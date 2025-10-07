OmaSp jatkaa kisojen pääyhteistyökumppanina – yhteistyö saa monivuotisen jatkon
Salpausselän kisojen ja OmaSp:n viime vuonna käynnistynyt yhteistyö saa jatkoa monivuotisella sopimuksella. OmaSp jatkaa yhtenä tapahtuman paikallisena pääyhteistyökumppanina ja vahvistaa läsnäoloaan Suomen suurimman talviurheilutapahtuman ytimessä.
Kumppanuuden myötä kisojen keskeinen yleisöalue jatkaa nimellä OmaSp Fan Zone, joka tarjoaa kävijöille festivaalihenkisen yhdistelmän urheilua, viihdettä ja yhdessäoloa. Alueella kohtaavat kevättalven kuumimmat After Ski -tunnelmat, laadukkaat ravintolapalvelut sekä kisavieraat ympäri Suomen.
”Salpausselän kisat on merkittävä ja lämminhenkinen tapahtuma. Meille on luontevaa olla mukana pääyhteistyökumppanina suomalaisille tärkeässä tapahtumassa, joka edustaa yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja vastuullisuutta. Samat arvot ovat meille OmaSp:ssä keskeisiä,” kertoo OmaSp:n toimitusjohtaja Karri Alameri.
OmaSp saa jatkossakin yhteistyön avulla merkittävän näkyvyyden paitsi tapahtuma-alueella, myös televisiolähetyksissä ja digitaalisissa kanavissa.
”Jaamme Salpausselän kisojen kanssa saman arvomaailman olemalla lähellä ihmisiä, läsnä arjessa ja unelmissa. Olemme kasvaneet ja uudistuneet yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja meille on sydämen asia olla mukana suomalaisille merkityksellisissä hetkissä. Yhteistyön ansiosta Salpausselän kisojen kanssa pääsemme tukemaan ja juhlistamaan suomalaista urheilua sekä kulttuuria maan suurimmassa talviurheilutapahtumassa. Yhdessä voimme luoda elämyksiä ja olla mukana siellä, missä tapahtuu! Haluamme luonnollisesti käyttää ainutlaatuisen tilaisuuden osana asiakas- ja sidosryhmätoimintaamme”, OmaSp:n palveluverkoston johtaja Markus Lauri iloitsee.
"OmaSp on meille tärkeä ja monipuolinen kumppani, jonka kanssa jaamme yhteiset tavoitteet: elinvoimaisen Lahden, positiivisen yhteisöllisyyden ja elämyksellisen tapahtuman. On hienoa, että yhteistyö saa nyt pitkäjänteisen jatkon. Yhteistyö tarjoaa myös erinomaisen esimerkin siitä, miten kumppanuus voi hyödyttää molempia osapuolia", sanoo Salpausselän kisojen kaupallinen johtaja Jari Pohjonen.
Lisätietoja:
- OmaSp, viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli p. 040 750 0093
- Salpausselän kisat, kaupallinen johtaja Jari Pohjonen p. 044 987 2107
Yhteyshenkilöt
Pirjetta SoikkeliViestintäjohtajaPuh:+358 40 750 0093pirjetta.soikkeli@omasp.fi
OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.
OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita. omasp.fi
