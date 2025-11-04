Itsenäisyyspäivää juhlistetaan MTV:llä aamusta iltaan MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Presidentinlinnassa juhlistetaan tänä vuonna koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana – itsenäisyyspäivän vastaanotto alkaa puoli tuntia aikaisemmin. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla vietetään itsenäisyyspäivää suomalaisten seurana aina aamusta iltaan:

Huomenta Suomi: Kohti Linnan juhlia

6.12.2025

klo 8.55–14.00 MTV Katsomo ja MTV3

Juhlapäivän aloittaa Huomenta Suomi -ohjelman pidennetty erikoislähetys. Monipuolisessa juhlaohjelmassa käydään seuraamassa suorana muun muassa lipunnostoa Tähtitorninmäellä ja seppeltenlaskua Hietaniemen hautausmaalla. Lisäksi lähetyksen aikana tavataan iso joukko mielenkiintoisia vieraita ja kuullaan juhlavia musiikkiesityksiä. Lähetyksen juontajina nähdään Teresa Meriläinen-Aho ja Aki Linnanahde.

Linnan juhlat

6.12.2025

klo 17.45–22.00 MTV Katsomo

klo 21.00–22.00 MTV3

Linnan juhlat -lähetys alkaa MTV Katsomossa jo 17.45, ja MTV3-kanava liittyy seuraan klo 21.00 alkaen. Lähetykset kattavat Tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton. Lähetyksessä seurataan juhlallisuuksia aina ulko-ovelta tanssilattialle asti. Kiinnostavia henkilöitä ja tarinoita kuullaan jo ennen kättelyitä ja myös sen aikana. Linnassa haastattelijoina toimivat Kirsi-Alm Siira, Maria Nykänen, Jesse Kamras ja Katariina Kähkönen, ja ulko-ovilta tunnelmat katsojille välittävät Aino Haili ja Anssi Shemeikka.

Linnan juhlat: Tähtihetket

7.12.2025

klo 20.00–21.00 MTV Katsomo ja MTV3

Itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä tarjoamme Linnan juhlat: Tähtihetket -koosteen itsenäisyyspäivän juhlahumusta. Tunnin ohjelma kokoaa yhteen illan juhlavimmat ja kiinnostavimmat hetket.

MTV:n erikoisohjelmien lisäksi Seitsemän uutiset ja Kymmenen uutiset sekä MTVuutiset.fi ja MTV Uutiset -sovellus jakavat tunnelmia ja sisältöjä itsenäisyyspäivän vietosta.

Lisätietoja:

MTV, vastaava tuottaja, erikoisohjelmat: Antti Mälkönen, antti.malkonen@mtv.fi

Pressikuvat: MTVpressi.fi