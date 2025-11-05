SelfHack voitti Cyber Security Nordic Pitch Finland 2025 -kilpailun
Cyber Security Nordic Pitch Finland 2025 -kilpailun voittaja on SelfHack. Voittaja sai 10 000 euron palkinnon, jonka lahjoitti Suomen Messusäätiö. Kilpailun finaali järjestettiin pitchauskilpailun muodossa Cyber Security Nordic -tapahtumassa 5.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa.
Toisen kerran kilpailuun osallistunut SelfHack on vuoden aikana edennyt huomattavin harppauksin. Yritys on onnistunut löytämään selkeän markkinasegmenttinsä ja rakentanut vakuuttavan go-to-market -strategian. Lisäksi SelfHackilla on jo maksavia asiakkaita sekä lähtökohtaisesti kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia.
”Penetraatiotestaus on nouseva trendi ja joillakin aloilla se on pakko. Selfhack on kyennyt automatisoimaan perinteisesti ihmisten tekemän konsultoinnin”, sanoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen, CEO, FiBAN.
Kilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita, jotka vaikuttavat kyberturvallisuusalan kasvuun ja kehitykseen Suomessa, ja joilla on potentiaalia kansainväliseen menestykseen.
SelfHack – Ennakoivaa kyberturvaa tekoälyn avulla
SelfHack tarjoaa skaalautuvan tekoälypohjaisen alustan, joka automatisoi penetraatiotestauksen, tuottaa reaaliaikaista haavoittuvuusanalyysiä raportteihin ja hallintapaneeliin sekä sisältää kohdennettuja koulutusmoduuleja. Ennakoivaa uhkatiedustelua ja jatkuvaa valvontaa yhdistämällä SelfHack auttaa yrityksiä siirtymään reaktiivisesta puolustuksesta proaktiiviseen suojautumiseen.
Pitch Finland Cyber Security 2025 -kilpailun tuomaristoon kuuluvat: Catharina Candolin – OP, Mikko Hyvärinen – Software & Cyber Security Consultant, Jari Mielonen – Crown Cyber Defence Ltd, Tiina Laisi-Puheloinen – FiBAN ja Kuutti Kilpeläinen – Finnfund.
Lisätietoa: www.cybersecuritynordic.com
Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuonna 2025 noin 600 000 euron ja vuonna 2026 noin 1 miljoonan euron arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.
Cyber Security Nordic -tapahtuman järjestää Helsingin Messukeskus yhteistyössä Finnish Information Security Clusterin (FISC ry) kanssa. Tapahtuman strategisia kumppaneita ovat Accenture, Cyberday, Elisa, Fitsec, Fortinet, HP Finland, Moonsoft, Mattermost, Reversec, Trend Micro, Vectra ja WithSecure.
Finnish Business Angel Network (FiBAN) on suomalainen yksityisten enkelisijoittajien voittoa tavoittelematon yhdistys ja yksi maailman aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista. FiBANilla on yli 600 sijoittajajäsentä 12 eri maassa, ja sen kautta saa vuosittain rahoitusta satoja yrityksiä. Lisätietoja: www.fiban.org
Lisätietoja:
Viestintä, Cyber Security Nordic, Anu-Eveliina Mattila, puh. +358 50 555 6183
sähköposti: anu-eveliina.mattila@messukeskus.com.
Finnish Business Angels Network: Tiina Laisi-Puheloinen, tiina@fiban.org, +358 40 750 7417.
FISC: Peter Sund, peter.sund@teknologiateollisuus.fi, +358 50 565 0621.
Mediabank: http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Lapsimessut – 25 vuotta Messukeskuksessa ja 35 vuotta lasten ja perheiden juhlaa5.11.2025 12:03:52 EET | Tiedote
Suomen suurin lapsiperheiden tapahtuma, Lapsimessut, juhlii vuonna 2026 kahta merkittävää virstanpylvästä – 25 vuotta Messukeskuksessa ja 35 vuotta ensimmäisistä Vauvamessuista.
Radical Reform Begins in Helsinki – Europe’s Premier Festival for Health & Care Set to Unite Key International Actors to Drive System-Level Change5.11.2025 10:22:27 EET | Tiedote
Radical Health Festival Helsinki, Europe’s premier festival for health & care, will return to Messukeskus Helsinki on 19–21 January 2026. The festival brings together health and care visionaries and change-makers to accelerate system-level transformation.
Teknologia 25 startup-kilpailun voittajan ratkaisulla satelliitit välttävät yhteentörmäykset avaruusromun kanssa5.11.2025 09:43:48 EET | Tiedote
Teknologia-alan startup-yrityksille suunnatun kilpailun on voittanut Aavuus Oy, joka rakentaa globaalia maanpäällistä laserverkostoa avaruusromun havainnointiin ja seuraamiseen. Verkostolla tuotetun datan avulla muodostetaan kattava avaruustilannekuva, jota hyödyntämällä satelliittioperaattorien on mahdollista varautua ja välttää yhteentörmäyksiä avaruusromun sekä muiden kappaleiden kanssa.
Messusäätiö lahjoittaa tapahtumateollisuuden professuurin Aalto-yliopistolle4.11.2025 16:45:00 EET | Tiedote
Suomen Messusäätiö lahjoittaa 3,1 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle tapahtumateollisuuden professuurin perustamiseksi. Professuuri on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja sen tavoitteena on vahvistaa tapahtumateollisuuden akateemista tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kiihdyttää alan kasvua.
Cyber Security Nordic 2025: Two days of insight, innovation, and a comprehensive cybersecurity exhibition3.11.2025 14:19:19 EET | Press release
Cyber Security Nordic 2025 will open its doors tomorrow, 4 November, at Helsinki Expo and Convention Centre. The two-day event gathers cybersecurity experts, decision-makers, and companies providing solutions and services for businesses and the public sector to address today’s most pressing digital security challenges.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme