Finnish Comms Awards 2025 palkitsi viestinnän parhaimmiston – vuoden 2025 voittajat julki

Viestintätoimisto Brunnenin Suomen Vesilaitosyhdistys ry:lle toteuttama työ Putkirikoista päätöksentekoonvalittiin vuoden viestintätyöksi. Vuoden vaikuttamiskampanjana palkittiin NoA / Bob the Robotin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun työ TikTok Aikaleima. Vuoden viestintätoimistona palkittiin Mellakka Helsinki. Vuoden viestintäkonsultiksi valittiin Toni Tervo, Vuoden pitchaajaksi Sini Levisalo, sekä Vuoden nuoreksi kyvyksi Elisa Kähkönen.

” Onnitteluni kaikille finalisteille ja palkituille. Kilpailutöitä saapui jälleen ennätysmäärä, ja tuomareiden mukaan taso oli poikkeuksellisen korkea – siksi jaoimme myös tavallista enemmän kunniamainintoja.

Tänä vuonna esiin nousivat strategiset neuvonannot ja yhteistyössä syntyneet viestintäteot, jotka tarttuivat rohkeasti yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ajankohtaisiin uhkiin. Palkituissa töissä näkyivät aikamme haasteet – ja suomalaisen viestintäalan kyky ratkoa niitä vaikuttavasti ja ennakkoluulottomasti.

Kilpailu nosti esiin vastuullisen vaikuttamisen ja viestinnän voiman. Uskon, että nämä tunnustukset antavat tekijöille uutta energiaa – ja osoittavat, miten kestävä menestys syntyy nimenomaan asiakkaan ja viestijän yhteistyöstä.”

- Netprofilen perustaja ja Finnish Comms Awards 2025 -kilpailun päätuomari Christina Forsgård.

Finnish Comms Awards 2025 voittajat

Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)

Kuolleiden lasten muistopäivän kampanja

Käpy Lapsikuolemaperheet ry

Kampanja on koskettava, aito ja dokumentaarinen kokonaisuus, joka onnistuu tarjoamaan samalla vertaistukea sekä lohtua niille, joiden tarinaa se kertoo. Hienoa on, että keräyksen kohteena olevat ihmiset eivät jää sivustakatsojiksi, vaan saavat kokea tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi. Pieni ja sitoutunut tiimi on tarttunut rohkeasti vaikeaan, jopa tabuna pidettyyn aiheeseen, ja tehnyt siitä näkyvän sekä inhimillisen. Kampanja osoittaa, että pienellä budjetilla voi saada aikaan ihmeitä.

Kunniamaininta: Sytytä valo

MIELI Suomen Mielenterveys ry & Kaski Creative Agency

Pääkategoria 1: Strategisuus ja viestinnän konsultointi

Asiantuntijanäkyvyyden rakentaminen

Minä olen media – Valmennus valjasti 30 vismalaisen valovoiman

Visma Finland & Netprofile Finland Oy

Erinomainen osoitus hienosta yhteistyöstä, jossa avoimesti kohdataan haasteet nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Upeasti koordinoitu ja ohjattu kokonaisuus ja tulokset ovat "jäätävät". Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka valmennukset ovat auttaneet asiantuntijoita löytämään äänensä. Miksi valmentaa yksi, kun voi valmentaa kolmekymmentä?

Työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen

Kaikki panokset pelissä – Näin Veikkauksesta tuli tech-osaajien kärkikohde

Veikkaus & Viestintätoimisto Drum

Rekrytointi- ja työnantajamielikuvahaasteeseen on vastattu uskottavasti kohderyhmän tarpeista käsin, ja strategia sekä luovat ratkaisut ovat pohjanneet tutkittuun ensikäden tietoon, jota on kerätty spesifisti tähän tarkoitukseen. Monikanavainen toteutus luo vahvan kokonaisuuden. Tulokset ovat kiistattomat: avoimet paikat täytettiin ja houkuttelevuus nousi.

Kriisiviestintä ja varautuminen

Älä klikkaa niitä linkkejä!

