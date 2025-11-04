Kymenlaakson hyvinvointialue

Anne Heikkilä aluehallituksen puheenjohtajaksi

5.11.2025 08:53:44 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 4.11.2025 aluehallituksen puheenjohtajaksi Anne Heikkilän.

Edellinen puheenjohtaja Nina Brask pyysi eroa aluehallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja aluehallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Aluevaltuusto myönsi Nina Braskille eron ja valitsi uudeksi aluehallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Anne Heikkilän (SDP).

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

