Energiateollisuus ry odottaa ennakoitavaa energia- ja ilmastopolitiikkaa teollisten investointien kotiuttamiseksi
Suomalainen sähkö on hyvin vähäpäästöistä ja kuluvan vuoden aikana se on ollut Euroopan halvinta, lukuun ottamatta Ruotsin ja Norjan harvaan asuttuja pohjoisia hinta-alueita. Hyvät olosuhteet ovat houkutelleet sekä energiaa tuottavia että sitä kuluttavia investointeja. Alkavia ja mahdollisia projekteja on lisäksi pitkä jono, mikäli investointiympäristö osoittautuu vakaaksi myös jatkossa.
Energian tuotantoon suuntautuvat investoinnit odottavat kysynnän kasvua, eli uusia datakeskuksia, vedyn tuotantoa ja teollisten prosessien sähköistämistä. Tuotantoa tulee sitä mukaa kuin kulutus kasvaa. Lisäksi pian avattava Aurora Line, uusi siirtoyhteys Pohjois-Ruotsiin, luo varmuutta edullisen sähkön riittävyydelle.
Vety- ja datakeskusinvestointien osalta kyse ei ole pelkästään sähkömarkkinoista, ne tuottavat samalla hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon ja ovat siten osa integroitunutta energiajärjestelmää. Lämmitys sähköistyy jatkuvasti, mutta on edelleen riippuvainen bioenergian saatavuudesta. Puun käyttö energialähteenä tasaa myös sähkön talvisia kysyntähuippuja ja hintapiikkejä.
- Monipuolinen energiapaletti takaa kilpailukykymme, kunhan pidämme kaikista energialähteistä hyvää huolta. Tarvitsemme ydinvoimaa, vesivoimaa, tuulta, aurinkoa, bioenergiaa ja jätteiden poltosta syntyvää energiaa yhtä lailla toimintaympäristömme pitämiseksi vakaana, totesi Energiateollisuus ry:n liittokokousseminaarissa puhunut Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen, joka on myös Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja. – Lisäksi sähkö pitää saada sinne, missä sitä tarvitaan, ja tämän takia sähköä siirtävien yritysten investointimahdollisuuksia on syytä kehittää edelleen, Honkanen jatkaa.
Eurooppalainen ilmastosopu eteni ympäristöneuvostossa eilen keskiviikkona, ja päätöksiä viedään parasta aikaa kansainväliseen ilmastokokoukseen Brasilian Belemiin. EU:n jäsenvaltiot sopivat pehmennetyistä tavoitteista vuodelle 2040. Tiukimmassa muodossa 90 % päästötavoite vuodelle 2040 ei mennyt läpi, tavoitetta lievennettiin mahdollisuuksilla ostaa korvaavia päästövähennyksiä kolmansista maista.
- EU:n nyt asetettu päästövähennyspolku on varmaankin paras saavutettavissa oleva tulos nykyisessä tilanteessa, ja on tärkeää että 90 % tavoite on edelleen mukana suunnitelmissa, vaikka reaalisesti luku tuleekin olemaan alempi. Samalla on muistettava, että nyt puheena olevat lukemat ovat huomattavan kunnianhimoisia verrattuna siihen, missä olimme joitakin vuosia sitten, totesi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä liittokokousseminaarissa. - Kansainvälinen ilmastoyhteisö on parhaillaan koolla Brasiliassa. Vaikeasta neuvotteluasetelmasta huolimatta toivon ja uskon, että yhteisymmärrys lopulta löytyy ja kansainvälinen ilmastotyö jatkuu. Tämä on Suomen tavoite, ja etu.
Yhteyshenkilöt
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Timo HonkanenToimitusjohtajaTurku Energia
Timo Honkanen on Energiateollisuus ry:n puheenjohtaja
Linkit
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2040 vauhdittavat Suomeen suuntautuvia investointeja5.11.2025 11:28:41 EET | Tiedote
Energiateollisuus pitää tärkeänä, että EU:n jäsenvaltiot ovat päässeet sopuun ilmastotavoitteesta. Ympäristöneuvostossa on kannatettu kunnianhimoista 90 % päästövähennystavoitetta vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tavoite on haastava, siksi sitä tarkastellaan kahden vuoden välein. Suomelle tiukat tavoitteet ja niiden teknologianeutraali toteuttaminen sopivat hyvin, ja vahvistavat maamme vetovoimaa investointikohteena. Investoinnit luovat talouskasvua ja hyvinvointia.
Suomalaisia yrityksiä haastetaan mukaan energiatehokkuussopimuksiin – hyvästä syystä9.10.2025 10:53:26 EEST | Tiedote
Yritysten energiatehokkuutta säädellään EU-direktiivillä, joka velvoittaa elinkeinoelämää tehostamaan energiankäyttöä kaikessa toiminnassaan. Direktiivissä säädetään EU-tason ja kansallisen tason energiatehokkuustavoitteista, kansallisesta energiansäästövelvoitteesta ja energiatehokkuuden edistämisen toimenpiteistä.
Varttitase, mistä on kysymys?24.9.2025 09:27:06 EEST | Kutsu
Muistutus: Tervetuloa Energiateollisuus ry:n taustatilaisuuteen aiheesta (teams) torstaina, 25.9. klo 9-9.45
Energiainvestointien näkökulmasta eurooppalaisessa ilmastopolitiikassa kaivataan reippaampaa otetta19.9.2025 12:58:55 EEST | Tiedote
Euroopan ympäristöministerit pääsivät sopuun vuoden YK:lle annettavasta 2035 sitoumuksesta. Vuoden 2040 tavoite lykkääntyi EU-johtajien huippukokoukseen lokakuun lopulle. Energia-ala kaipaisi Suomen kannan mukaista reippaampaa otetta ilmastopolitiikkaan.
Varttitase, mistä on kysymys?19.9.2025 11:19:10 EEST | Kutsu
Tervetuloa Energiateollisuus ry:n taustatilaisuuteen aiheesta (teams) torstaina, 25.9. klo 9-9.45
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme