Suosittu Iholla-sarja palaa MTV Katsomoon 4. helmikuuta – Kameralla itse kuvatut hetket avaavat päähenkilöistä hyvin henkilökohtaisia puolia
MTV Katsomossa ke 4.2.2026 alkavassa Iholla-sarjassa kamera kulkee neljän päähenkilön mukana noin kolmen kuukauden ajan. Katsojat pääsevät mukaan myös niihin hetkiin, joita ei yleensä julkisuuteen jaeta. Uuden kauden päähenkilöinä nähdään Chachi Hildén ja Atte Kilpinen sekä sarjan uudet kasvot Julianna Jokela ja Jutta Larm.
Dokumentaarinen tv-sarja Iholla nähdään MTV Katsomossa ke 4.2. alkaen. Ohjelmassa seuraamme neljän julkisuudesta tunnetun päähenkilön tarinaa ja elämää Iholla-kameran välityksellä. Kamera kulkee jokaisen päähenkilön mukana noin kolmen kuukauden ajan ja katsoja pääsee mukaan niihin hetkiin, joita ei yleensä julkisuuteen jaeta. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin.
Tulevalla kaudella sarjassa nähdään uusina päähenkilöinä hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm sekä entinen radiojuontaja, media-alan yrittäjä Julianna Jokela. Mukana ovat lisäksi viime kaudelta tutuksi tulleet tanssija, yrittäjä Chachi Hildén sekä tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija, koreografi Atte Kilpinen.
Iholla-sarjassa katsoja pääsee mukaan niin pieniin arkisiin tapahtumiin kuin juhlaviin hetkiin. Esimerkiksi hellyttävä hampaidenpesu aamulla tai hupaisa veneretki perheen kanssa avaavat päähenkilöistä hyvin henkilökohtaisia puolia. Katsoja pääsee jännittämään mukana, kun pitkään sisällä kyteneet unelmat ovat toteutumassa. Toisaalta katsoja myötäelää myös epätoivon ja surun hetkellä. Yllättävä perheenjäsenen kuolema pysäyttää.
Katsoja pääsee näkemään, miten uran suhteen tehty hyppy tuntemattomaan vaikuttaa ja miltä tuntuu olla aivan uuden äärellä. Miltä päähenkilön mielestä hyvä parisuhde tuntuu tai toisaalta miten syvää kipuilu voi olla, kun päähenkilö pohtii rakkautta ja sen merkityksiä? Katsoja pääsee kurkistamaan kulisseihin sekä todistamaan, kun yksi puhelinsoitto muuttaa koko elämän. Ohjelma on kuvattu kesän ja alkusyksyn 2025 aikana.
Jutta Larm, 52
Hyvinvointiyrittäjä
Jutta Larm on lukuisista tv-sarjoista, kirjoista ja haastatteluista tuttu nainen. Jutta on viisikymppinen nainen, joka vaiherikkaan elämän tuomalla kokemuksella on rehellisesti ja peittelemättä sinut itsensä kanssa. Omien sanojensa mukaan ADHD on hänen supervoimansa, jonka ansiosta hän keksii mitä mahtavampia ideoita ja menestyy muun muassa liike-elämässä. Vastapainona hektisyydelle Jutan toinen voimavara on henkisyys ja sen tuoma rauha, joka tasapainottaa hänen kiireistä arkeaan.
Jutta elää elämänkumppaninsa Juha Larmin kanssa uusperhe-elämää Pirkkalassa.
Julianna Jokela, 29
Entinen radiojuontaja, media-alan yrittäjä
Sarjassa eletään aikaa, jolloin Julianna Jokela on juuri jättänyt suositun NRJ:n aamuohjelman ja nuori nainen on uuden edessä. Elämää ravisuttanut päätös on aiheuttanut vuorotellen niin suurta vapaudentunnetta ja riemua kuin orastavaa paniikkia. Nainen on joutunut useamman kerran kysymään itseltään, mitä hän on mennyt tekemään. Kutkuttavassa elämäntilanteessa oleva Julianna katsoo uteliaana eteenpäin: mitä tulevat viikot ja kuukaudet tuovat tullessaan.
Rääväsuuna tunnettu Julianna avaa itsestään uuden puolen kertomalla herkästä puolestaan, jota muiden ikävät puheet selän takana satuttavat. Juliannan rinnalla myötäelää ja häntä tukee avopuoliso Hipsu.
Chachi Hildén, 29
Tanssija, yrittäjä
Chachi Hildén on energinen, iloinen ja nuori suurperheen äiti, joka tasapainoilee kaikkein tärkeimmän eli perheen sekä omien haaveiden välillä. Chachi ei ole jättänyt omaa intohimoaan tanssia sekä siihen liittyviä suunnitelmia, ja nyt on aika ottaa askeleita tulevaisuuden haaveita kohti. Ne liittyvät tanssin lisäksi myös musiikkiin ja laulamiseen.
Chachi kantaa mukanaan menneisyyden haavoja, mutta hän ei halua antaa niiden enää satuttaa itseään.
Kesällä Chachi tekee perheineen sukelluksen maaseudulle, kun he pakkaavat kimpsut ja kampsut ja asettuvat hetkeksi Jukan lapsuudenmaisemiin Pohjanmaan maaseudulle. Chachin perheeseen kuuluvat puoliso Jukka Hildén ja pariskunnan kolme yhteistä lasta sekä kaksi lasta Jukan aikaisemmasta liitosta. Tämän lisäksi pariskunnalla on kaksi lemmikkikoiraa.
Atte Kilpinen, 29
Tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija, koreografi
Atte Kilpiselle tanssiminen on elämäntapa, joka ei täysin poistu edes Oopperan kesätauolla. Aten uusi oma koreografia Kreutzersonaatti saa ensi-iltansa kesäkuussa Oulussa. Intensiivisen harjoitus- ja esitysputken jälkeen alkaa loma ja musertava tyhjyys saa Aten tutkimaan sisintään.
Kesällä on luvassa matka Hampuriin, jossa Atte asui ja työskenteli joitakin vuosia sitten. Atte kokee, että vuodet Hampurissa muovasivat Atesta sen, joka hän tänä päivänä on. Hyvin aktiivista arkea viettävä Atte ehtii lomalla mökkeillä, tavata perhettä ja viettää aikaa yksinään, johon yllättäen syntyy kova tarve. Atte haaveilee uudesta kodista, jonka mahdollista ostamista hän lähtee selvittämään.
#iholla
Iholla alkaa MTV Katsomo+ -tilaajille ke 4.2. Sarjaa seurataan kolmen jakson viikkotahdilla. Lisäksi ohjelma nähdään maksutta MTV Katsomossa to 19.2. alkaen. Uusi kausi esitetään myös MTV3- ja MTV Ava -kanavilla.
Iholla-sarjan MTV:lle tuottaa ITV Studios Finland.
Lisätietoja:
MTV, vastaava tuottaja Maria Vanninen, maria.vanninen@mtv.fi
ITV Studios Finland, vastaava tuottaja Heidi Munkberg, heidi.munkberg@itv.com