Visma Solutions Oy / Netvisor & Netprofile Finland Oy

Taitavaa ja kyvykästä kriisiviestintää laajasti toimialaa koskettavassa tilanteessa, jonka vaikeuskerroin on korkealla nopeasti etenevän konkreettisen taloudellisen uhan vuoksi. Asiakkaan ja toimiston yhteinen onnistuminen on esimerkki siitä, miten taidokas valmistautuminen johtaa kykyyn reagoida sujuvasti ja harkitusti tiukan paikan tullen. Viestintä on myös tekoja – ei pelkästään tiedon jakamista. Oppikirjaesimerkki kriisiviestinnästä.

Strategia- tai muutosviestintä

Strateginen muutos ja viestintä nostivat hoivayhtiö Esperi Caren ulos kriisistä

Esperi Care Oy & Kaiku Helsinki Oy

Tässä kyseisessä työssä pitkäjänteinen, nöyrä ja monivuotinen työ ja yhteistyö on tuottanut hatunnoston arvoista tulosta. Hienoa työtä, joka on lähtenyt yrityksen sisältä päin, menneisyys hyväksyen mutta uutta polkua rakentaen. Työ on erinomainen osoitus, miten viestinnällä rakennetaan luottamusta.

Strateginen viestintäkonsultointi

Lentoliikenteen uusi aika – tamperelainen menestystarina nosti Suomen kestävän ilmailun kansainväliseen kärkeen

Liquid Sun & United Imaginations, Ääri

Viestintätyö osoittaa toimiston kyvykkyyden strategisena kumppanina liiketoiminnan ja viestinnän eri tasoilla. Viestinnällä on ollut paljon valtaa ja vastuuta asetettuihin tavoitteisiin nähden ja niihin on päästy. Tulokset puhuvat puolestaan. Viestintätoimistolla on ollut aidosti strateginen rooli liiketoiminnan ytimessä, mikä vastaa tämän kategorian kriteereihin täydellisesti.

Kunniamaininta: Helsinki-halli: 3 strategiaa yhdessä kaupassa

Trevian Asset Management & Viestintätoimisto Drum

Ulkoinen viestintä

Ryhti-viestintä sai sidosryhmät mukaan muutokseen

Ympäristöministeriö (Ryhti-hanke), Suomen Ympäristökeskus (Syke), DigiFinland & Oy SEK Ab

Erittäin vaativa projekti monella mittapuulla: kunnianhimoinen ja jo ennalta tiedetysti työläästi saavutettavissa oleva tavoite, ylipäätään vaikeasti avattava aihe sekä lukuisia sidosryhmiä, joille oli tärkeää viestiä selkeästi ja oikea-aikaisesti. Valtakunnallisen tason tietoinfrastruktuurin rakentamistyön hyvä startti on vaatinut todella pätevää suunnittelu- ja valmistelutyötä. Tulosten ja asiakaspalautteen perusteella toimisto on onnistunut jonglööraamaan kuvion erinomaisesti joka suuntaan.

Vastuullisuusviestintä ja yhteiskunnalliset teemat

Hyvin pyyhkii – Lindströmistä vastuullisuudestaan tunnettu toimija

Lindström Oy & Viestintätoimisto Drum

Pitkäaikaisessa kumppanuudessa on onnistuttu integroimaan liiketoiminnan kestävyys läpäisemään kaikkea viestintää niin, että se vahvistaa sekä sisäistä organisaatiokulttuuria, että profiloi toimijaa ulkoisille sidosryhmille. Hieno esimerkki pitkäjänteisestä, strategisesta yhteistyöstä.

Viestintävalmennus ja simulaatiot

Asiantuntijavalmennukset Tilastokeskuksen brändin ja yhteiskunnallisen roolin rakentajana

Tilastokeskus & Oy SEK Ab

Valmennukset kytkeytyvät organisaation ydintehtävään ja yhteistyön sujuvuus on ilmeistä. Pitkäjänteisellä työllä on saavutettu luottamus ja hienoja tuloksia. Toimistolla on ymmärrys asiakkaan toiminnasta ja tarpeista, mikä yhdessä tasokkaan valmistelun kanssa mahdollistaa räätälöidyt sisällöt ja toteutukset. Työ on hyvä esimerkki siitä, miten työnantaja arvostaa asiantuntijoitaan ja haluaa antaa heille viestinnälliset työkalut.

