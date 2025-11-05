Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Päivi Paltola jatkaa Kaupan liiton hallituksessa – Erikoiskaupan ja vastuullisuuden ääni kuuluu vahvasti myös tulevalla kaudella
Kaupan liiton hallitukseen kaudelle 2026 on valittu uusia ja jatkavia jäseniä. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto iloitsee siitä, että Ruohonjuuri Oy:n toimitusjohtaja Päivi Paltola jatkaa hallituksen jäsenenä myös tulevalla kaudella.
Päivi Paltolan jatkokauden vahvisti Kaupan liiton liittokokous 4. marraskuuta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rusta Oy:n toimitusjohtaja Mikael Kämpe.
”On ilo ja kunnia jatkaa Kaupan liiton hallituksessa edistämässä koko kaupan alan tulevaisuutta. Haluan tuoda keskusteluun erityisesti vastuullisen kuluttamisen, kestävän liiketoiminnan ja hyvinvointia tukevan erikoiskaupan näkökulmaa. Suomalaisella kaupan alalla on paljon mahdollisuuksia näyttää suuntaa, jossa taloudellinen menestys ja kestävä hyvinvointi kulkevat käsi kädessä,” sanoo Ruohonjuuri Oy:n toimitusjohtaja Päivi Paltola.
“Päivi Paltola on merkittävä ja aktiivinen vaikuttaja, joka tuntee suomalaisen erikoiskaupan, vastuullisuusasiat ja hyvinvoinnin kentän erittäin hyvin. Hänen jatkonsa Kaupan liiton hallituksessa vahvistaa myös terveyskaupan näkökulmien kuulumista koko kaupan alan yhteisessä edunvalvonnassa”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Ruohonjuuri Oy on Suomen johtavia luonnonmukaisen ja eettisen kuluttamisen edelläkävijöitä. Yritys on myös Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton jäsen ja tunnettu kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan edistäjä.
Kaupan liitto edustaa laajasti vähittäis- ja tukkukaupan sekä verkkokaupan yrityksiä ja toimii koko kaupan alan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn puolesta.
Kaupan liiton hallitus 2026
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Mikael Kämpe, Ramirent Finland Oy
Varapuheenjohtaja
Pääjohtaja Hannu Krook, SOK
Jäsenet
Toimitusjohtaja Pasi Anttila, Instru Optiikka Oy
Toimitusjohtaja Joakim Flinck, Algol Oy
Toimitusjohtaja Heikki Freund, Toyota Auto Finland Oy
Toimitusjohtaja Virve Groning, U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr
Diplomikauppias Pauli Jaakola, K-Supermarket Munkki
Toimitusjohtaja Petri Kalliokoski, Feon Oy
Toimitusjohtaja Minna Kokka, Suomalainen Kirjakauppa Oy
Toimitusjohtaja Jari Laine, Varusteleka Oy
Toimitusjohtaja Päivi Paltola, Ruohonjuuri Oy
Toimitusjohtaja Panu Porkka, Verkkokauppa.com Oyj
CFO Sami Pyykönen, LIDL Suomi Ky
Toimitusjohtaja Harri Päiväniemi, Stark Suomi Oy
Toimitusjohtaja Jussi Rapala, Metroauto Oy
Pääjohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj
Toimitusjohtaja Mika Rautiainen, Tokmanni Oyj
Toimitusjohtaja Marko Röytiö, Motonet Oy
Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Sirén, Autosalpa Oy
Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa
Yhteyshenkilöt
Päivi PaltolaToimitusjohtajaRuohonjuuri OyPuh:+358 40 7688 704paivi.paltola@ruohonjuuri.fiwww.ruohonjuuri.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
