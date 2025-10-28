JVG:ltä mystinen julkaisu suoratoistopalveluihin – tästä on kyse!

Musiikin arvo -julistus on puheenvuoro, joka pysäyttää ja herättää ajattelemaan: mistä musiikki oikeastaan syntyy – ja miksi sen arvoa ei voi mitata pelkillä klikkauksilla?

Julistuksessa muistutetaan, että musiikki ei synny tyhjästä. Jokaisen kappaleen taustalla on valtava määrä osaamista, tunnetta ja työtä: säveltäjiä, sanoittajia, muusikoita, tuottajia, äänittäjiä, miksaajia – sekä vuosien harjoittelua, inspiraatiota ja investointeja.

”Musaa kuunnellessa ei aina edes tajua mitä kaikkea sen luominen on vaatinut. Työtä on valtavasti”, VilleGalle muistuttaa.

Julistus nostaa esiin myös huolen musiikin arvostuksen murentumisesta. Kun tekoälyllä tuotettu taustaääni valtaa alaa, unohtuuko ihmisyys musiikin takaa?

JVG:n viesti on selvä: nyt on aika pysähtyä ja kysyä, miten osoitamme arvostusta luovaa työtä kohtaan. Musiikki tuo lohtua, toivoa ja yhteisöllisyyttä – ja juuri nyt sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Musiikin arvo -julistuksen voi kuunnella suoratoistopalveluissa täältä.

Julkaisu on osa Gramexin 28.10. lanseerattua Musiikin arvo -kampanjaa.

JVG on tehnyt kampanjaa varten uuden, uniikin biisin, jonka voi kuulla vain ostamalla fyysisen levyn. Artisti itse valitsee, kuka tai ketkä onnekkaat saavat levyn omakseen. Levyn tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä nuorten matalan kynnyksen musiikkiharrastuksen tukemiseen RockCamp ry:lle.

Tähän mennessä tarjouksia on tullut reilut parikymmentä. Aktiivisimpia ovat olleet musiikin keräilijät ja JVG-fanit. Kampanjalla on myös yhteydenottoja yritysostajilta.

Lue lisää ja tee oma tarjouksesi: gramex.fi/musiikin-arvo

