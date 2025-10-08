Lundia Classic -tuotanto jatkuu Suomessa
Lundia on solminut uuden yhteistyökumppanuuden Parkanon Listatehtaan kanssa, kun edellinen valmistaja ajoi tehtaansa alas yllättäen Suomessa ja Lundia jäi ilman Classic-osien valmistajaa. Yhteistyö Parkanon Listatehtaan kanssa käynnistettiin keväällä 2025 ja ensimmäiset tuotantoerät toimitettiin jo huhtikuussa.
Lundia Classic on Lundian tärkein mallisto ja yli 60 % liikevaihdosta muodostuu Classic-tuotteista. Siksi uuden kotimaisen valmistuksen löytäminen oli erityisen tärkeää.
”Lundia Classic on suomalaisten kotien rakastetuin hylly ja ikiklassikko. Emme edes halunneet vakavasti harkita tuotannon siirtämistä ulkomaille. Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka jakaa näkemyksen suomalaisen puutyöosaamisen vaalimisesta ja sen kehittämisestä pitkäjänteisesti”, kertoo Lundian toimitusjohtaja Karri Koskelo.
Parkanon Listatehdas jatkaa parkanolaisen puunjalostuksen pitkää perinnettä vuodesta 1946. Yhteistyö varmistaa Lundialle laadukkaan, kotimaisen ja lähellä tapahtuvan valmistuksen tulevaisuudessa. Ensimmäiset tuotantoerät ovat osoittaneet laadun nousseen selvästi.
Suomalainen valmistus ja paikallinen puutyöosaaminen on ollut osa Lundian dna:ta aina. Yhteistyökumppanimme ovat useasti pieniä suomalaisia perheyrityksiä, ja haluamme jatkossakin edistää Suomen taloutta tällä tavalla. Yli 90 % Lundian hankinnoista tulee noin 300 kilometrin säteellä Hausjärven logistiikkakeskuksesta.
Karri KoskeloToimitusjohtajaLundia OyPuh:0504001092karri.koskelo@lundia.filundia.fi
Anne Talonen-LevulaParkanon Listatehdas OyPuh:0408402732anne.talonen@parkanonlista.fi
Lundia Oy
Lundia on suomalainen perheyritys, joka uskoo aitoihin asioihin. Kuten aitoon puuhun, aitoihin ihmisiin ja elämää aidosti parantavaan muotoiluun. Tuotteemme on suunniteltu ja tehty palvelemaan ihmistä läpi elämän, tilasta ja elämäntilanteesta toiseen.