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä

Putkirikoista päätöksentekoon – vaikuttajaviestintä teki maan alla kyteneestä vesikriisistä näkyvän

Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications

Tässä työssä on tehty ansiokkaasti mahdottomasta mahdollista; aihe, josta ei ennen ole voinut edes keskustella, on saanut myönteistä suhtautumista taakseen ja jopa lakiin haluttu kirjaus on toteutunut. Toimisto on ollut erinomainen kumppani asiakkaalle aina oikeanlaisten ja tehokkaiden viestien suunnittelusta ja toteutuksesta asiakkaan sparraamiseen ja toimijuuden vahvistamiseen asti.

Pro Bono

Luottamuksen jälleenrakennus Ukrainaan

The Bridge of Trust & Avidly

Asiantunteva näköala aiheeseen sekä ymmärrys siitä, kuinka kriittistä nykyisen tilanteen sekä tulevaisuuden kannalta ta on, että maan yritysinfrastruktuuri saa tukea muualta Euroopasta ja maailmasta jo tällä hetkellä. Työssä on onnistuttu luomaan juuri oikealla tavalla arvostava ilmapiiri sijoituskohteita kohtaan ja samalla avoimella ja selkeällä viestinnällä luotu selkeä kuva turvallisuustilanteesta. Kilpailun ehdotonta aatelia.

Pääkategoria 2: Luovuus, viestinnän keinot ja kampanjat

Lanseeraus

OP Ensisijoittaja ja miten Suomeen synnytettiin uusi sijoittajasukupolvi

OP Ryhmä & United Imaginations, Erma&Reinikainen

Poikkeuksellisen onnistunut lanseeraus, joka yhdistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, asiakkaan strategiasta kumpuavan vastuullisuuden ja konkreettisen asiakashyödyn kekseliäästi. Oivallinen idea, hyvä konsepti, terävä viestinnän kärki ja vaikuttava toteutus.

Mediaviestintä (kansainvälinen)

PR teki Donitsista globaalisti tunnetun maalla, merellä ja ilmassa

Donut Lab OÜ & Mellakka Helsinki

Työ on strategisesti suunniteltu. Lyhyessä ajassa on tehty valtavia harppauksia tärkeillä areenoilla ja hyvin kansainvälisesti. Työssä on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä. Ansaitussa mediassa on kovia medianimikkeitä. Asiakaskokemuksessa huokuu aito yhteistyön henki. Työ herättää myönteisesti kollegiaalista kateutta.

Kunniamaininta: INGA – Plastics born from CO2

NG Nordic & Burson

Mediaviestintä (Suomi)

Suomen ensimmäinen Pirkka-kirja

Kustannusosakeyhtiö Siltala & Mellakka Helsinki

Ensiluokkainen, vanhoja rakenteita ravisteleva ja rohkea lanseeraus, joka sai ansaitsemansa huomion. Vaatii uskallusta rikkoa tehtyjä rajoja, mutta ennen kaikkea, jos sen tekee isolla pamauksella, joka näkyy kaikkialla, on se vahvaa osaamista ja näkemyksellisyyttä ja toimivaa yhteistyötä. Hienoa edelläkävijyyttä!

Kunniamaininta: Rakettimainen nousu alan uutisnäkyvyyden kirkkaaksi ykköseksi

Instrumentarium & TBWA\Helsinki Oy

PR-tilaisuus

Näin sinisestä pullosta tehtiin myydyin erikoisolut Suomessa

Sinebrychoff & Mellakka Helsinki, Mellakka Events

Kekseliäs ja kiinnostava tapa tuoda uusi brändi markkkinoille, ja tulokset puhuvat puolestaan. Todella vaikuttavat saavutukset myynnin kasvussa sekä tunnettuudessa. Luovan idean ydin oli oivaltava. Yksinkertaisuudessaan nerokasta ja tälle brändille sopivaa.

