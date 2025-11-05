Kymmenen kirjaa kymmenessä vuodessa: Eva Frantzin lastenkirja Kilpikonnasaari ilmestyy marraskuussa
Eva Frantz julkaisee kymmenennen kirjansa – ja samalla neljännen lastenkirjansa. Marraskuussa 2025 ilmestyvä Kilpikonnasaari on tunnelmallinen ja jännittävä romaani 9–12-vuotiaille. Kilpikonnasaari sai inspiraationsa Välimeren saaresta, mutta Frantz vie lukijan pohjoiseen, karuun ja salaperäiseen maisemaan.
Sata vuotta taaksepäin
Vuonna 1895 kaksitoistavuotias Edla nousee lauttaan ja matkustaa Kilpikonnasaarelle. Hän on menettänyt kaiken ja saa nyt asua serkkunsa Jolinen luona, joka työskentelee saaren pensionaatissa. Elämä saarella on kovaa ja ankaraa. Pian Edla huomaa, että saarella on enemmän salaisuuksia kuin hän osasi kuvitellakaan. Mihin kaikki lapset ovat hävinneet? Ja kuka oikein asuu Kapteenin talossa mäen päällä?
Frantz ei kaihda pimeyttä: hän kuvaa surua, kuolemaa ja pahuutta, mutta myös lasten selviytymiskykyä. Hänen mielestään lapset osaavat usein puhua vaikeista asioista paremmin kuin aikuiset.
Uusia näkökulmia lastenkirjallisuuteen
Kilpikonnasaari on myös tarina erilaisuudesta. Päähenkilö Edla sairastaa alopeciaa, josta myös Frantzilla on kokemusta. ”En ole koskaan nähnyt kaljua tyttöä lasten- tai nuortenkirjassa, ellei hän ole vakavasti sairas. Varsinkin fantasiakirjoissa tytöillä on yleensä pitkät, hulmuavat hiukset. Halusin muuttaa sen. Uskon, että moni lapsi kokee tulevansa nähdyksi Edlan kautta.”
Kirja käsittelee myös rakkautta ja kasvukipuja, sekä kysymyksiä yhteisöstä ja ulkopuolisuudesta. Seireenit, salaiset luolat ja hylätyt talot luovat kertomukselle maagisen kehyksen.
Inspiraation lähde: pieni saari Italiassa
Ajatus kirjasta syntyi Italian-matkalla, kun Frantz näki ikkunastaan pienen Gallinara-saaren, Kilpikonnasaaren, jossa on salaperäinen torni ja vanha luostari. Hän ei koskaan käynyt saarella, mutta mielikuvitus alkoi laukata.
Kirjailija työstään
Kymmenen kirjaa kymmenessä vuodessa tuntuu Frantzin mielestä sekä oudolta että juhlalliselta.
”Ensin tulee pakkomielle, sitten täydellinen hybristila, sen jälkeen epäily – ja lopuksi uuvuttava loppukiri. Mutta lopulta kirjoista tulee yleensä ihan kelpoja.”
Entinen Ylen toimittaja Eva Frantz työskentelee nykyään vapaana kirjailijana. Hän kirjoittaa jännitysromaaneja aikuisille ja lapsille, ja yhdistää kirjoittamisen Norrena & Frantz -ihmissuhdepodcastiin sekä tehtäviinsä euroviisukommentaattorina. Hän on ollut Lasiavain-ehdokas, ja hänen lastenkirjansa Osasto 23 palkittiin Runeberg Junior -palkinnolla.
Kilpikonnasaari ilmestyy 20. marraskuuta 2025. Kirjan on suomentanut Anu Koivunen. Minulta saa lisätietoja, kirjailijan yhteystiedot sekä lehdistö-PDF:n.
