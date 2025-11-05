Päivi Paltola jatkaa Kaupan liiton hallituksessa – Erikoiskaupan ja vastuullisuuden ääni kuuluu vahvasti myös tulevalla kaudella

Päivi Paltolan jatkokauden vahvisti Kaupan liiton liittokokous 4. marraskuuta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rusta Oy:n toimitusjohtaja Mikael Kämpe.



”On ilo ja kunnia jatkaa Kaupan liiton hallituksessa edistämässä koko kaupan alan tulevaisuutta. Haluan tuoda keskusteluun erityisesti vastuullisen kuluttamisen, kestävän liiketoiminnan ja hyvinvointia tukevan erikoiskaupan näkökulmaa. Suomalaisella kaupan alalla on paljon mahdollisuuksia näyttää suuntaa, jossa taloudellinen menestys ja kestävä hyvinvointi kulkevat käsi kädessä,” sanoo Ruohonjuuri Oy:n toimitusjohtaja Päivi Paltola.



“Päivi Paltola on merkittävä ja aktiivinen vaikuttaja, joka tuntee suomalaisen erikoiskaupan, vastuullisuusasiat ja hyvinvoinnin kentän erittäin hyvin. Hänen jatkonsa Kaupan liiton hallituksessa vahvistaa myös terveyskaupan näkökulmien kuulumista koko kaupan alan yhteisessä edunvalvonnassa”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.



Ruohonjuuri Oy on Suomen johtavia luonnonmukaisen ja eettisen kuluttamisen edelläkävijöitä. Yritys on myös Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton jäsen ja tunnettu kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan edistäjä.



Kaupan liitto edustaa laajasti vähittäis- ja tukkukaupan sekä verkkokaupan yrityksiä ja toimii koko kaupan alan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn puolesta.



Kaupan liiton hallitus 2026

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Mikael Kämpe, Ramirent Finland Oy



Varapuheenjohtaja

Pääjohtaja Hannu Krook, SOK



Jäsenet

Toimitusjohtaja Pasi Anttila, Instru Optiikka Oy

Toimitusjohtaja Joakim Flinck, Algol Oy

Toimitusjohtaja Heikki Freund, Toyota Auto Finland Oy

Toimitusjohtaja Virve Groning, U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr

Diplomikauppias Pauli Jaakola, K-Supermarket Munkki

Toimitusjohtaja Petri Kalliokoski, Feon Oy

Toimitusjohtaja Minna Kokka, Suomalainen Kirjakauppa Oy

Toimitusjohtaja Jari Laine, Varusteleka Oy

Toimitusjohtaja Päivi Paltola, Ruohonjuuri Oy

Toimitusjohtaja Panu Porkka, Verkkokauppa.com Oyj

CFO Sami Pyykönen, LIDL Suomi Ky

Toimitusjohtaja Harri Päiväniemi, Stark Suomi Oy

Toimitusjohtaja Jussi Rapala, Metroauto Oy

Pääjohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen, Tokmanni Oyj

Toimitusjohtaja Marko Röytiö, Motonet Oy

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Sirén, Autosalpa Oy

Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa