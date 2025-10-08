Lundia Classic -tuotanto jatkuu Suomessa

Lundia on solminut uuden yhteistyökumppanuuden Parkanon Listatehtaan kanssa, kun edellinen valmistaja ajoi tehtaansa alas yllättäen Suomessa ja Lundia jäi ilman Classic-osien valmistajaa. Yhteistyö Parkanon Listatehtaan kanssa käynnistettiin keväällä 2025 ja ensimmäiset tuotantoerät toimitettiin jo huhtikuussa.