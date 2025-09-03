Suomen korkein tunnustus tiedonjulkistamisesta – kuka tahansa voi ehdottaa palkinnonsaajaa
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään vuosittain työstä, joka on ansiokkaasti välittänyt tutkittua tietoa suurelle yleisölle ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Palkintoehdotusten tekeminen on demokraattista: kuka tahansa voi tehdä perustellun ehdotuksen valtionpalkinnon saajaksi.
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto on valtakunnallinen kunnianosoitus, jonka myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) esityksestä. Palkitun tiedonjulkistamistyön muoto vaihtelee: se voi olla esimerkiksi tietokirja, dokumentti, teatteriesitys, hanke tai journalistinen teko.
Kohtasitko vuonna 2025 henkilön, yhteisön tai projektin, joka toi tutkittua tietoa esiin oivaltavalla tavalla? Mikä teos tai teko teki aiemmin näkymättömästä näkyvää? Kerro meille inspiroivasta työstä, joka ansaitsee tulla palkituksi!
- Ehdotukset tehdään 1.12. mennessä
- Ehdotukseen on suositeltavaa liittää perustelut: miksi ehdottamasi taho ansaitsee palkinnon?
Miksi osallistua?
Palkintoihin on nyt mahdollisuus vaikuttaa! Haluamme nostaa esille työtä, joka lisää ymmärrystä, edistää avoimuutta ja rikastaa yhteiskunnallisen keskustelun tietopohjaa. Voit tuoda tietoomme esimerkiksi toimijan tai teoksen, jonka tiedonjulkistamistyö on merkittävää, muttei ole vielä saanut suurta huomiota.
Palkinnoilla tuetaan osallisuutta ja vuorovaikutusta tutkitun tiedon kanssa. Palkintoehdotuksen voikin tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yhteisö.
Vuoden 2025 palkinnon saajia yhdisti äänen antaminen sivuun jääneille ja vallitsevien rakenteiden haastaminen. Voit tutustua kaikkiin palkittuihin verkkosivujemme hakukoneen kautta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) esityksestä. Palkinto myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä ja ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KettunenPääsihteeriTiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)Puh:040 7335 935reetta.kettunen@tjnk.fi
Linkit
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää luotettavan tutkitun tiedon yhteiskunnallista käyttöä, sanan- ja ilmaisunvapautta sekä kansalaisten luottamusta ja osallisuutta tieteeseen ja tutkimukseen.
