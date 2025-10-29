Viestintäosaamista arvostetaan työelämässä

Viestintäosaamisen arvostus on suomalaisessa työelämässä suurta, selviää YTK Jäsenpulssin tuloksista. Vastaajista viestintätaitoja pitää työssään menestymisen kannalta erittäin tärkeinä 41 % ja melko tärkeänä 33 % vastaajista. Erittäin tärkeänä viestintätaitoja pidetään työssä menestymisen kannalta etenkin mainos- ja markkinointialalla (64 %), pankki-, vakuutus- ja rahoitusalalla (60 %), sekä lakialalla (57 %).

"Halusimme selvittää, miten suomalaisessa työelämässä arvostetaan viestintätaitoja. Tulokset osoittavat, että viestintäosaaminen koetaan tärkeäksi menestystekijäksi lähestulkoon kaikilla aloilla", sanoo YTK:n viestintäjohtaja Ilona Kangas.

Vastaajista valtaosa kokee, että heidän viestintätaitonsa riittävät työssä menestymiseen ainakin useimmiten, mutta vain 13 prosenttia kertoo saavansa erittäin hyvin tukea viestintätaitojen kehittämiseen.

”On huolestuttavaa, että 40 prosenttia vastaajista kertoo saavansa vain vähän tai ei lainkaan tukea viestintätaitojensa kehittämiseen. Viestintätaitoja tarvitaan johtamisessa, asiakastyössä ja muutosten läpiviennissä. Samalla viestinnän rooli organisaatioiden kasvun ja maineen rakentamisen tukena on kriittisempi kuin koskaan”, sanoo ProComin toimitusjohtaja Jarno Forssell.

Työttömyyden kasvu huolettaa

Viestintäosaamisen arvostuksesta huolimatta viestintäalan ammattilaisten arjessa näkyy huoli tulevaisuudesta ja epävarma työllisyystilanne. 78 prosenttia viestintäammattilaisista kertoo olevansa huolissaan alan työttömyyden kasvusta.

Työllisyysnäkymät kuitenkin jakavat alan ammattilaisia: joka kymmenes arvioi joutuvansa työttömäksi seuraavan puolen vuoden aikana, mutta lähes yhtä moni (8 %) näkee tilanteensa kohenevan ja uskoo työllistyvänsä kokoaikatyöhön. Valtaosa eli 71 % toimialan vastaajista uskoo kuitenkin työtilanteensa pysyvän ennallaan.

Tekoäly vakiintunut perustaidoksi vaativissa viestintätehtävissä

Tekoälyn käyttö on viestintäalalla jo vakiintunutta. 32 prosenttia YTK Jäsenpulssin viestintätoimialan vastaajista kertoo käyttävänsä tekoälyä työssään satunnaisesti, 29 prosenttia säännöllisesti ja 13 prosenttia erittäin paljon. Vain 12 prosenttia ei hyödynnä tekoälyä lainkaan.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino on alan vastaajille tärkeää. Hieman yli puolet (51 %) viestinnän ammattilaisista ottaisi mieluummin lisää vapaa-aikaa kuin korkeampaa palkkaa, kun taas 44 prosenttia valitsisi mieluummin paremman palkan.

”Tulos kertoo etenkin siitä, että viestintäalan ammattilaisten työ on vaativaa. Vaikka oma talous hieman huolettaakin, useampi valitsisi lisää vapaa-aikaa”, kertoo YTK:n Ilona Kangas.

YTK Jäsenpulssi

YTK Jäsenpulssi on kaksi kertaa vuodessa toteutettava laaja kyselytutkimus, jossa selvitetään YTK:n jäsenten työelämää, tulevaisuudenodotuksia ja taloudellista tilannetta. Kyselyyn vastataan anonyymisti, mutta vastaajilta kerätään laajat taustatiedot.

Lokakuun 2025 Jäsenpulssiin vastasi 17 543 YTK:n jäsentä. Kysely toteutettiin 2.–7.10.2025, ja sen virhemarginaali on 95 prosentin luottamustasolla ±0,73 prosenttiyksikköä. Viestintäalan vastaajia oli 132.