Tapahtuma, tempaus tai repäisy

Betonilive – Yli 400 000 katselua suorassa TV-lähetyksessä kuivuvalle betonille

Digita Oy & Republic of Communications

Työ on liiketoiminnan ytimessä ja onnistui välittämään myös liiketoiminnan kannalta tärkeät viestit hauskassa muodossa. Onnistuneesti konkretisoitu teknologia, joka on tavallisille ihmisille arjessa etäinen. Ansaitun median huomio on saavutettu erityisen taidokkaasti ja se vaatii luovuutta ja taitoa, ei pelkkiä euroja. Kerrassaan nerokas ja luova oivallus ja toteutus!

Podcast

Wilhelm x Wet Show – tarinoita, hodareita ja yli 1,6 miljoonaa kuuntelua ja katselua

Atria Suomi Oy & TBWA\Helsinki Oy

Brändiviestinnän kääntäminen markkinoinnista kohderyhmää aidosti kiinnostavaksi sisällöntuotannoksi on melkoinen saavutus. Vaikuttava muutos massamainonnasta kohderyhmän jatkuvaan tavoittamiseen. Erittäin onnistunut kokonaisuus, pitkäjänteistä työtä, jolla on erinomaiset tulokset.

Natiivi- ja sisältömarkkinointi

Heavy Meikki – kun sisältö soi kovempaa

K-Citymarket & TBWA\Helsinki Oy

Työn luova ratkaisu on omaa luokkaansa. Yllättävä, hauska ja erottuva konsepti, joka on jalkautunut yhtenäistä kieltä – tai ääntä – puhuviksi sisällöiksi läpi kanavien. Rohkea ja kekseliäs kokonaisuus, joka onnistuu erottumaan valtavirrasta omaperäisellä ja kulttuurisesti resonoivalla lähestymistavalla. Kampanja saa kysymään: miltä kauneus kuulostaa?

Sosiaalinen media

TikTok Aikaleima – Julkaisuajankohdalla luotettavuutta sosiaalisen median uutisointiin

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu & NoA / Bob the Robot

Erinomainen toteutus, jossa niin luova idea kuin toteutus ovat oivaltavia. Brändille sopivat autenttiset videototeutukset oikeassa kanavassa ovat onnistuneet nostamaan asian kohderyhmän tietoisuuteen. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja ja kanavia on hyödynnetty hienosti kestävämpien tulosten aikaansaamiseksi.

Kunniamaininta: Mielten vuoro – aidoilla tunteilla somen toksista mieskuvaa vastaan

Mehiläinen & NoA / Bob the Robot

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajayhteistyö kuin leffa

K-Market & TBWA\Helsinki Oy

Hienosti vaiheistettu ja suunniteltu erilainen vaikuttajamarkkinoinnin kampanja, jolla on vaikuttavat tulokset. Nopean sisällön meressä on poikkeavan ilahduttavaa tehdä pitkää ja hidasta mainossisältöä. Kunnianhimoinen kampanja ja onnistunut sellainen!

Viestintäkampanja: B2C

Medialukutaidon Aapinen – Kuinka Suomen peruskoululaiset opetettiin lukemaan. Uudestaan.

Uutismedian liitto & United Imaginations, Ville Salervo, Alfons Digital, PunaMusta, LSB Yhtiöt, JCDecaux, Sanoma Media Finland

Yhteiskunnallisesti tärkeä aihe, jota on lähestytty ennakkoluulottoman luovasti. Fantastinen toteutus, joka on saatu oikeasti jalkautettua ruohonjuuritasolle. Työstä huokuu harkittu lähestymistapa ja tarkka pohjatyö. Hurjat tulokset, joilla konkreettinen merkitys asiakasorganisaatiolle.

Viestintäkampanja: B2B

Blue vs. Red – Which planet should we invest in?

Origin by Ocean & Avidly

Onnistunut kampanja, joka tekee vaikutuksen rohkeudellaan. Valittu konsepti heijastaa voimakkaasti aikaamme, tarttuen ajankohtaisiin teemoihin ja globaaleihin puheenaiheisiin. Ympäristöhaasteiden kääntäminen liiketoimintamahdollisuudeksi on viestinnällisesti temppu itsessään ja kiitettäviä tuloksiakin syntyi. Tämä ajan hermolla oleva työ puhutteli ja erottui joukosta!

