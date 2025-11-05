Energiateollisuus ry odottaa ennakoitavaa energia- ja ilmastopolitiikkaa teollisten investointien kotiuttamiseksi

Energian tuotantoon suuntautuvat investoinnit odottavat kysynnän kasvua, eli uusia datakeskuksia, vedyn tuotantoa ja teollisten prosessien sähköistämistä. Tuotantoa tulee sitä mukaa kuin kulutus kasvaa. Lisäksi pian avattava Aurora Line, uusi siirtoyhteys Pohjois-Ruotsiin, luo varmuutta edullisen sähkön riittävyydelle.

Vety- ja datakeskusinvestointien osalta kyse ei ole pelkästään sähkömarkkinoista, ne tuottavat samalla hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon ja ovat siten osa integroitunutta energiajärjestelmää. Lämmitys sähköistyy jatkuvasti, mutta on edelleen riippuvainen bioenergian saatavuudesta. Puun käyttö energialähteenä tasaa myös sähkön talvisia kysyntähuippuja ja hintapiikkejä.

Monipuolinen energiapaletti takaa kilpailukykymme, kunhan pidämme kaikista energialähteistä hyvää huolta. Tarvitsemme ydinvoimaa, vesivoimaa, tuulta, aurinkoa, bioenergiaa ja jätteiden poltosta syntyvää energiaa yhtä lailla toimintaympäristömme pitämiseksi vakaana, totesi Energiateollisuus ry:n liittokokousseminaarissa puhunut Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen, joka on myös Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja. – Lisäksi sähkö pitää saada sinne, missä sitä tarvitaan, ja tämän takia sähköä siirtävien yritysten investointimahdollisuuksia on syytä kehittää edelleen, Honkanen jatkaa.

Eurooppalainen ilmastosopu eteni ympäristöneuvostossa eilen keskiviikkona, ja päätöksiä viedään parasta aikaa kansainväliseen ilmastokokoukseen Brasilian Belemiin. EU:n jäsenvaltiot sopivat pehmennetyistä tavoitteista vuodelle 2040. Tiukimmassa muodossa 90 % päästötavoite vuodelle 2040 ei mennyt läpi, tavoitetta lievennettiin mahdollisuuksilla ostaa korvaavia päästövähennyksiä kolmansista maista.