Lundia Oy

Lundia Classic -tuotanto jatkuu Suomessa

20.11.2025 12:41:02 EET | Lundia Oy | Tiedote

Lundia on solminut uuden yhteistyökumppanuuden Parkanon Listatehtaan kanssa, kun edellinen valmistaja ajoi tehtaansa alas yllättäen Suomessa ja Lundia jäi ilman Classic-osien valmistajaa. Yhteistyö Parkanon Listatehtaan kanssa käynnistettiin keväällä 2025 ja ensimmäiset tuotantoerät toimitettiin jo huhtikuussa. 

Lundia Classic avohylly
Lundia Classic avohylly

Lundia Classic on Lundian tärkein mallisto ja yli 60 % liikevaihdosta muodostuu Classic-tuotteista. Siksi uuden kotimaisen valmistuksen löytäminen oli erityisen tärkeää.

”Lundia Classic on suomalaisten kotien rakastetuin hylly ja ikiklassikko. Emme edes halunneet vakavasti harkita tuotannon siirtämistä ulkomaille. Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka jakaa näkemyksen suomalaisen puutyöosaamisen vaalimisesta ja sen kehittämisestä pitkäjänteisesti”, kertoo Lundian toimitusjohtaja Karri Koskelo.

Parkanon Listatehdas jatkaa parkanolaisen puunjalostuksen pitkää perinnettä vuodesta 1946. Yhteistyö varmistaa Lundialle laadukkaan, kotimaisen ja lähellä tapahtuvan valmistuksen tulevaisuudessa. Ensimmäiset tuotantoerät ovat osoittaneet laadun nousseen selvästi.

Suomalainen valmistus ja paikallinen puutyöosaaminen on ollut osa Lundian dna:ta aina. Yhteistyökumppanimme ovat useasti pieniä suomalaisia perheyrityksiä, ja haluamme jatkossakin edistää Suomen taloutta tällä tavalla. Yli 90 % Lundian hankinnoista tulee noin 300 kilometrin säteellä Hausjärven logistiikkakeskuksesta.

lundiasuomalainenyhteistyöparkanon listatehdassuomalainen muotoilupuutyöosaaminen

Lundia Classic tikaskomponentteja
Lundia Classic tikaskomponentteja
Lundia Classic tikkaan maalausprosessia
Lundia Classic tikkaan maalausprosessia
Lundia Classic tikkaiden maalausvaihetta
Lundia Classic tikkaiden maalausvaihetta
Lundia Classic mäntyaihio
Lundia Classic mäntyaihio
Lundia Oy

Lundia on suomalainen perheyritys, joka uskoo aitoihin asioihin. Kuten aitoon puuhun, aitoihin ihmisiin ja elämää aidosti parantavaan muotoiluun. Tuotteemme on suunniteltu ja tehty palvelemaan ihmistä läpi elämän, tilasta ja elämäntilanteesta toiseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