Viestintäkampanja: julkishallinto

Huomisen hoitajat

Seure Henkilöstöpalvelut, Helsingin kaupunki, HUS, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue & Avidly

Yhteiskunnallisesti tärkeä viestinnällinen ratkaisu, jossa asennemuutosta on lähdetty toteutettamaan nostamalla juuri oikeat äänet keskiöön. Merkittäviä aitoja tuloksia, vaikuttavaa yhteistyötä ja valtava yhteiskunnallinen merkitys.

Viestintäkampanja: järjestöt ja muut tuottoa tavoittelemattomat organisaatiot

Northern Plights – kampanja, joka nosti Itämeren rehevöitymisen takaisin otsikoihin

John Nurmisen Säätiö & United Imaginations, Cocoa, FLC, SlowRocket Oy, Pågå Oy, LSB, Havas

Tyylipuhdas taidonnäyte vaikuttavasta kampanjasta, joka puhuu tärkeän asian puolesta. Omassa kategoriassaan edustaa parhaimmillaan viestintäkampanjaa, jossa ilmiöpotentiaali on hyödynnetty oikealla tavalla. Ilmiöittäminen on viestinnän vahvuus ja tässä kampanjassa se on ollut onnistumisen edellytys. Hätkähdyttävä, briljantti idea ja toteutus!

Pro bono

Cancer For Sale – Sesongin paras ostos on lapsen elämän diili

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö & United Imaginations, Ivalo Creative, MUSUTA, Pablo Films, BookUS, Studio Kalevankatu, Kamerafirma, Valofirma, Sanoma Media Finland, Havas Helsinki, JCDecaux Finland Oy, Clear Channel Suomi Oy, Mediateko, LSB Yhtiö

Älykkäästi keksitty ja taitavasti toteutettu tapa hyödyntää markkinointiviestinnän raadollisia tapoja saada ihmisten huomio, samalla herättäen kulutuskritiikkiä ja koskettamalla ihmisten omaantuntoon. Työ on malliesimerkki siitä, miten strategisella kampanjan ajoituksella voidaan vaikuttaa lopputulokseen. Kampanjan toteuttaminen on varmasti vaatinut viestinnällistä rohkeutta, mutta se kannatti.

Bonus: Wow-kategoria!

Näköaloja kansallismaisemaan

KOY Helsingin päärautatieasema, VR Group & Impact Agency Fabrik Oy, The Clutch Company, AtFlow

Hieno, tunteita herättävä kampanja, jossa on käytetty eri kanavia kekseliäästi. Parhautta oli luovan idean yhteisöllinen luonne, joka kokosi suomalaisia yhteen valtakunnallisesti ja toimijoiksi taiteen pariin.

Vuoden viestintätyö

Putkirikoista päätöksentekoon – vaikuttajaviestintä teki maan alla kyteneestä vesikriisistä näkyvän

Suomen Vesilaitosyhdistys ry & Brunnen Communications

Erittäin onnistunut esimerkki konsultoinnin ja viestinnän yhdistämisestä strategisesti asiakkaan hyödyksi. Työ on selkeästi tuottanut toivotun tuloksen ja myös asenneilmapiirin muutos on hieno saavutus, tämä ei ole helppoa tai itsestäänselvää vaikka viestintä itsessään olisikin toimivaa. Hieno vaikuttamistyö, jonka tulokset hyödyttävät suomalaisia laajasti. Bravo!

Vuoden vaikuttamiskampanja

TikTok Aikaleima – Julkaisuajankohdalla luotettavuutta sosiaalisen median uutisointiin

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu & NoA / Bob the Robot

Upea konkreettinen, ratkaisukeskeinen kampanja, jolla on positiivinen ja kauaskantoinen vaikutus. Äärimmäisen selkeä ja vastaansanomaton pääviesti ja valituilla toimenpiteillä saatiin huomio terävästi aiheeseen ja välittömiä tuloksia. Palkittava työ on yksi merkityksellisimmistä kilpailuun osallistuneista töistä.

