Helenin ydinenergiaohjelman valmistelu edennyt - Helsingissä tutkitaan kolmea vaihtoehtoista laitospaikkaa
Energiayhtiö Helen ja Helsingin kaupunki tutkivat mahdollisuutta ydinvoimalaitoksen rakentamiselle Helsinkiin. Nyt käynnistyy selvitys, jonka alkuvaiheessa tutkitaan kolmea vaihtoehtoista paikkaa voimalaitokselle.
Helenin viime vuonna käynnistämä ydinenergiaohjelma on valinnut kolme tarkempiin tutkimuksiin etenevää potentiaalista laitospaikkavaihtoehtoa. Jatkotutkimuksiin etenevät Vuosaaren ja Salmisaaren voimalaitosalueet sekä läntisessä Östersundomissa sijaitseva Norrbergetin alue. Jatkotarkasteluun valitut laitospaikkavaihtoehdot ovat Norrbergetia lukuun ottamatta valmiiksi energiantuotannon käytössä ja Helenin hallinnoimia.
Helenin ydinenergiaohjelman tavoitteena on rakentaa pienemmän kokoluokan ydinvoimalaitos, joka tuottaa tasaisesti ja vakaasti energiaa säästä riippumatta, ilman hiilidioksidipäästöjä ja kustannustehokkaasti, vahvistaen Helsingin ja samalla koko Suomen huoltovarmuutta.
Ydinenergiahanke etenee siten, että seuraavaksi laitospaikkavaihtoehdoista käynnistyy ympäristövaikutusten arviointimenettely. Helsingin kaupunki on myös valmistelemassa kaavoituksen käynnistämistä. Asukkailla on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi sekä kaavoituksen että ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Varsinaiset laitospaikkaa koskevat päätökset tehdään tulevina vuosina ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja muiden selvitysten perusteella. Laitospaikan kaavoituksesta vastaa Helsingin kaupunki, jonka lisäksi myös Säteilyturvakeskuksen tulee hyväksyä laitospaikka.
Ydinvoiman maankäytön edellytykset selvitetään
Helen ja Helsingin kaupunki aloittavat yhteistyössä aktiivisen vuoropuhelun kaupunkilaisten ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on antaa kaikille osapuolille mahdollisimman laajat tiedot hankkeesta päätöksenteon tueksi.
- Helsingin uudessa strategiassa todetaan, että varaudumme pienydinvoimatuotannon mahdolliseen sijoittumiseen Helsingissä. Hankkeen maankäytöllisiä edellytyksiä tullaan nyt selvittämään huolella, sanoo Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.
Tavoitteena on helsinkiläisiä ja suomalaisia parhaalla tavalla palveleva kestävä ja huoltovarma energiantuotanto.
- Pienydinvoima on selvityksissämme osoittautunut parhaaksi keinoksi saavuttaa hiilidioksidivapaa, kustannustehokas ja ympäristöä säästävä polttamaton sekä vakaa ja huoltovarma energiantuotanto. Nyt aloitettavilla tarkemmilla tutkimuksilla selvitetään valittujen alueiden tarkempi soveltuvuus laitospaikoiksi, ja osana prosessia haluamme kuulla helsinkiläisten näkemyksiä hanketta ja paikkavaihtoehtoja koskien, kertoo Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka.
Helenin jatkoselvityksen vaihtoehtoina ovat pelkkää lämpöä, sekä sähköä lämmön ohella tuottavat laitostyypit, jotka on mahdollista rakentaa kaukolämpöverkon alueelle maltillisin pinta-alavaatimuksin.
- Sähkön tuotanto Helsingissä tasapainottaisi koko Suomen energiajärjestelmää, ja sähkön voimakasta hintojen vaihtelua, tuomalla vakaata säästä riippumatonta tuotantoa maan eteläosaan, josta hiilivoimalla tehtyä sähkön tuotantoa on viime vuosina suljettu, ja jossa energiantarpeen ennakoidaan samalla kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina, sanoo Olli Sirkka.
Kaupunkilaiset kutsutaan keskustelemaan
Helsingin kaupunki järjestää yhteistyössä Helenin kanssa ydinenergiaa koskevan keskustelutilaisuuden keskustakirjasto Oodin Maijan salissa 20. marraskuuta klo 17 alkaen. Paikalle mahtuu noin 100 henkilöä, minkä lisäksi tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa helsinkikanava.fi. Tilaisuuden tallenne tuodaan myös verkkoon jälkikäteen katsottavaksi.
Keskustelua ydinvoimasta voi käydä myös verkkosivulla kerrokantasi.hel.fi. Kerro kantasi -sivulle annettu palaute hyödynnetään laitospaikkojen arvioinnissa. Kysely on auki 7. joulukuuta asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme