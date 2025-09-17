Aronkylän teollisuuspuiston suunnitelmat etenevät

Aronkylän teollisuuspuiston kaavan tavoitteena on mahdollistaa merkittävän kokoisten teollisuuden tuotantolaitosten sijoittumisen alueelle. Lisäksi alueella on T/kem-luokitus, joka mahdollistaa vaarallisten aineiden tuotannon ja varastoinnin. Tavoitteena on luoda teollisuuspuistoon puitteet uusiutuvaa energiaa hyödyntävälle tuotannolle, johon voi liittyä esimerkiksi vety- tai biopohjaista kemianteollisuutta ja biokaasun tuotantoa sekä polttoaineiden jakelua ja energian varastointia.

Alueen laajennussuunnitelmaa tukevat myös viime vuonna myönnetty 1,4 miljoonan euron EU-rahoitteinen, Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämä JTF-infrahanke. Sen avulla teollisuuspuistoon on jo rakennettu hulevesien purkulinja sekä välivarastointialue.

”Haluamme tarjota sijaintipaikan monipuoliselle vihreän siirtymän teollisuuskeskittymälle. Aronkylän teollisuuspuiston sijainti liikenne- ja infraverkkojen äärellä on erinomainen, ja uusiutuvan energian tuotantoa on seudulla todella paljon. Kaavan avulla mahdollistamme vähintään keskisuurten uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tuotantolaisten sijoittumisen Aronkylään. Tänne voisi sopia esimerkiksi vedyn ja lannoitteiden tuotanto”. Kertoo kehittämispäällikkö, kaavoittaja Marketta Nummijärvi.

Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 5.11.-5.12.

Aronkylän teollisuuspuiston osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on asetettu nähtäville Alueidenkäyttölain 6 §, 62 § ja Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) 30 § mukaisesti. Kaavaluonnos on nähtävillä 5.11.-5.12.2025. Nähtäville asetetaan myös kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle, PL 500, 61801 Kauhajoki tai kirjaamo@kauhajoki.fi 5.12.2025 mennessä. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan voidaan tehdä lausunnoissa ja palautteissa esille tulleita tarkistuksia. Sen jälkeen asetetaan nähtäville kaavaehdotus. Tavoitteena on, että kaava valmistuu valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2026 alkupuolella.

Kaavaluonnoksen valmisteluaineistot ja asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/