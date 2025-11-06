Teoksella kolme kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokasta: Monika Fagerholm, Marjo Niemi ja Jarkko Volanen
Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia, Marjo Niemen romaani Pienen budjetin sotaelokuva ja Jarkko Volasen romaani Vainovalkeat ovat ehdolla vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajiksi.
Teoksella on tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintokisassa historiallisen vahva edustus: peräti kolme ehdokasta.
Monika Fagerholm: Eristystila / Kapinoivia naisia
Monika Fagerholm on Finlandia-ehdokkaana romaanillaan Eristystila / Kapinoivia naisia (Döda trakten / Kvinnor i revolt, Förlaget, suom. Hannimari Heino).
Palkintoraati perustelee ehdokasvalintaa näin:
"Nuoren ihmisen kasvu ja 1970-luvun sosiaalinen murros kietoutuvat toisiinsa hengästyttävässä romaanissa, jonka pyörteinen kerronta kieputtaa yhteen yksilön haaveet, perhedynamiikan kuvauksen sekä aikakauden radikaalit poliittiset liikkeet.
Kirjailijan tyyli on jäljittelemätöntä: lauseita katkovat täsmennykset, sivuhuomautukset ja kulttuuriset viittaukset syventävät henkilöhahmoja ja kerronnan intensiteettiä."
Kirjailijasta:
Monika Fagerholm (s. 1961) on yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyneimmistä kirjailijoista. Hänen läpimurtonsa suomeksi oli Runeberg-palkinnon saanut Ihanat naiset rannalla (1994). Fagerholmin teoksille on myönnetty myös mm. August-palkinto ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto.
Marjo Niemi: Pienen budjetin sotaelokuva
Marjo Niemen ehdokasromaani Pienen budjetin sotaelokuva on armottoman suora romaani luokasta ja arvottomuudesta.
Palkintoraati perustelee ehdokasvalintaa näin:
"Romaani on karnevalistinen sotaretki kuolleen isän mieleen ja yhden työläisperheen historiaan. Näivettynyt tehdaspaikkakunta miljöönä osoittaa, että suomalainen luokkayhteiskunta on materiaalista, ruumiillista todellisuutta.
Kirjailijan kieli on täysin omanlaistaan – rosoista ja riemastuttavaa. Ylisukupolvisen trauman viiltävä kaunokirjallinen analyysi on vuoroin hirveää, vuoroin hauskaa luettavaa."
Kirjailijasta:
Marjo Niemi (s. 1978) on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi, joka on voittanut mm. Runeberg- ja Tiiliskivi-palkinnot. Hän oli Finlandia-ehdokkaana myös edellisellä romaanillaan Kuuleminen (2021).
Jarkko Volanen: Vainovalkeat
Jarkko Volasen ehdokasteos Vainovalkeat on tiheätunnelmainen romaani totalitarismiin ajautuvasta yhteisöstä.
Palkintoraati perustelee Volasen romaanin valintaa näin:
"Pelottavan realistinen ja ajankohtainen totalitarismin kuvaus näyttää eleettömästi, miten poliittinen vaino ja rakenteellinen väkivalta vaurioittavat yksilöitä ja ihmissuhteita.
Lukijaa kosiskelematon kerronta antaa tilaa moniulotteisille henkilöhahmoille ja painaville teemoille. Romaanin tapahtumat käynnistää prologi, joka kuuluu suomalaisen kirjallisuuden vaikuttavimpiin kaupunkimiljöön kuvauksiin."
Kirjailijasta:
Jarkko Volanen (s. 1971) on kirjoittanut kolme romaania. Hänen edellinen teoksensa Varjoihmiset (2020) oli ehdolla Tiiliskivi-palkinnon saajaksi ja mukana Runeberg-palkinnon pitkällä listalla.
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan torstaina 27.11.2025. Voittajan valitsee muusikko Maija Vilkkumaa. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö ja se on arvoltaan 30 000 euroa.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo
Timo Miettiselle Alfred Kordelinin palkinto6.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Dosentti, kirjailija Timo Miettinen on saanut vuoden 2025 Alfred Kordelinin palkinnon, joka on yksi Suomen merkittävimmistä sivistyksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tunnustuksista. Palkinnon arvo on 50 000 euroa.
Tomi Kontion kaunis ja lohdullinen lastenkirja Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on Finlandia-ehdokas 20255.11.2025 11:23:40 EET | Tiedote
Palkintoraadin mukaan Tomi Kontion kirjoittama ja Elina Warstan kuvittama kirja on "poikkeuksellisen kauniisti kirjoitettu teos, joka käsittelee suuria, ikiaikaisia teemoja: surua, kaipausta, rakkautta ja ystävyyttä".
Kaksi Teoksen lastenkirjasarjaa huipentuu jännitäviin ja koskettaviin päätösosiin31.10.2025 10:31:43 EET | Tiedote
Tinka Baerin Pelättyjen paluu päättää vauhdikkaan alakoululaisille suunnatun Kaikujat-scifitrilogian. Tomi Kontion & Elina Warstan Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on lukijoiden ja kriitikoiden rakastaman kirjasarjan koskettava päätösosa.
Teoksen kevät 2026 – tutustu uutuuskirjoihimme!30.10.2025 10:46:34 EET | Tiedote
Keväällä 2026 Teos julkaisee monipuolisen valikoiman kirjallisuutta, joka tarkastelee ihmistä ja maailmaa rohkeasti, tarkasti ja älykkäästi. Kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja lastenkirjojen tekijöiden joukossa on sekä kotimaisia huippunimiä että kansainvälisiä mestareita.
Ihana sesonkileivontakirja Leipurin vuosi tarjoilee reseptejä jokaiseen vuodenaikaan20.10.2025 09:10:05 EEST | Tiedote
Koko Suomi leipoo -ohjelmasta tutun kokki Markus Hurskaisen Leipurin vuosi on kunnianosoitus sesonkien vaihtelulle ja leivonnan luovuudelle. Kirja on heti arvosteluvapaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme