Huili-taukopaikka avataan Neste Tampere Teiskontie - liikenneasemalle 13.11.

Graniittiklubi avautuu Paasitorniin 4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Helsingin Säästöpankinrannassa sijaitsevan Paasitornin historiallinen miljöö saa uuden, urbaanin lisän, kun Graniittiklubi avaa ovensa. Moderni kulttuuriklubi ja lounge-ravintola yhdistää rakennuksen arvokkaan perinnön ja nykyaikaisen tunnelman tarjoten laadukkaan mutta helposti lähestyttävän kohtaamispaikan. Graniittiklubi on suunnattu erityisesti kulttuurista kiinnostuneille, jotka arvostavat hyvää ruokaa, juomaa, musiikkia ja kohtaamisia tyylikkäässä mutta rennossa ympäristössä. Klubille voi poiketa ennen teatteri- tai konserttiesitystä, jäädä viihtymään pitkälle iltaan tai pysähtyä spontaanisti nauttimaan hetkestä. –Graniittiklubi syntyi halusta luoda paikka, joka yhdistää kulttuurin, ruoan ja seurustelun saumattomasti. Paasitornin historiallinen ympäristö antaa puitteet, mutta tärkeintä on tunnelma – lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä tila, jossa viihdytään yhtä hyvin ennen esitystä kuin sen jälkeen, liiketoimintajohtaja Kristian Helanne kertoo Jaettavia makuja ja lounge-tunn