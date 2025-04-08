Tekoäly muuttaa Black Friday -ostamista – 79 % kuluttajista aikoo hyödyntää alennuskauden

– Kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa. Black Friday ei ole enää vain hintakilpailua, vaan kyse on siitä, miten näkyvä ja relevantti brändi on tekoälyvetoisessa ostoympäristössä, sanoo John Dannberg, BCG:n Suomen toimitusjohtaja.

Tiedostava, teknologiaa hyödyntävä kuluttaja nousee keskiöön

Tutkimuksen mukaan 48 % kuluttajista on jo käyttänyt tai aikoo käyttää generatiivista tekoälyä (GenAI) loppuvuoden alennusmyynneissä. Tekoälyä hyödynnetään erityisesti tuotteiden vertailuun, tarjousten etsimiseen ja tuoteinformaation hakemiseen. Käyttö kasvaa nopeasti myös vanhemmissa ikäryhmissä.

– Näemme uudenlaisen kuluttajaprofiilin: tehokas, tietoinen ja teknologisesti orientoitunut. Tämä sukupolvi ei pelkästään selaa verkkokauppoja – he käyttävät tekoälyä suodattamaan, arvioimaan ja jopa tekemään ostoksia puolestaan, Dannberg jatkaa.

Vähittäiskaupalle uusi pelikenttä

Tekoälyn rooli ostosprosessissa tarkoittaa, että vähittäiskaupan on panostettava entistä enemmän digitaaliseen näkyvyyteen, datan hyödyntämiseen ja läpinäkyvään viestintään. Kuluttajat odottavat selkeitä, rehellisiä tarjouksia – ja vähintään 30 %:n alennuksia kokeakseen ne houkutteleviksi.

– Vähittäiskaupan menestyjät ovat niitä, jotka ymmärtävät, että kilpailua ei enää käydä pelkästään hinnoilla, vaan myös valikoimalla ja palvelulla. On osattava puhutella tekoälyä – ja sen kautta kuluttajaa, Dannberg kiteyttää.

Ostokausi alkaa aiemmin – ja on entistä suunnitelmallisempi

Noin 60 % kuluttajista aloittaa tarjousten etsimisen jo lokakuussa tai marraskuun alussa. Kolmannes tietää jo tarkalleen, mitä aikoo ostaa. Lisäksi 77 % siirtää ostoksia tietoisesti vuoden alkupuolelta hyötyäkseen Black Fridayn ja muiden kampanjoiden alennuksista.

Tietoa tutkimuksesta

Tulokset perustuvat BCG:n viidenteen vuosittaiseen “Black Friday Survey” -kyselyyn, johon vastasi yli 10 000 kuluttajaa kymmenestä maasta. Vuoden 2025 Black Friday osuu perjantaille 28. marraskuuta.

Lue lisää: https://www.bcg.com/press/3november2025-black-friday-outlook-consumers-shop-genai-usage-spikes