JVG:ltä mystinen julkaisu suoratoistopalveluihin – tästä on kyse!
Viime yönä suoratoistopalveluihin ilmestyi yllättäen JVG:n uusi julkaisu. Kyseessä ei kuitenkaan ole tavallinen kappale, vaan kannanotto musiikin puolesta.
Musiikin arvo -julistus on puheenvuoro, joka pysäyttää ja herättää ajattelemaan: mistä musiikki oikeastaan syntyy – ja miksi sen arvoa ei voi mitata pelkillä klikkauksilla?
Julistuksessa muistutetaan, että musiikki ei synny tyhjästä. Jokaisen kappaleen taustalla on valtava määrä osaamista, tunnetta ja työtä: säveltäjiä, sanoittajia, muusikoita, tuottajia, äänittäjiä, miksaajia – sekä vuosien harjoittelua, inspiraatiota ja investointeja.
”Musaa kuunnellessa ei aina edes tajua mitä kaikkea sen luominen on vaatinut. Työtä on valtavasti”, VilleGalle muistuttaa.
Julistus nostaa esiin myös huolen musiikin arvostuksen murentumisesta. Kun tekoälyllä tuotettu taustaääni valtaa alaa, unohtuuko ihmisyys musiikin takaa?
JVG:n viesti on selvä: nyt on aika pysähtyä ja kysyä, miten osoitamme arvostusta luovaa työtä kohtaan. Musiikki tuo lohtua, toivoa ja yhteisöllisyyttä – ja juuri nyt sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Musiikin arvo -julistuksen voi kuunnella suoratoistopalveluissa täältä.
Julkaisu on osa Gramexin 28.10. lanseerattua Musiikin arvo -kampanjaa.
JVG on tehnyt kampanjaa varten uuden, uniikin biisin, jonka voi kuulla vain ostamalla fyysisen levyn. Artisti itse valitsee, kuka tai ketkä onnekkaat saavat levyn omakseen. Levyn tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä nuorten matalan kynnyksen musiikkiharrastuksen tukemiseen RockCamp ry:lle.
Tähän mennessä tarjouksia on tullut reilut parikymmentä. Aktiivisimpia ovat olleet musiikin keräilijät ja JVG-fanit. Kampanjalla on myös yhteydenottoja yritysostajilta.
Lue lisää ja tee oma tarjouksesi: gramex.fi/musiikin-arvo
Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:
Sari Aalto-Setälä
Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Gramex
+358 10 248 9215 / sari.aalto-setala@gramex.fi
Saara Everi
Head of Marketing & PR, PME Records
+358 40 831 4224 / saara@pmerecords.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Aalto-SetäläJohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteetGramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 50 352 1073sari.aalto-setala@gramex.fi
Saara EveriHead of MarketingPME RecordsPuh:+358 40 831 4224saara@pmerecords.fi
Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
Tärkeintä meille on musiikki. Olemme kiitollisia, että saamme osaltamme auttaa musiikkia menestymään ja siten tuoda maailmaan lisää iloa, hyvinvointia ja elämyksiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry
Myydään JVG:n uniikki single – Gramexin kampanja tekee suomalaisen musiikin historiaa28.10.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Kuinka paljon sinä olisit valmis maksamaan biisistä, josta tiedät ostohetkellä vain esittäjän? Gramex ja JVG heittävät 28.10.2025 ilmoille haasteen, jollaista ei suomalaisen musiikin historiassa ole vielä koskaan aiemmin nähty.
AV Music –pilottijakso päättyy – palvelu siirtyy osaksi musiikin lupapalveluita22.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Teosto ja Gramex käynnistivät kaksi vuotta sitten tuotantoyhtiöille suunnatun AV Music –pilotin, jonka tavoitteena oli helpottaa musiikinkäyttöä av-tuotannoissa. Pilotti päättyy joulukuussa ja vuoden 2026 alusta AV Music siirtyy osaksi Teoston yhteydessä toimivaa NCB:n palvelua.
Vuoden musiikkioivallus -palkinnon saajaksi ehdolla neljä av-teosta22.8.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Ammattilaistuomaristo on nimennyt neljä ehdokasta Vuoden musiikkioivallus -palkinnolle, joka nostaa esiin oivaltavaa musiikin käyttöä elokuvissa ja tv-tuotannoissa. Voittaja julkaistaan 5.9.2025 järjestettävässä audiovisuaalisen alan Screen Helsinki -tapahtumassa.
Christina Boman Gramexin viestintäkoordinaattoriksi8.8.2025 10:50:55 EEST | Tiedote
Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden tiimi vahvistui elokuun alussa uudella viestintäkoordinaattorilla.
Vuosikatsaus 2024: Gramexin korvauskertymä ennätykselliset yli 29 miljoonaa16.4.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Tänään julkaistun vuosikatsauksen mukaan Gramexin korvauskertymä ylitti ennätyksellisesti 29 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kasvun vetureina olivat ulkomailta kerätyt sekä taustamusiikin korvaustulot. Myös Gramexin toiminnan tehokuutta kuvaava kuluprosentti asettui alhaiselle 15 % tasolle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme