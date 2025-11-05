Keskuskauppakamari: Juho Romakkaniemi Eurochambresin varapuheenjohtajaksi
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on nimitetty Euroopan kauppakamarien kattojärjestön, Eurochambresin varapuheenjohtajaksi. Tänään tehty valinta vahvistaa Suomen asemaa eurooppalaisessa elinkeinoelämän vaikuttamistyössä.
”Yritysten toimintaympäristöön vaikutetaan merkittävästi EU-tasolla. Siksi on hienoa päästä edistämään vientivetoisen ja avoimen talouden sanomaa eurooppalaisten yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen keskuudessa”, Romakkaniemi toteaa.
Eurochambresin puheenjohtajaksi valittiin tšekkiläinen Vladimir Dlouhý. Romakkaniemen lisäksi varapuheenjohtajiksi valittiin latvialainen Aigars Rostovskis, belgialainen Wouter van Gulck. Puheenjohtajakausi kestää kaksi vuotta.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Sopu EU:n 2040-tavoitteesta oli välttämätön YK:n ilmastokokouksen alla5.11.2025 13:36:29 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan sopu EU:n 90 prosentin 2040-tavoitteesta pitää EU:n kurssin ilmastotoimissa, mutta jättää myös avoimia kysymyksiä toimeenpanosta. Keskuskauppakamari ehdottaa kansainvälisten yksiköiden käyttöä Ukrainan jälleenrakennuksen tukemiseen. EU:n yhtenäisyys ensi viikolla Brasilian Belémissä alkavan YK:n ilmastokokouksen alla on välttämätöntä.
Keskuskauppakamari: Ilma-vesilämpöpumppu mitoitetaan ja asennetaan usein väärin31.10.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Lämpöpumppujen yleistyessä ja tekniikan kehittyessä ilma-vesilämpöpumppujen asentaminen etenkin saneerauskohteisiin on yhä suositumpaa. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju muistuttaa ottamaan huomioon lämmitysmuodon vaihtoprosessissa muutakin kuin lämpöpumppujen ominaisuuksien, arvojen ja hinnan vertailun. Huolellinen suunnittelu ja osaava asentaja auttavat välttämään ongelmia.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Heikko suhdanne jatkui syksyllä30.10.2025 09:00:18 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan lukemat paljastavat, että tuotanto on pysynyt lähes paikoillaan koko vuoden, ja vaikka kulutuskysynnän ja viennin elpyminen antavat toivoa, kasvu nojaa edelleen epävarmoihin tulevaisuudenodotuksiin.
Keskuskauppakamari: Vientiyritysten valmistautuminen on entistä tärkeämpää ennakoimattomassa kansainvälisessä toimintaympäristössä29.10.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä on lyhyessä ajassa tapahtunut paljon. Pandemia, Venäjän hyökkäyssota, inflaatio, korkojen nousu ja Trumpin ennakoimattomuus ovat testanneet yritysten sopeutumiskykyä, joiden myötä riskienhallinnan merkitys maailmankaupassa on korostunut. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo painottaa valmistautumisen merkitystä riskien hallinnassa.
Kauppakamarikysely: Investointikustannukset, heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus hidastavat puhtaan siirtymään investointeja22.10.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien talouskysely paljastaa, että investointien kustannukset, vähäpäästöisten tuotteiden heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus ovat merkittävimpiä puhtaan siirtymän esteitä. Yli kolmannes yrityksistä kuitenkin kokee, ettei siirtymälle ole esteitä - erityisesti alle kymmenen henkilön yrityksissä. 45 prosenttia yrityksistä korosti kyselyssä lupaprosessien ja sääntelyn sujuvoittamista ensisijaisena toimena puhtaan siirtymän onnistumiselle.
