Panoksena oma maine ja kotiseudun kunnia! Stadi vs. Lande palaa MTV:lle lauantaina 24.1.2026 kiinnostavien erikoisjaksojen kera
Stadi vs. Lande -ohjelman uudella kaudella kisaamassa nähdään myös joukko julkisuudesta tunnettuja stadilaisia ja landeja. Tuttuun tapaan kisassa tahtipuikkoa heiluttavat landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma.
Suosikkiohjelma Stadi vs. Lande jatkuu MTV:llä lauantaista 24.1.2026 alkaen. Visailuohjelman uudella kaudella landen ja stadin joukkueet eri puolilta Suomea kisaavat taas tietämyksellään. On siis aika laittaa kaikki tieto ja tunne peliin, sillä panoksena on sekä oma maine että kotiseudun kunnia.
Kahdeksas kausi tuo tullessaan monia kiinnostavia erikoisjaksoja. Luvassa ovat mittelöt Stadi vs. Pori, Stadi vs. Kittilä sekä Stadi vs. Manse. Kaudella nähdään myös erikoisjakso, jossa kisaamassa nähdään joukko julkisuudesta tunnettuja stadilaisia ja landeja. Landen puolta aamuvirkkuina edustavat juontajat Jenni Poikelus, Mika Parikka ja Jere Pehkonen. Itä-Suomesta puolestaan saapuu kovan luokan kolmikko: toimittaja Jani Halme mukanaan näyttelijät Pirjo Lonka ja Kari Hietalahti. Stadista kisaamassa nähdään Gilla FC:n riveistä Jason Nikkinen mukanaan futaajat ja mediapersoonat Niko Nousiainen ja Max Blomfelt. Toisessa Stadi-joukkueessa tietämystään testaavat puolestaan koomikko Stan Saanila, kansanedustaja Ben Zyskowicz sekä toimittaja Silvia Modig.
Tahtipuikkoa kisassa heiluttavat tuttuun tapaan landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma.
JAKSOT 1-2:
Jakso 1/12: Stadi vs Pori -erikoisjakso
Landen puolella porilaiset pohtivat oopperaa, balettia, taloa ja niiden yhdistelmiä. Stadin joukkueille päänvaivaa tuottaa Yyterin hiekkarannan pituus ja muut satakuntalaiset asiat. Landen puolella Poria edustavat joukkueet Lohileivän ystävät ja Kolmas pyörä. Stadin riveissä kilpailevat Kuikka Koposet ja Kolme komeaa karjua.
Jakso 2/12: Julkkis-erikoisjakso
Onko Helsingin Kumpulassa maa- vai kuu-uimala ja mikä onkaan Somerolla sijaitseva kuuluisa Esakallio? Sehän onkin aika keissi! Mukana kilpailemassa landen puolella joukkueet PPP (Jenni Poikelus, Jere Pehkonen, Mika Parikka) ja Itä-Suomen apinat (Pirjo Lonka, Kari Hietalahti, Jani Halme). Stadin riveissä nähdään Gilla FC (Niko Nousiainen, Jason Nikkinen, Max Blomfelt) ja Marxin veljekset (Stan Saanila, Silvia Modig, Ben Zyskowicz). Juontajina Jaakko Saariluoma ja Joonas Nordman.
#stadivslande
Stadi vs. Lande alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 24.1. klo 21.
MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Rabbit Films.
Lisätietoja:
MTV, vastaava tuottaja Mei Hari, mei.hari@mtv.fi
Rabbit Films, tuottaja Heidi Hakkarainen, heidi.hakkarainen@rabbitfilms.com
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
