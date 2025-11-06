Posti kuljettaa Kempowerin tehtaiden rahdit sähköllä Lahdessa.

Posti on ottanut käyttöön uuden suurteholatausta tukevan täyssähkörekan Kempowerin sisäisessä logistiikassa Lahdessa. Sähkörekka kuljettaa yhtiön lataussatelliitteja, tehokaappeja ja moduuleita kolmelta tehtaalta valmistuotevarastolle sekä komponentteja paikallisilta alihankkijoilta tehtaille.

”Olemme entisestään vahvistaneet yhteistyötämme Postin kanssa sopimalla, että paikallisajomme tuotetaan vähäpäästöisesti sähköllä. Tämä tukee Kempowerin pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitetta. Saamme lisäksi seurata läheltä uuden suuretehosähkörekan lataustoimintaa Kempowerin ChargEye-lataushallintajärjestelmän tuottaman datan avulla”, sanoo Kempowerin tuotanto- ja logistiikkajohtaja Heidi Koljonen.

Sähkörekka ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä ajon aikana. Sähköntuotannosta ja siirrosta aiheutuvat päästöt huomioiden sen alueellisten kuljetusten kokonaispäästöt ovat vuositasolla vähintään 66 % dieselrekkaa pienemmät. (1

Kempowerin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassa vuoteen 2035 mennessä.

”Meille Postilla on tärkeää kehittää prosessejamme jatkuvasti, ja siirtyminen kohti fossiilitonta logistiikkaa on yksi tärkeistä tavoitteistamme. Suurtehosähkörekat ovat vielä harvinaisia Suomessa. Yhteistyömme kautta Kempower saa tärkeää dataa oman liiketoimintansa kehittämiseen”, sanoo Postin asiakkuusjohtaja Pekka Paavilainen.

Postin tavoitteena on nollata omat ja arvoketjun päästöt 2040 mennessä. Posti tähtää lisäksi siihen, että vuonna 2030 yhtiö ja sen kumppanit ajavat vain fossiilittomalla energialla ja kiinteistöissä käytetään vain fossiilitonta energiaa.

Tärkeä etappi kohti fossiilitonta logistiikka on Postin vuonna 2022 julkaisema siirtymäsuunnitelman fossiilivapaaseen toimintaan vuoteen 2030 mennessä oman kalustonsa osalta. Tiekartta fossiilittomiin kuljetuksiin sisältää suunnitelman ottaa vuosittain käyttöön uusia sähkö- ja biokaasuajoneuvoja ja pilotoida vetyajoneuvoja ennen vuotta 2030.

Kempowerin rahteja kuljettavassa Mercedes-Benz eActros 600-sähkökuorma-autossa on kolme akkupakettia, jotka tuottavat yhteensä 621 kWh:n yhteiskapasiteetin. Akkukapasiteetti yhdistettynä Mercedes-Benz Trucksin kehittämään sähköiseen akseliratkaisuun mahdollistavat yli 500 kilometrin toimintamatkan yhdellä latauksella. Se riittää 4,5 tunnin ajoaikaan, jonka kuljettaja voi ajaa ennen lakisääteistä taukoa.