Vuoden pitchaaja: Sini Levisalo, United Imaginations

Vuoden pitchaaja voittaja onnistui vakuuttamaan tuomariston rauhallisella ja selkeällä esiintymisellään. Hän kuljetti tuomariston johdonmukaisesti läpi koko esityksen ja tarjosi juuri oikean määrän tietoa, jätättämättä mitään oletusten varaan. Pitchaaja osoitti syvää ymmärrystä asiakkaan tavoitteista ja sitoutumista niiden saavuttamiseen. Tämä yhdistelmä asiantuntemusta, rauhallisuutta ja selkeäsanaisuutta teki vaikutuksen koko tuomaristoon ja nosti hänet ansaitusti vuoden pitchaajaksi.

Vuoden nuori kyky: Elisa Kähkönen, Ahjo Communications Oy

Vuoden nuori kyky on strategisen viestinnän ammattilainen, joka on lyhyessä ajassa kasvanut harjoittelijasta kansainvälisiä asiakkuuksia johtavaksi konsultiksi. Hän yhdistää analyyttisen ajattelun, luovan ongelmanratkaisun ja lämpimän ihmisläheisyyden tavalla, joka tekee hänestä sekä asiakkaiden että kollegoiden luottokumppanin.

Tämä nuori viestijä hallitsee monimutkaiset toimintaympäristöt ja on jättänyt kädenjälkensä erityisesti terveys- ja lääkealan viestintään. Hän on ollut keskeisessä roolissa uusien yhteiskunnallisten viestintäkonseptien ja työkalujen kehittämisessä, jotka tekevät viestinnästä entistä strategisempaa, vaikuttavampaa ja ennakoivampaa.

Hänen työnsä on tuonut näkyvyyttä tärkeille kansanterveysteemoille ja synnyttänyt aitoa keskustelua yhteiskunnassa. Kollegat kuvaavat häntä rohkeaksi, vastuulliseksi ja empaattiseksi tekijäksi, joka inspiroi muita ja saa tiiminsä loistamaan. Hän on esimerkillinen uuden sukupolven viestijä – nuori kyky, joka jo nyt kasvattaa koko alaa.

Vuoden viestintäkonsultti: Toni Tervo, Republic of Communications

Vuoden viestintäkonsultti on datavetoisen kaupallisen viestinnän edelläkävijä, joka on rohkeasti rikkonut perinteisiä rajoja viestinnän ja markkinoinnin välillä. Hän on näyttänyt, että ansaittu media voi tukea yritysten kaupallisia tavoitteita yhtä vahvasti kuin maksettu mainonta ja usein vaikuttavammin.

Hänen luomansa uusi toimintamalli on tehnyt kaupallisesta viestinnästä mitattavaa, strategista ja tuloksellista. Tulokset puhuvat puolestaan: sadoittain mediaosumia, kasvavia asiakkuuksia ja brändejä, jotka ovat nousseet aivan uudelle näkyvyyden tasolle.

Tämä konsultti ei kuitenkaan ole tyytynyt vain tekemään tulosta, vaan on myös muuttanut koko toimialan ajattelua. Hän on jakanut avoimesti osaamistaan, innostanut yrityksiä ja toimittajia näkemään viestinnän uudessa valossa ja rakentanut samalla siltoja markkinoinnin, median ja viestinnän välille.

Hänen työnsä todistaa, ettei ole olemassa liian tylsää aihetta, vain liian tylsä tapa kertoa se. Hän on näyttänyt, miten oivallus, data ja rohkea ajattelu voivat yhdessä tehdä viestinnästä bisneksen moottorin.

Vuoden Viestintätoimisto: Mellakka Helsinki

Palkittava toimisto on jo yli kymmenen vuoden ajan rikkonut rajoja ja muuttanut markkinan käsitystä ansaitun näkyvyyden rakentamisesta ja näyttänyt, miten moderni, holistinen PR voi yhdistää viestinnän, markkinoinnin, tapahtumat ja vaikuttajatyön vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

Avoimuus, yhteisöllisyys ja jatkuva oppiminen näkyvät sekä työyhteisössä että asiakkuuksissa. Tulokset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet puhuvat puolestaan: toimisto tunnetaan lanseerauksista, jotka eivät mene keneltäkään ohi.

Kahden hengen startupista on kasvanut kolmen yrityksen kokonaisuus ja 45 hengen luova yhteisö. Toimisto todistaa, että rajojen rikkominen, sydämellinen kulttuuri ja rohkea uteliaisuus voivat disruptoida koko toimialaa.