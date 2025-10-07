OmaSp jatkaa kisojen pääyhteistyökumppanina – yhteistyö saa monivuotisen jatkon

Kumppanuuden myötä kisojen keskeinen yleisöalue jatkaa nimellä OmaSp Fan Zone, joka tarjoaa kävijöille festivaalihenkisen yhdistelmän urheilua, viihdettä ja yhdessäoloa. Alueella kohtaavat kevättalven kuumimmat After Ski -tunnelmat, laadukkaat ravintolapalvelut sekä kisavieraat ympäri Suomen.

”Salpausselän kisat on merkittävä ja lämminhenkinen tapahtuma. Meille on luontevaa olla mukana pääyhteistyökumppanina suomalaisille tärkeässä tapahtumassa, joka edustaa yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja vastuullisuutta. Samat arvot ovat meille OmaSp:ssä keskeisiä,” kertoo OmaSp:n toimitusjohtaja Karri Alameri.

OmaSp saa jatkossakin yhteistyön avulla merkittävän näkyvyyden paitsi tapahtuma-alueella, myös televisiolähetyksissä ja digitaalisissa kanavissa.

”Jaamme Salpausselän kisojen kanssa saman arvomaailman olemalla lähellä ihmisiä, läsnä arjessa ja unelmissa. Olemme kasvaneet ja uudistuneet yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja meille on sydämen asia olla mukana suomalaisille merkityksellisissä hetkissä. Yhteistyön ansiosta Salpausselän kisojen kanssa pääsemme tukemaan ja juhlistamaan suomalaista urheilua sekä kulttuuria maan suurimmassa talviurheilutapahtumassa. Yhdessä voimme luoda elämyksiä ja olla mukana siellä, missä tapahtuu! Haluamme luonnollisesti käyttää ainutlaatuisen tilaisuuden osana asiakas- ja sidosryhmätoimintaamme”, OmaSp:n palveluverkoston johtaja Markus Lauri iloitsee.

"OmaSp on meille tärkeä ja monipuolinen kumppani, jonka kanssa jaamme yhteiset tavoitteet: elinvoimaisen Lahden, positiivisen yhteisöllisyyden ja elämyksellisen tapahtuman. On hienoa, että yhteistyö saa nyt pitkäjänteisen jatkon. Yhteistyö tarjoaa myös erinomaisen esimerkin siitä, miten kumppanuus voi hyödyttää molempia osapuolia", sanoo Salpausselän kisojen kaupallinen johtaja Jari Pohjonen.

