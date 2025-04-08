Tekoäly muuttaa Black Friday -ostamista – 79 % kuluttajista aikoo hyödyntää alennuskauden
Boston Consulting Groupin (BCG) tuore kansainvälinen tutkimus paljastaa, että 79 % kuluttajista aikoo tehdä ostoksia Black Fridayna – enemmän kuin koskaan aiemmin. Samalla, erityisesti talouden paineessa, lähes puolet hyödyntää generatiivista tekoälyä löytääkseen parhaat tarjoukset. Tämä kehitys haastaa vähittäiskaupan uudistumaan nopeasti.
– Kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa. Black Friday ei ole enää vain hintakilpailua, vaan kyse on siitä, miten näkyvä ja relevantti brändi on tekoälyvetoisessa ostoympäristössä, sanoo John Dannberg, BCG:n Suomen toimitusjohtaja.
Tiedostava, teknologiaa hyödyntävä kuluttaja nousee keskiöön
Tutkimuksen mukaan 48 % kuluttajista on jo käyttänyt tai aikoo käyttää generatiivista tekoälyä (GenAI) loppuvuoden alennusmyynneissä. Tekoälyä hyödynnetään erityisesti tuotteiden vertailuun, tarjousten etsimiseen ja tuoteinformaation hakemiseen. Käyttö kasvaa nopeasti myös vanhemmissa ikäryhmissä.
– Näemme uudenlaisen kuluttajaprofiilin: tehokas, tietoinen ja teknologisesti orientoitunut. Tämä sukupolvi ei pelkästään selaa verkkokauppoja – he käyttävät tekoälyä suodattamaan, arvioimaan ja jopa tekemään ostoksia puolestaan, Dannberg jatkaa.
Vähittäiskaupalle uusi pelikenttä
Tekoälyn rooli ostosprosessissa tarkoittaa, että vähittäiskaupan on panostettava entistä enemmän digitaaliseen näkyvyyteen, datan hyödyntämiseen ja läpinäkyvään viestintään. Kuluttajat odottavat selkeitä, rehellisiä tarjouksia – ja vähintään 30 %:n alennuksia kokeakseen ne houkutteleviksi.
– Vähittäiskaupan menestyjät ovat niitä, jotka ymmärtävät, että kilpailua ei enää käydä pelkästään hinnoilla, vaan myös valikoimalla ja palvelulla. On osattava puhutella tekoälyä – ja sen kautta kuluttajaa, Dannberg kiteyttää.
Ostokausi alkaa aiemmin – ja on entistä suunnitelmallisempi
Noin 60 % kuluttajista aloittaa tarjousten etsimisen jo lokakuussa tai marraskuun alussa. Kolmannes tietää jo tarkalleen, mitä aikoo ostaa. Lisäksi 77 % siirtää ostoksia tietoisesti vuoden alkupuolelta hyötyäkseen Black Fridayn ja muiden kampanjoiden alennuksista.
Tietoa tutkimuksesta
Tulokset perustuvat BCG:n viidenteen vuosittaiseen “Black Friday Survey” -kyselyyn, johon vastasi yli 10 000 kuluttajaa kymmenestä maasta. Vuoden 2025 Black Friday osuu perjantaille 28. marraskuuta.
Lue lisää: https://www.bcg.com/press/3november2025-black-friday-outlook-consumers-shop-genai-usage-spikes
Yhteyshenkilöt
Natalia ReijolaPR & Communications Senior SpecialistBoston Consulting GroupPuh:+358 50 4718518reijola.natalia@bcg.com
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Boston Consulting Group (BCG) toimii yhteistyössä liike-elämän ja yhteiskunnan johtajien kanssa, ratkaisten heidän tärkeimpiä haasteitansa. Yhteistyöllä autamme asiakkaitamme kasvamaan, löytämään kestävää kilpailuetua ja luomaan myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta. BCG tarjoaa ratkaisuja huippuluokan liikkeenjohdon konsultoinnin, teknologian ja suunnittelun sekä yrityshankkeiden ja digitaalisten projektien avulla. Työskentelemme ainutlaatuisella yhteistyömallilla asiakasorganisaation kaikilla tasoilla, ja tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme kukoistamaan tehden samalla maailmasta paremman.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Boston Consulting Group
Tutkimus: Kolmannes Z-sukupolvesta sijoittaa jo opiskeluaikana – sukupolvimuutos näkyy asenteissa ja työkaluissa8.4.2025 08:23:00 EEST | Tiedote
Nuoret aloittavat sijoittamisen varhain ja luottavat tekoälyyn. Z-sukupolvi suhtautuu säästämiseen ja sijoittamiseen ennakkoluulottomammin kuin aiemmat sukupolvet, selviää Maailman talousfoorumin ja Boston Consulting Groupin (BCG) kansainvälisestä tutkimuksesta.
Tutkimus: GenAI-junasta jääminen voi maksaa Suomelle miljardeja – teknologiaosaamisen puute jarruttaa kasvua14.1.2025 08:13:00 EET | Tiedote
Perinteisesti teknologian edelläkävijänä tunnettu Suomi on vaarassa jäädä pahasti jälkeen generatiivisen tekoälyn (GenAI) hyödyntämisessä, selviää Boston Consulting Groupin (BCG) tuoreesta raportista. Vain 18 % suomalaisista työntekijöistä käyttää generatiivista tekoälyä viikoittain, kun muu Eurooppa paahtaa jo 54 %:n vauhdilla.
Tutkimus: Yhä useammat kuluttajat hyödyntävät generatiivista tekoälyä työkaluna löytääkseen parhaat tarjoukset – hintatietoiset kuluttajat aloittavat tarjousten etsinnän jo ennen Black Fridayta20.11.2024 08:13:00 EET | Tiedote
Generatiivinen tekoäly yleistyy työkaluna, jota yhä useammat kuluttajat käyttävät parhaiden tarjousten etsimiseen, selviää Boston Consulting Groupin (BCG) tuoreesta globaalista tutkimuksesta. Sen mukaan 38 % vastaajista on jo käyttänyt tai aikoo käyttää generatiivista tekoälyä Black Fridayn, Cyber Mondayn ja Singles' Dayn aikana.
Raportti: Suomen yrityskauppamarkkinat jatkavat hiljaiseloaan — ovat nyt Pohjoismaiden hiljaisimmat12.11.2024 08:20:00 EET | Tiedote
Yrityskauppamarkkinat jatkavat merkittävää hiljaiseloaan sekä kauppojen määrässä että arvossa verrattuna muihin Pohjoismaihin, selviää Boston Consulting Groupin (BCG) tuoreesta raportista.
Tutkimus: Suomi on yhä kansainvälisten osaajien suosiossa - suomalaisten oma into muuttaa ulkomaille laskenut29.4.2024 07:05:00 EEST | Tiedote
Suomi on 25. houkuttelevin maa kansainväliselle työvoimalle, selviää konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) kansainvälisestä raportista. Yli 150 000 vastaajalle 185 maassa tehdyn tutkimuksen mukaan Australia nousi uudeksi suosikkimaaksi, ohi Kanadan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme