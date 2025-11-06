Innovaatiopalkinto hammaslääketieteen edelläkävijälle – tekoäly tuo uuden ulottuvuuden röntgendiagnostiikkaan

Innovaatiopalkinto tuo esiin suomalaisia innovaatioita ja vahvistaa Suomen asemaa hammaslääketieteen edelläkävijänä. Hammaslääkäripäivillä jaettavan 10 000 euron palkinnon rahoittaa Suomen Messusäätiö.

Vuoden 2025 Innovaatiopalkinnon saa Entteri Professional Software Oy, joka on yhdessä kumppaninsa Dentailin kanssa kehittänyt tekoälypohjaisen analyysipalvelun bitewing-röntgenkuvien tulkintaan. Ratkaisu on täysin integroitu osaksi kliinikon työnkulkua hoitohuoneessa, ja se toimii automaattisesti osana AssisDent-potilastietojärjestelmää. Kun kuva otetaan, tekoäly analysoi sen välittömästi ja esittää mahdolliset karieshavainnot sekä annotaatioina kuvan päällä että tekstimuotoisena käyttöliittymässä.

Tekoälyratkaisu toimii Entterin tarjoamassa ja isännöimässä pilviympäristössä, jossa myös asiakkaiden kuvat säilytetään. Näin varmistetaan, että potilastiedot pysyvät EU:n sisällä eivätkä siirry ulkopuolisiin palveluihin.

Palkinnon saajat toimivat esimerkkeinä muille alan toimijoille ja inspiroivat uusia innovaatioita. Palkinto myös lisää tietoisuutta hammaslääketieteen merkityksestä ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin.

Palkinnonsaajan valitsi asiantuntijaraati, jonka työskentelyyn osallistuivat puheenjohtajana Oulun yliopiston parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen professori, FT Pekka Ylöstalo, Suomen Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja sekä terveyspolitiikan ja julkisen sektorin asiantuntija, HLT, EHL Nora Savanheimo, Turun yliopiston biomateriaalitieteen professori ja protetiikan erikoishammaslääkäri Pekka Vallittu sekä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian pääsihteeri, HLT, EHL Annamari Nihtilä.

Innovaatiopalkinto jaetaan Hammaslääkäripäivillä torstaina 6.11. klo 16.30 järjestettävässä Kehuja ja kuohuvaa -juhlatilaisuudessa. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös muita alan tunnustuksia, mm. Laadunedistäjä 2025 -kunniamaininta, Kouluttajapalkinto ja Vuoden opiskelija -palkinnot.

Hammaslääkäripäivät on hammaslääketieteen suurin koulutus- ja näyttelytapahtuma Suomessa. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Helsingin Messukeskus ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. Hammaslääkäripäivien 2025 luento-ohjelma järjestetään 5.–7.11., näyttely on avoinna 6.–7.11.

Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuonna 2025 noin 600 000 euron ja vuonna 2026 noin 1 miljoonan euron arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.