rakentaa, omistaa ja hallinnoi moni taho, jolla ei välttämättä itsellään ole osaamista tai tietoa niiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Meillä on olemassa valtava määrä tietoa ja osaamista infran eri osa-alueilta, ja verkkokaupan avulla tuomme sen helpommin saataville”, sanoo Destian Asiantuntijapalvelut-liiketoimintayksikön johtaja Pekka Koivula.
Organisaatioille suunnatusta verkkokaupasta on saatavilla monipuolisesti esimerkiksi ympäristö-, liikenne-, silta- ja geosuunnitteluun liittyviä tuotteita, turvallisuusraportteja sekä dataa. Verkosta voi tilata vaivattomasti esimerkiksi rakentamishankkeen lupatarveanalyysin, yksityistien sillan kuntotarkastuksen tai asemakaavan liikenneselvityksen.
”Destia Insight on matalan kynnyksen kauppapaikka, jossa asiakas näkee tuotteiden ja palveluiden selkeän hinnoittelun jo ennen ostopäätöstä. Hankintaprosessi on sujuva, ja alustalta löytyvien palveluiden ostaminen on mahdollista myös julkisen sektorin asiakkaille”, Koivula jatkaa.
Destia Insight löytyy osoitteesta www.insight.destia.fi. Ostosten tekeminen verkkokaupassa edellyttää y-tunnuksellisen organisaatiotilin luomisen.
Destia
Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 800 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 630 miljoonaa euroa. www.destia.fi
Lisätietoja:
Pekka Koivula, pekka.koivula@destia.fi, p. +358 40 742 0470
Destian viestintä: viestinta@destia.fi
Avainsanat
