KUTSU MEDIALLE: SDP:n puoluevaltuuston kokous Espoossa 15.11–16.11.2025
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa 15.–16.11.2025.
Arvoisa median edustaja,
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa (Otakaari 24, Espoo) 15.–16.11.2025.
Kokouksen avaa puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo. Kokouksen alussa kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan lauantaina kokouksen julkisiin osuuksiin, pressi- ja taustatilaisuuteen, illalliselle sekä puoluejohdon yleisötilaisuuksiin. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat aikataulut sähköpostitse.
Ohjelma median edustajille 15.11.:
Puoluejohdon yleisötilaisuudet
10.30–11.00 Läkkitori
11.30–12.00 Tapiolan asukaspuisto
Puoluevaltuuston kokous
11.00–12.00 Median ilmoittautuminen
12.00–13.00 Lounas
13.00 Kokous alkaa. Media on tervetullut kuuntelemaan valtuuston puheenjohtaja Piia Elon ja puolueen puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheet.
14.30–15.15 Tiedotustilaisuus
17.30–18.30 Taustatilaisuus median edustajille, jonka jälkeen yhteiskuljetus illallispaikalle
19.00–22.00 Illallinen Sokos Hotel Tapiola Gardenissa
Ilmoittauduthan viimeistään tiistaina 11.10. klo 15.00 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/AB2338889C133289
Mahdollisista muista haastattelupyynnöistä pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä viestintäpäällikkö Enni Saikkoseen.
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
Linkit
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
