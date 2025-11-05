Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tynkkynen: EU-maat vesittivät 2040-päästötavoitteen juuri YK:n ilmastokokouksen alla

5.11.2025 11:14:09 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

EU-maat pääsivät vihdoin sopuun vuoden 2040 päästötavoitteesta. Valitettavasti jarrumaat onnistuivat vesittämään tavoitetta ja lykkäämään ratkaisevia ilmastotoimia, pahoittelee vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Oras Tynkkynen
Oras Tynkkynen

EU:n ympäristöneuvosto saavutti lopulta sovun vuoden 2040 päästötavoitteesta läpi yön jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen. Tavoite säilyy muodollisesti komission esittämässä 90 prosentin päästövähennyksessä vuoteen 1990 verrattuna.

”On hyvä uutinen, että EU-maat vihdoin vahvistivat 90 prosentin päästötavoitteen. Se on vähintä, mitä Euroopalta voidaan odottaa, jotta se tekee oman osuutensa ilmastokriisin ratkaisemiseksi”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ministerit päättivät moninkertaistaa sen osuuden päästötavoitteesta, jonka voi saavuttaa ostamalla päästöoikeuksia muualta. Samalla liikennettä ja asuntojen lämmitystä koskevaa päästökauppaa (ETS2) ilmeisesti lykätään vuodella eteenpäin.

”EU:n ilmastosovun hinta oli kova. Huolestuttavan suuri osa ilmastovastuusta olisi tulevaisuudessa mahdollista ulkoistaa muualle rahoittamalla ulkomaisia ilmastohankkeita, joiden ilmastohyödyt ja kestävyys ovat kyseenalaisia. Päästökaupan lykkääminen on täysin väärä viesti tilanteessa, jossa ilmastotoimia pitää päinvastoin vahvistaa ja kiihdyttää”, Tynkkynen pahoittelee.

YK:n ilmastokokous käynnistyy maanantaina Brasiliassa. EU:n sopu päästötavoitteesta tuli viime tingassa, jotta se voidaan ottaa huomioon kokouksen keskusteluissa.

”Ilmastokriisin syventyessä ja Yhdysvaltain jättäessä jälkeensä tyhjiön Euroopan johtajuutta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan. Nyt EU lähtee Brasilian ilmastokokoukseen mukanaan valitettavan kevyet viemiset”, Tynkkynen päättää.

