KUTSU MEDIALLE: SDP:n puoluevaltuuston kokous Espoossa 15.11–16.11.2025

5.11.2025 14:27:09 EET | SDP | Kutsu

SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa 15.–16.11.2025.

Arvoisa median edustaja, 

SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa (Otakaari 24, Espoo) 15.–16.11.2025. 

Kokouksen avaa puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo. Kokouksen alussa kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. 

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan lauantaina kokouksen julkisiin osuuksiin, pressi- ja taustatilaisuuteen, illalliselle sekä puoluejohdon yleisötilaisuuksiin. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat aikataulut sähköpostitse.

Ohjelma median edustajille 15.11.:

Puoluejohdon yleisötilaisuudet 

10.30–11.00 Läkkitori 

11.30–12.00 Tapiolan asukaspuisto

Puoluevaltuuston kokous 

11.00–12.00 Median ilmoittautuminen 

12.00–13.00 Lounas 

13.00 Kokous alkaa. Media on tervetullut kuuntelemaan valtuuston puheenjohtaja Piia Elon ja puolueen puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheet. 

14.30–15.15 Tiedotustilaisuus 

17.30–18.30 Taustatilaisuus median edustajille, jonka jälkeen yhteiskuljetus illallispaikalle 

19.00–22.00 Illallinen Sokos Hotel Tapiola Gardenissa

Ilmoittauduthan viimeistään tiistaina 11.10. klo 15.00 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/AB2338889C133289  

Mahdollisista muista haastattelupyynnöistä pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä viestintäpäällikkö Enni Saikkoseen.

