Vihreiden Pitko: Hallituksen ilmastotoimettomuus jarruttaa vihreää siirtymän investointeja – SSAB:n päätös on hälytysmerkki

5.11.2025 11:03:46 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

SSAB on ilmoittanut luopuvansa suunnitelmasta rakentaa Raaheen uusi miljardi-investoinnin fossiilivapaa terästehdas. Päätös on vakava muistutus siitä, että vihreän siirtymän investoinnit eivät etene Suomessa riittävällä vauhdilla. Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jenni Pitko kritisoi Orpon hallitusta ilmastopolitiikan toimettomuudesta.

– Hallitus on kääntänyt selkänsä ilmastopolitiikalle ja siten myös vihreän siirtymän investoinneille. Kun suunta on epävarma ja tavoitteet löystyvät, isot teolliset investoinnit lykkääntyvät tai menevät muualle. Näin on käynyt nyt Raahessa”, Pitko toteaa.

Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen muistutti hiljattain Kalevan haastattelussa, että teollisuuden vihreä siirtymä ei etene enää samaa tahtia kuin pari vuotta sitten, ja esimerkiksi vetytalouden investoinnit odottavat varmuutta tiukemmasta ilmastopolitiikasta.

Pitkon mukaan hallitus ei ymmärrä, että ilmastopolitiikka on myös talouspolitiikkaa.

– Vaikka yksittäisiä vihreän siirtymän investointitoimenpiteitä yhä tehdään, on hallituksen suunnanmuutos ja poukkoilevuus ilmastopolitiikassa markkinoille myrkkyä ja johtaa merkittävien investointien menettämiseen. Sitä hallitus ei ole pystynyt itselleen myöntämään, Pitko muistuttaa.

Pitko vaatii hallitusta heräämään ja kääntämään ilmastopolitiikan suunnan välittömästi.

– Suunnanmuutos on välttämätön paitsi ilmaston myös Suomen teollisuuden ja kilpailukyvyn vuoksi. Meillä on kaikki edellytykset olla vihreän teollisuuden edelläkävijä – jos hallitus vain ymmärtäisi kääntää suuntansa ilmastopolitiikassa, Pitko päättää.

