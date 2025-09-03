Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Suomen korkein tunnustus tiedonjulkistamisesta – kuka tahansa voi ehdottaa palkinnonsaajaa

12.11.2025 11:48:51 EET | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta | Tiedote

Jaa

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään vuosittain työstä, joka on ansiokkaasti välittänyt tutkittua tietoa suurelle yleisölle ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Palkintoehdotusten tekeminen on demokraattista: kuka tahansa voi tehdä perustellun ehdotuksen valtionpalkinnon saajaksi.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2025 näytelmästä Jumppatytöt saaneet Katariina Havukainen, Ella Lahdenmäki ja Inkeri Hyvönen juhlivat palkintojenjakotilaisuudessa.
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2025 näytelmästä Jumppatytöt saaneet Katariina Havukainen, Ella Lahdenmäki ja Inkeri Hyvönen juhlivat palkintojenjakotilaisuudessa. Liisa Takala

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto on valtakunnallinen kunnianosoitus, jonka myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) esityksestä. Palkitun tiedonjulkistamistyön muoto vaihtelee: se voi olla esimerkiksi tietokirja, dokumentti, teatteriesitys, hanke tai journalistinen teko.

Kohtasitko vuonna 2025 henkilön, yhteisön tai projektin, joka toi tutkittua tietoa esiin oivaltavalla tavalla? Mikä teos tai teko teki aiemmin näkymättömästä näkyvää? Kerro meille inspiroivasta työstä, joka ansaitsee tulla palkituksi!

  • Ehdotukset tehdään 1.12. mennessä
  • Ehdotukseen on suositeltavaa liittää perustelut: miksi ehdottamasi taho ansaitsee palkinnon?

Miksi osallistua?

Palkintoihin on nyt mahdollisuus vaikuttaa! Haluamme nostaa esille työtä, joka lisää ymmärrystä, edistää avoimuutta ja rikastaa yhteiskunnallisen keskustelun tietopohjaa. Voit tuoda tietoomme esimerkiksi toimijan tai teoksen, jonka tiedonjulkistamistyö on merkittävää, muttei ole vielä saanut suurta huomiota.

Palkinnoilla tuetaan osallisuutta ja vuorovaikutusta tutkitun tiedon kanssa. Palkintoehdotuksen voikin tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yhteisö.

Vuoden 2025 palkinnon saajia yhdisti äänen antaminen sivuun jääneille ja vallitsevien rakenteiden haastaminen. Voit tutustua kaikkiin palkittuihin verkkosivujemme hakukoneen kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) esityksestä. Palkinto myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä ja ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. 

Avainsanat

valtionpalkinnotpalkinnotjournalismikirjallisuustutkimustietokirjallisuustiedeviestintätiededemokratiataideviestintävaltioneuvosto

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää luotettavan tutkitun tiedon yhteiskunnallista käyttöä, sanan- ja ilmaisunvapautta sekä kansalaisten luottamusta ja osallisuutta tieteeseen ja tutkimukseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan uusi puheenjohtajisto painottaa avoimuutta ja aktiivisuutta toimikaudella 2025–202727.1.2025 09:34:25 EET | Tiedote

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toimikaudelle 2025–2027, on valinnut varapuheenjohtajakseen kehittämispäällikkö Maria Lassila-Merisalon (Hämeen ammattikorkeakoulu). Puheenjohtaja on toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu (Säätiöt ja rahastot ry). Puheenjohtajisto korostaa avoimuutta ja aktiivisuutta toiminnan keskiössä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye