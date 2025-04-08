Boston Consulting Group

Tekoäly muuttaa Black Friday -ostamista – 79 % kuluttajista aikoo hyödyntää alennuskauden

7.11.2025 08:03:00 EET | Boston Consulting Group | Tiedote

Jaa

Boston Consulting Groupin (BCG) tuore kansainvälinen tutkimus paljastaa, että 79 % kuluttajista aikoo tehdä ostoksia Black Fridayna – enemmän kuin koskaan aiemmin. Samalla, erityisesti talouden paineessa, lähes puolet hyödyntää generatiivista tekoälyä löytääkseen parhaat tarjoukset. Tämä kehitys haastaa vähittäiskaupan uudistumaan nopeasti.

– Kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa. Black Friday ei ole enää vain hintakilpailua, vaan kyse on siitä, miten näkyvä ja relevantti brändi on tekoälyvetoisessa ostoympäristössä, sanoo John Dannberg, BCG:n Suomen toimitusjohtaja. 

Tiedostava, teknologiaa hyödyntävä kuluttaja nousee keskiöön 

Tutkimuksen mukaan 48 % kuluttajista on jo käyttänyt tai aikoo käyttää generatiivista tekoälyä (GenAI) loppuvuoden alennusmyynneissä. Tekoälyä hyödynnetään erityisesti tuotteiden vertailuun, tarjousten etsimiseen ja tuoteinformaation hakemiseen. Käyttö kasvaa nopeasti myös vanhemmissa ikäryhmissä. 

– Näemme uudenlaisen kuluttajaprofiilin: tehokas, tietoinen ja teknologisesti orientoitunut. Tämä sukupolvi ei pelkästään selaa verkkokauppoja – he käyttävät tekoälyä suodattamaan, arvioimaan ja jopa tekemään ostoksia puolestaan, Dannberg jatkaa. 

Vähittäiskaupalle uusi pelikenttä 

Tekoälyn rooli ostosprosessissa tarkoittaa, että vähittäiskaupan on panostettava entistä enemmän digitaaliseen näkyvyyteen, datan hyödyntämiseen ja läpinäkyvään viestintään. Kuluttajat odottavat selkeitä, rehellisiä tarjouksia – ja vähintään 30 %:n alennuksia kokeakseen ne houkutteleviksi. 

– Vähittäiskaupan menestyjät ovat niitä, jotka ymmärtävät, että kilpailua ei enää käydä pelkästään hinnoilla, vaan myös valikoimalla ja palvelulla. On osattava puhutella tekoälyä – ja sen kautta kuluttajaa, Dannberg kiteyttää. 

Ostokausi alkaa aiemmin – ja on entistä suunnitelmallisempi 

Noin 60 % kuluttajista aloittaa tarjousten etsimisen jo lokakuussa tai marraskuun alussa. Kolmannes tietää jo tarkalleen, mitä aikoo ostaa. Lisäksi 77 % siirtää ostoksia tietoisesti vuoden alkupuolelta hyötyäkseen Black Fridayn ja muiden kampanjoiden alennuksista. 

Tietoa tutkimuksesta 
Tulokset perustuvat BCG:n viidenteen vuosittaiseen “Black Friday Survey” -kyselyyn, johon vastasi yli 10 000 kuluttajaa kymmenestä maasta. Vuoden 2025 Black Friday osuu perjantaille 28. marraskuuta. 

Lue lisää: https://www.bcg.com/press/3november2025-black-friday-outlook-consumers-shop-genai-usage-spikes

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Tietoa julkaisijasta

Boston Consulting Group (BCG) toimii yhteistyössä liike-elämän ja yhteiskunnan johtajien kanssa, ratkaisten heidän tärkeimpiä haasteitansa. Yhteistyöllä autamme asiakkaitamme kasvamaan, löytämään kestävää kilpailuetua ja luomaan myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta. BCG tarjoaa ratkaisuja huippuluokan liikkeenjohdon konsultoinnin, teknologian ja suunnittelun sekä yrityshankkeiden ja digitaalisten projektien avulla. Työskentelemme ainutlaatuisella yhteistyömallilla asiakasorganisaation kaikilla tasoilla, ja tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme kukoistamaan tehden samalla maailmasta paremman.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Boston Consulting Group

Tutkimus: Yhä useammat kuluttajat hyödyntävät generatiivista tekoälyä työkaluna löytääkseen parhaat tarjoukset – hintatietoiset kuluttajat aloittavat tarjousten etsinnän jo ennen Black Fridayta20.11.2024 08:13:00 EET | Tiedote

Generatiivinen tekoäly yleistyy työkaluna, jota yhä useammat kuluttajat käyttävät parhaiden tarjousten etsimiseen, selviää Boston Consulting Groupin (BCG) tuoreesta globaalista tutkimuksesta. Sen mukaan 38 % vastaajista on jo käyttänyt tai aikoo käyttää generatiivista tekoälyä Black Fridayn, Cyber Mondayn ja Singles' Dayn aikana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye