Teoksella kolme kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokasta: Monika Fagerholm, Marjo Niemi ja Jarkko Volanen

Teoksella on tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintokisassa historiallisen vahva edustus: peräti kolme ehdokasta.

Monika Fagerholm: Eristystila / Kapinoivia naisia

Monika Fagerholm on Finlandia-ehdokkaana romaanillaan Eristystila / Kapinoivia naisia (Döda trakten / Kvinnor i revolt, Förlaget, suom. Hannimari Heino).

Palkintoraati perustelee ehdokasvalintaa näin:

"Nuoren ihmisen kasvu ja 1970-luvun sosiaalinen murros kietoutuvat toisiinsa hengästyttävässä romaanissa, jonka pyörteinen kerronta kieputtaa yhteen yksilön haaveet, perhedynamiikan kuvauksen sekä aikakauden radikaalit poliittiset liikkeet.

Kirjailijan tyyli on jäljittelemätöntä: lauseita katkovat täsmennykset, sivuhuomautukset ja kulttuuriset viittaukset syventävät henkilöhahmoja ja kerronnan intensiteettiä."

Kirjailijasta:

Monika Fagerholm (s. 1961) on yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyneimmistä kirjailijoista. Hänen läpimurtonsa suomeksi oli Runeberg-palkinnon saanut Ihanat naiset rannalla (1994). Fagerholmin teoksille on myönnetty myös mm. August-palkinto ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto.

Marjo Niemi: Pienen budjetin sotaelokuva

Marjo Niemen ehdokasromaani Pienen budjetin sotaelokuva on armottoman suora romaani luokasta ja arvottomuudesta.

Palkintoraati perustelee ehdokasvalintaa näin:

"Romaani on karnevalistinen sotaretki kuolleen isän mieleen ja yhden työläisperheen historiaan. Näivettynyt tehdaspaikkakunta miljöönä osoittaa, että suomalainen luokkayhteiskunta on materiaalista, ruumiillista todellisuutta.

Kirjailijan kieli on täysin omanlaistaan – rosoista ja riemastuttavaa. Ylisukupolvisen trauman viiltävä kaunokirjallinen analyysi on vuoroin hirveää, vuoroin hauskaa luettavaa."

Kirjailijasta:

Marjo Niemi (s. 1978) on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi, joka on voittanut mm. Runeberg- ja Tiiliskivi-palkinnot. Hän oli Finlandia-ehdokkaana myös edellisellä romaanillaan Kuuleminen (2021).

Jarkko Volanen: Vainovalkeat

Jarkko Volasen ehdokasteos Vainovalkeat on tiheätunnelmainen romaani totalitarismiin ajautuvasta yhteisöstä.

Palkintoraati perustelee Volasen romaanin valintaa näin:

"Pelottavan realistinen ja ajankohtainen totalitarismin kuvaus näyttää eleettömästi, miten poliittinen vaino ja rakenteellinen väkivalta vaurioittavat yksilöitä ja ihmissuhteita.

Lukijaa kosiskelematon kerronta antaa tilaa moniulotteisille henkilöhahmoille ja painaville teemoille. Romaanin tapahtumat käynnistää prologi, joka kuuluu suomalaisen kirjallisuuden vaikuttavimpiin kaupunkimiljöön kuvauksiin."

Kirjailijasta:

Jarkko Volanen (s. 1971) on kirjoittanut kolme romaania. Hänen edellinen teoksensa Varjoihmiset (2020) oli ehdolla Tiiliskivi-palkinnon saajaksi ja mukana Runeberg-palkinnon pitkällä listalla.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan torstaina 27.11.2025. Voittajan valitsee muusikko Maija Vilkkumaa. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö ja se on arvoltaan 30 000 euroa.

