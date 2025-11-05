SelfHack voitti Cyber Security Nordic Pitch Finland 2025 -kilpailun

Toisen kerran kilpailuun osallistunut SelfHack on vuoden aikana edennyt huomattavin harppauksin. Yritys on onnistunut löytämään selkeän markkinasegmenttinsä ja rakentanut vakuuttavan go-to-market -strategian. Lisäksi SelfHackilla on jo maksavia asiakkaita sekä lähtökohtaisesti kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia.

”Penetraatiotestaus on nouseva trendi ja joillakin aloilla se on pakko. Selfhack on kyennyt automatisoimaan perinteisesti ihmisten tekemän konsultoinnin”, sanoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen, CEO, FiBAN.

Kilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita, jotka vaikuttavat kyberturvallisuusalan kasvuun ja kehitykseen Suomessa, ja joilla on potentiaalia kansainväliseen menestykseen.



SelfHack – Ennakoivaa kyberturvaa tekoälyn avulla

SelfHack tarjoaa skaalautuvan tekoälypohjaisen alustan, joka automatisoi penetraatiotestauksen, tuottaa reaaliaikaista haavoittuvuusanalyysiä raportteihin ja hallintapaneeliin sekä sisältää kohdennettuja koulutusmoduuleja. Ennakoivaa uhkatiedustelua ja jatkuvaa valvontaa yhdistämällä SelfHack auttaa yrityksiä siirtymään reaktiivisesta puolustuksesta proaktiiviseen suojautumiseen.

Pitch Finland Cyber Security 2025 -kilpailun tuomaristoon kuuluvat: Catharina Candolin – OP​, Mikko Hyvärinen – Software & Cyber Security Consultant, Jari Mielonen – Crown Cyber Defence Ltd, Tiina Laisi-Puheloinen – FiBAN ja Kuutti Kilpeläinen – Finnfund.

Lisätietoa: www.cybersecuritynordic.com



Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuonna 2025 noin 600 000 euron ja vuonna 2026 noin 1 miljoonan euron arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.

Cyber Security Nordic -tapahtuman järjestää Helsingin Messukeskus yhteistyössä Finnish Information Security Clusterin (FISC ry) kanssa. Tapahtuman strategisia kumppaneita ovat Accenture, Cyberday, Elisa, Fitsec, Fortinet, HP Finland, Moonsoft, Mattermost, Reversec, Trend Micro, Vectra ja WithSecure.

Finnish Business Angel Network (FiBAN) on suomalainen yksityisten enkelisijoittajien voittoa tavoittelematon yhdistys ja yksi maailman aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista. FiBANilla on yli 600 sijoittajajäsentä 12 eri maassa, ja sen kautta saa vuosittain rahoitusta satoja yrityksiä. Lisätietoja: www.fiban.org

