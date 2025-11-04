Anne Heikkilä aluehallituksen puheenjohtajaksi
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 4.11.2025 aluehallituksen puheenjohtajaksi Anne Heikkilän.
Edellinen puheenjohtaja Nina Brask pyysi eroa aluehallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja aluehallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Aluevaltuusto myönsi Nina Braskille eron ja valitsi uudeksi aluehallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Anne Heikkilän (SDP).
Yhteyshenkilöt
Christa CarpelanAluevaltuuston puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:050 406 3763christa.carpelan@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
